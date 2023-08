První velká banka snižuje sazbu spořicího účtu. Při nesplnění podmínek úročí jen za půlku

Spořicí účty jsou v létě v ospalém módu a většinou se s nimi nic moc zajímavého neděje. Změny sazeb a podmínek tuzemské banky obvykle oznamují ještě před letními prázdninami, pokud nějaké změny na léto vůbec plánují. Oznámení ČSOB, jedné z největších tuzemských bank, o snížení sazeb spořicího účtu krátce po prázdninách, je tak první vlaštovkou, která už možná avizuje podzimní trendy. Ten hlavní trend je pro většinu bank ale stále stejný. Je jím lov na nové klienty, což přiznávají mezi řádky mluvčí většiny bank.

Reklama

Přesně od půlky září se úročení spořicího účtu Spoření s bonusem od ČSOB snižuje o více jak polovinu současné sazby. Platí to pro klienty s tímto účtem, kteří nesplní žádnou z podmínek banky pro získání lepší sazby. Na garantovanou sazbu 5 procent pro vklady do 250 tisíc korun tak od 16. září dosáhnou jen ti, kteří splní sérii tří podmínek.

Ani splnění podmínek nezajistí ale tu nejlepší sazbu

První podmínkou je mít sjednaný v ČSOB spořicí účet s názvem Spoření s bonusem. Za první takový účet bude automaticky sazba 2,30 procent. Další podmínkou je využívání mobilní aplikace pro chytré mobily ČSOB Smart. Za to banka sazbu bude odměňovat nepatrně vyšší sazbou a to 3,30 procenta, což je jen téměř polovina nejlepší sazby na trhu (6,15 procent), kterou nyní ještě stále nabízí slovenská Všeobecná úvěrová banka (VÚB). Pro klienty, kteří dosud v ČSOB počítali s pětiprocentním úročením a nechtějí o tuto sazbu přijít, banka přidává od 16. září ještě další podmínku. Tu musí splňovat pravidelně každý měsíc, aby své úspory zhodnocovali zvýhodněnou sazbou pět procent, která přitom ani zdaleka nepatří k těm nejvyšším na trhu.

Za pětiprocentní sazbu bude ČSOB nově chtít, aby klient pravidelně pětkrát měsíčně platil některou z platebních karet vydaných bankou. Za takovou transakci se ovšem nepočítá ani výběr nebo vklad do bankomatu, ani dobíjení kreditu či jiných předplacených služeb a ani výběr hotovosti přes službu Cash-back. Může to být pouze útrata v libovolné výši, a to jak debetní, tak i kreditní kartou, uvádí nejnovější avízo banky k zářijovým změnám úročení spořicího účtu. Lepší sazbu za placení kartou má ve svých pravidlech u spořicích účtů také Raiffeisenbank, která chce minimálně tři platby anebo Airbank se stejným požadavkem jako má ČSOB, tedy rovněž na pět plateb za měsíc.

Ohledně podmínky povinného používání smartbankingu, tedy bankovnictví v chytrém mobilu pak platí, že se klient musí do aplikace ČSOB Smart přihlásit minimálně jednou za tři měsíce, aby měl splněny požadavky banky. Za provedení všech těchto uvedených podmínek klient potom u ČSOB s vypětím všech sil získá na svém spořicím účtu pětiprocentní sazbu.

S podobnou podmínkou na spojení zvýhodněné sazby spořicího účtu a aplikace smartbankingu ovšem nedávno přišla také Komerční banka. Ta nabízí rovněž pětiprocentní úročení spořicího účtu do 200 tisíc korun těm, kdo si takový účet sjednají a budou jej hojně využívat přes novou aplikaci KB+. Klienti, kteří touto cestou jít nechtějí, mají ještě možnost získat stejnou sazbu za pravidelné investování do podílových fondů. Zvýhodněnou sazbu za investování pro držitele vybraných účtů, najdeme také v České spořitelně.

Podívejte se, kde vám dají nejlepší sazbu na spořáku:

