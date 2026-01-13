Nový magazín právě vychází!

Dukovany omlazují za 4,4 miliardy. ČEZ chystá modernizaci strojoven a další zvýšení výkonu

Dukovany omlazují za 4,4 miliardy. ČEZ chystá modernizaci strojoven a další zvýšení výkonu

Jaderná elektrárna Dukovany
ČTK
nst
nst

V Jaderné elektrárně Dukovany letos společnost ČEZ investuje do obnovy a modernizace zařízení 4,4 miliardy korun, což je o 200 milionů více než loni. Firma má v plánu několik investičních akcí a počítá s tím, že čtyři dukovanské bloky bude provozovat nejméně 60 let. První dukovanský blok je v současnosti plánovaně odstaven, zbývající tři bloky jsou v provozu.

„Šedesát let je jednoznačný cíl, na který dnes plánujeme všechny investice a obnovu zařízení,“ uvedl Bohdan Zronek, člen představenstva ČEZ a ředitel divize jaderná energetika, k provozu současných bloků Dukovan. ČEZ podle něj zvažuje i možnost jejich delšího provozu. „Víme, že ve světě už existuje řada elektráren, které mají licenci na 80 let, zejména ve Spojených státech,“ dodal Zronek. Na konečné rozhodnutí má podle něj společnost ještě několik let času.

Investiční projekty

Energetici budou letos v Dukovanech pracovat na několika investičních projektech. „Cíl pro rok 2026 je stejný jako každý rok – zajistit bezpečný a spolehlivý provoz,“ uvedl ředitel elektrárny Roman Havlín.

Elektrárna se zároveň připravuje na projekt komplexní modernizace strojoven. Dosud byla jejich zařízení obnovována převážně odděleně. „Teď se na ně chceme podívat jako na jeden velký celek,“ řekl Havlín. Podle předběžných odhadů by modernizace mohla vést k mírnému zvýšení elektrického výkonu jednotlivých bloků. „Potenciál je v řádu jednotek až desítek megawattů na každý blok,“ uvedl. Analýzy k tomuto projektu by měly být hotové do konce letošního roku. „Teprve poté uvidíme, které z těchto akcí budou realizovatelné. Samozřejmě se musí ekonomicky vyplatit,“ doplnil Havlín.

Česko má celkem šest jaderných bloků ve dvou elektrárnách, které loni dohromady vyrobily 32,066 terawatthodiny elektřiny. ČEZ do obou jaderných elektráren každoročně investuje přibližně sedm miliard korun.

Dukovanské bloky byly uváděny do provozu v letech 1985 až 1987. V loňském roce dodaly do přenosové sítě 14,68 terawatthodiny elektřiny a v letošním roce elektrárna očekává obdobnou výrobu. Kromě pravidelných odstávek jednotlivých bloků spojených s výměnou paliva a servisem zařízení je v letošním plánu také souběh odstávek dvou bloků. Ty se uskutečňují zhruba jednou za osm let kvůli kontrolám zařízení společných pro oba bloky.

Loni elektrárna uvedla do provozu nové výcvikové centrum zaměřené na bezpečnost práce, například při práci ve výškách, v uzavřených prostorech, při stavbě lešení či manipulaci s těžkými břemeny. V areálu dukovanské elektrárny pracuje celkem 1 780 lidí, z toho 966 přímo v elektrárně. V loňském roce nastoupilo 210 nových zaměstnanců a podobný počet plánuje ČEZ přijmout i letos. „Z velké části jde o náhradu za odcházející pracovníky. Připravujeme se ale také na spolupráci s EDU II,“ uvedl Havlín.

Společnost EDU II je investorem projektu výstavby nového jaderného zdroje v Dukovanech. Dva nové bloky má postavit korejská firma KHNP, přičemž první z nich by mohl být hotový v roce 2036. Geologický průzkum pro nové bloky začal loni v srpnu.

Temelín

Krutá pravda. Svět potřebuje dvakrát víc jaderné energie, než kolik umí vyrobit

Money

ČTK

Nájemné, voda i teplo nahoru. Co dnes nejvíc tlačí inflaci

„Máme se hůř než naši rodiče," shodují se mladší generace. Může za to nedostupné bydlení
iStock
ČTK
ČTK

Spotřebitelské ceny v Česku v prosinci vzrostly meziročně o 2,1 procenta, stejně jako v listopadu. Důvodem růstu byly zejména ceny bydlení. Za celý rok 2025 činila průměrná míra inflace 2,5 procenta, předloni byla o desetinu procentního bodu nižší. Ceny zboží vzrostly loni o 1,1 procenta, ceny služeb o 4,7 procenta. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ), který potvrdil svůj předběžný odhad.

