Dukovany omlazují za 4,4 miliardy. ČEZ chystá modernizaci strojoven a další zvýšení výkonu
V Jaderné elektrárně Dukovany letos společnost ČEZ investuje do obnovy a modernizace zařízení 4,4 miliardy korun, což je o 200 milionů více než loni. Firma má v plánu několik investičních akcí a počítá s tím, že čtyři dukovanské bloky bude provozovat nejméně 60 let. První dukovanský blok je v současnosti plánovaně odstaven, zbývající tři bloky jsou v provozu.
„Šedesát let je jednoznačný cíl, na který dnes plánujeme všechny investice a obnovu zařízení,“ uvedl Bohdan Zronek, člen představenstva ČEZ a ředitel divize jaderná energetika, k provozu současných bloků Dukovan. ČEZ podle něj zvažuje i možnost jejich delšího provozu. „Víme, že ve světě už existuje řada elektráren, které mají licenci na 80 let, zejména ve Spojených státech,“ dodal Zronek. Na konečné rozhodnutí má podle něj společnost ještě několik let času.
Investiční projekty
Energetici budou letos v Dukovanech pracovat na několika investičních projektech. „Cíl pro rok 2026 je stejný jako každý rok – zajistit bezpečný a spolehlivý provoz,“ uvedl ředitel elektrárny Roman Havlín.
Elektrárna se zároveň připravuje na projekt komplexní modernizace strojoven. Dosud byla jejich zařízení obnovována převážně odděleně. „Teď se na ně chceme podívat jako na jeden velký celek,“ řekl Havlín. Podle předběžných odhadů by modernizace mohla vést k mírnému zvýšení elektrického výkonu jednotlivých bloků. „Potenciál je v řádu jednotek až desítek megawattů na každý blok,“ uvedl. Analýzy k tomuto projektu by měly být hotové do konce letošního roku. „Teprve poté uvidíme, které z těchto akcí budou realizovatelné. Samozřejmě se musí ekonomicky vyplatit,“ doplnil Havlín.
Česko má celkem šest jaderných bloků ve dvou elektrárnách, které loni dohromady vyrobily 32,066 terawatthodiny elektřiny. ČEZ do obou jaderných elektráren každoročně investuje přibližně sedm miliard korun.
Dukovanské bloky byly uváděny do provozu v letech 1985 až 1987. V loňském roce dodaly do přenosové sítě 14,68 terawatthodiny elektřiny a v letošním roce elektrárna očekává obdobnou výrobu. Kromě pravidelných odstávek jednotlivých bloků spojených s výměnou paliva a servisem zařízení je v letošním plánu také souběh odstávek dvou bloků. Ty se uskutečňují zhruba jednou za osm let kvůli kontrolám zařízení společných pro oba bloky.
Loni elektrárna uvedla do provozu nové výcvikové centrum zaměřené na bezpečnost práce, například při práci ve výškách, v uzavřených prostorech, při stavbě lešení či manipulaci s těžkými břemeny. V areálu dukovanské elektrárny pracuje celkem 1 780 lidí, z toho 966 přímo v elektrárně. V loňském roce nastoupilo 210 nových zaměstnanců a podobný počet plánuje ČEZ přijmout i letos. „Z velké části jde o náhradu za odcházející pracovníky. Připravujeme se ale také na spolupráci s EDU II,“ uvedl Havlín.
Společnost EDU II je investorem projektu výstavby nového jaderného zdroje v Dukovanech. Dva nové bloky má postavit korejská firma KHNP, přičemž první z nich by mohl být hotový v roce 2036. Geologický průzkum pro nové bloky začal loni v srpnu.