Náklady vlastnického bydlení se v prosinci meziročně zvýšily o pět procent, nájemné pak zdražilo o 6,4 procenta. Za vodné lidé platili o 4,2 procenta více, za stočné o 3,7 procenta více a za teplo a teplou vodu o 1,6 procenta více. Elektřina naopak zlevnila o 5,1 procenta, tuhá paliva o 2,4 procenta a zemní plyn o 6,7 procenta. „Za růstem ceny nájemného je třeba hledat obecný vzestup cen nemovitostí, kdy popsaný růst nájmů tlumí pokles nájemní výnosnosti nemovitostí,“ uvedl hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.

Pivo zlevnilo

„Další v pořadí vlivu byly ceny v oddíle alkoholické nápoje, tabák, kde byly vyšší ceny lihovin o 3,3 procenta, vína o 0,7 procenta a tabákových výrobků o 6,6 procenta,“ uvedli statistici. Pivo meziročně zlevnilo o 0,8 procenta. Nealkoholické nápoje byly proti prosinci dražší o 3,5 procenta. Maso zdražilo o 4,3 procenta, mléko, sýry, vejce o 3,2 procenta a káva o 17,4 procenta. Za stravovací služby lidé platili o 4,5 procenta více, za ubytovací služby o 6,6 procenta více.

„Vývoj cen v oddíle rekreace a kultura byl ovlivněn především vyššími cenami rekreačních a kulturních služeb o sedm procent a dovolených s komplexními službami o 2,8 procenta,“ sdělil ČSÚ. Ceny oblečení naopak klesly o dvě procenta, v případě obuvi byl pokles o čtyři procenta. Pohonné hmoty a oleje zlevnily o 4,8 procenta.

V jednotlivých měsících loňského roku se tempo meziroční inflace pohybovalo mezi dvěma a třemi procenty. Výjimkou byl duben, kdy růst cen dosáhl 1,8 procenta. Nejvyšší inflace byla v červnu, a to 2,9 procenta. Celkově loňskou inflaci ovlivnilo zejména zdražování potravin a nealkoholických nápojů.

Statistici dnes také zveřejnili údaje o zahraničním obchodu za loňský listopad, kdy ceny vývozu a dovozu opět meziročně klesly. Vývozní ceny oproti listopadu 2024 klesly o 4,7 procenta a dovozní o 5,4 procenta. Meziměsíčně ceny vývozu poklesly o 0,3 procenta a ceny dovozu o 0,1 procenta. „V listopadu byly ceny vývozu a dovozu ovlivněny značným meziročním posílením kurzu koruny vůči euru a dolaru,“ sdělil vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ Vladimír Klimeš.

Značně klesly ceny elektřiny, v dovozu o 19,4 procenta a ve vývozu o deset procent. V dovozu meziročně klesly výrazně i ceny ropy a zemního plynu, a to o 26,3 procenta.

Květnová inflace v je nečekaně výrazná, překonala všechna expertní očekávání

Money

Česko má mít letos nižší inflaci, než EU jako celek
Aktualizováno

Potvrzeno. Inflace v Česku zpomalila na 1,8 procenta, je nejnižší za sedm let

Money

Po krizi přichází růst. Domácnosti letos potáhnou českou ekonomiku

Po krizi přichází růst. Domácnosti letos potáhnou českou ekonomiku
Profimedia
Zdeněk Pečený
Zdeněk Pečený

Česká ekonomika se po letech otřesů konečně nadechuje. Deloitte letos čeká růst HDP o 3,1 procenta, inflaci pod kontrolou a stabilní sazby. Tahounem mají být domácnosti, mzdy a investice – ne export.

Po turbulentních letech plných externích šoků, pandemie a vysoké inflace vstupuje česká ekonomika do roku 2026 s opatrným optimismem. Podle nové prognózy společnosti Deloitte by měl letos hrubý domácí produkt vzrůst o 3,1 procenta. Inflace by se zároveň měla udržet na relativně příznivé úrovni a Česká národní banka zřejmě nebude mít důvod měnit úrokové sazby.

„Letošní rok bude, jednoduše řečeno, návratem k normálu. Česká ekonomika by měla zrychlit na 3,1 procenta, a to především díky silnější domácí poptávce a investicím,“ uvádí hlavní ekonom Deloitte David Marek.

„Máme se hůř než naši rodiče," shodují se mladší generace. Může za to nedostupné bydlení
Aktualizováno

Nájemné, voda i teplo nahoru. Co dnes nejvíc tlačí inflaci

Money

Spotřebitelské ceny v Česku v prosinci vzrostly meziročně o 2,1 procenta, stejně jako v listopadu. Důvodem růstu byly zejména ceny bydlení. Za celý rok 2025 činila průměrná míra inflace 2,5 procenta, předloni byla o desetinu procentního bodu nižší. Ceny zboží vzrostly loni o 1,1 procenta, ceny služeb o 4,7 procenta. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ), který potvrdil svůj předběžný odhad.

Domácnosti táhnou růst, export zůstává slabší

Hlavním motorem letošního růstu má být spotřeba domácností, která by se měla zvýšit o 2,7 procenta. Podporu jí dodají rostoucí reálné mzdy a nižší inflační tlaky. K tvorbě HDP by podle Deloitte měly výrazně přispět také firemní investice. Především sektory obchodu, dopravy a zpracovatelského průmyslu.

Naopak zahraniční obchod zůstává slabším článkem české ekonomiky. Čistý export by měl růst HDP spíše brzdit, a Česká republika tak bude i nadále více spoléhat na vnitřní ekonomické impulzy než na zahraniční poptávku.

Trh práce: Nezaměstnanost mírně vzroste

Pozitivní vývoj se očekává i na trhu práce, byť s drobnými výkyvy. Míra nezaměstnanosti by se letos měla mírně zvýšit na 2,8 procenta. Důvodem nejsou ekonomické problémy, ale především strukturální změny v průmyslu a regionální rozdíly. „V dlouhodobějším pohledu bude zesilovat vliv strukturálních změn a čeká nás ještě zajímavý vývoj,“ říká Marek.

Reálné mzdy by se podle prognózy měly zvýšit o 2,6 procenta, což by se mělo pozitivně promítnout do spotřebitelské nálady a dalšího posílení domácí poptávky.

Inflace pod kontrolou, sazby zůstanou beze změny

Inflace by se měla v roce 2026 pohybovat kolem 2,5 procenta, tedy blízko cílové hodnoty České národní banky. V průběhu roku může sice dojít k mírnému zvýšení cen, mimo jiné vlivem silnější koruny nebo vývoje cen ropy, celkový trend by však měl zůstat stabilní. „Čekáme, že se již vyčerpal dezinflační vliv klesajících cen pohonných hmot, další zásadní zlevňování ropy neočekáváme,“ podotýká Marek. Podobně protiinflačně by podle něj mohly letos působit také klesající ceny potravin.

Deloitte proto neočekává změnu základní repo sazby ČNB, která by měla po celý rok zůstat na úrovni 2,5 procenta. Stabilní měnová politika by měla podpořit důvěru investorů i domácností.

České stavebnictví nadále roste

Bydlení v roce 2026: trh se normalizuje, ceny zůstanou vysoko

Reality

Český rezidenční trh vstupuje do roku 2026 bez iluzí. Hypotéky zlevňovat nebudou, bytů je málo a tlak na ceny přichází hlavně z poptávky. Kupující si budou víc než kdy dřív hlídat, za co platí.

Silná koruna a důvěra investorů

Koruna by měla podle odhadu Deloitte na konci roku posílit až k hranici 24 korun za euro. Silnější měna by mohla pomoci tlumit inflační tlaky a současně podpořit dovoz, i když pro exportéry zůstává výzvou.

Česká republika si zároveň udržuje silnou pozici na mezinárodních trzích. Ratingové agentury S&P, Moody’s i Fitch hodnotí zemi na úrovni AA-, respektive Aa3, se stabilním výhledem.

„Česká ekonomika zůstává i přes rostoucí výzvy silnou a stabilní ekonomikou se solidní podporou domácí poptávky,“ uzavírá Marek.

Peníze, ilustrační foto

Zlepšená prognóza. Česká ekonomika si polepší, ale stále jde o křehký růst, upozorňují analytici

Money