banka název účtu sazba podmínky a limity pro poskytnutí sazby Všeobecná úvěrová banka (VÚB) Spoření bez limitů 6,15 % Výše vkladu není pro tuto sazbu omezená a nejsou ani žádné další podmínky. Jedná se ale o zahraniční banku, resp.pobočku slovenské banky. Z toho pak vyplývají i další daňové povinnosti. Trinity Bank Spořicí účet k novému účtu - akce 6,08 % Vkladový účet, který je možné sjednat jen na vybraných 6 nových pobočkách při osobní návštěvě. Max Banka Spořicí účet 6,01 % Bez podmínek a bez horního limitu, tedy na celý zůstatek. Platí pro stávající i nové klienty. UniCreditBank Spořicí účet 6,00 % Jedná se o marketingovou akci pro nové klienty, kteří si zřídí v bance běžný účet. Akce platí jen pro nové účty založené v období 1.-31.7. 2023. Úroková sazba 6 % platí až do limitu 500 000 Kč, k účtům START, OPEN nebo TOP. Tyto balíčky obsahují 2 účty – běžný a spořicí účet. Bonusovou sazbu získáte po splnění podmínky provedení 3 plateb debetní kartou, kterou máte vydanou ke svému běžnému účtu START, OPEN anebo TOP Trinity Bank Výhoda +, v rámci marketingové akce Dobrý klient 5,68 % Vkladový účet bez výpovědní doby vkladu. Lze sjednat osobně i online. Nabídka sazby platí pro všechny nové vklady na nově založené účty až do výše 500 tisíc korun a je garantována bankou do konce roku 2023. Nad půlmilionový limit jen 4,08 %. Banka Creditas Spořicí účet 5,60 % Spořicí účet + se sazbou 5,6 % p.a. pro vklady až do výše 500 000 Kč. Vklady nad tuto hranici budou úročeny a to sazbou 3,1 % p.a. Lze sjednat online. FIO Banka Fio konto 5,50 % Sazba platí v pásmu do 200 000 Kč. Lze založit i online přímo v internetovém bankovnictví či smartbankingu. K tomuto účtu banka vydává i platební kartu Visa nebo Mastercard. Raiffeisenbank Spořicí účet HIT PLUS 5,50 % Úročeno touto sazbou do 500 tisíc Kč + nutné minimálně 3x měsíčně zaplatit kartou. mBank mSpoření 5,50 % Klient si musí v bance založit běžný účet (zdarma) a vybrat si, který typ spoření ze čtyř variant mu vyhovuje. Až do výše celkového vkladu 800 000 Kč, může založit až osm cílů po 100 tisícikorunovém limitu a může si vybrat, zda své úspory chce spořit pevnou, procentuální či zaokrouhlenou částkou z provedených plateb. Moneta Money Bank Spoření, Spoříto G 5,30 % Platí pro nové i stávající klienty, kteří si ale musí také založit nový spořicí účet. Sazba je garantovaná do jednoho milionu a do 30.11.2023. J&T Banka Spořicí účet 5,25 % Minimální vklad milion Kč pro nové klienty a pro stávající klienty s vklady milion či 100tisícovou investicí. Minimální zůstatek na účtu je jeden milion korun. AirBank Spořicí účet 5,00 % Do 250 000 Kč sazba 5 %, od 250 tisíc do 500 tisíc sazba 4 % , lze založit až 10 spořicích obálek. Nutné 5x měsíčně zaplatit kartou. ČSOB Spoření s bonusem Smart 5,00 % Vedení zdarma bez podmínek. Spořicí účet je třeba založit vzdáleně přes internetové bankovnictví nebo aplikaci smartbanking v mobilu. Sazba garantovaná do 15. 9. 2023 a do 250 tisíc korun dle pravidel akce. Komerční banka Spořící účet KB+ 5,00 % Spořicí účet je úročený základní sazbou 5 % p. a. je ale třeba si jej sjednat jen v nejnovější verzi internetbankingu nebo smartbankingu. Klienti s dřívějšími účty, kteří dosud nemají tuto verzi internetového bankovnictví k dispozici,nemají ani možnost si tento spořicí účet zatím sjednat. Noví klienti toto internetové bankovnictví získají se sjednáním účtu. Česká spořitelna Spoření České spořitelny – s investováním Spoření Premier 5,00 % Dlouhodobě, zvýhodněná sazba při investování minimálně 300 Kč měsíčně. Zvýhodněná sazba je jen pro vybrané účty – Plus, Erste Premier, Erste Private Banking – a podle jejich typu pak i platí maximální strop pro spoření s touto sazbou (200 tisíc, 400 tisíc a milion Kč). ČSOB Duo Profit - spojeno s investováním 4,50 % Kombinace investice se spořicím účtem, podmínkou je stejně vysoká investice do produktů ČSOB jako vklad. Investice od 30 tisíc korun. Klient získá zvýhodněnou sazbu, když si na pobočce ČSOB sjedná ČSOB Duo Profit a ve stejný den založí jeho investiční i spořící část a podá pokyn k nákupu podílových listů alespoň jednoho z podílových fondů ČSOB anebo uzavře smlouvu o investičním životním pojištění Maximal Invest, a zároveň si založí spořící účet Duo Profit.Odměnou je zvýhodněná úroková sazba ve výši 4,5 % p. a. na Spořicí části ČSOB Duo Profit, přičemž ta platí vždy na 1 rok. FIO banka Fio spořicí účet 4,00 % Neomezená výše vkladu. Lze založit i online přímo v internetovém bankovnictví či smartbankingu. mBank eMax Plus 4,00 % Sazba platí až do limitu dvou milionů Kč. Lze založit až čtyři spořicí účty, každý do limitu 500 tisíc Kč. Bez výpovědní lhůty. Česká spořitelna Spoření České spořitelny Spoření Premier 4,00 % Dlouhodobě, základní sazba bez nutnosti investování. Zvýhodněná sazba je jen pro vybrané účty – Plus, Erste Premier, Erste Private Banking – a podle jejich typu pak i platí maximální strop pro spoření s touto sazbou (200 tisíc, 400 tisíc, milion Kč). Hello bank Z rozhodnutí mateřské společnosti BNP Paribas Personal Finance od 3. 4. 2023 přestali otevírat nové spořicí účty. Stávajícím klientům všechny Hello spořicí účty postupně ukončuje.

Konkurence zatím pospává

Žádná z dalších velkých tuzemských bank v tuto chvíli novinky ohledně spořicích účtů prý nechystá, jak dnes potvrdily pro newstream.cz. Část z nich své stávající sazby totiž ještě nějakou dobu garantuje, a tak s nimi nemohou příliš hýbat. K těm patří například Moneta Money Bank. Další část bankovních domů jako třeba Trinity či UniCreditBank zase nabízí výhodné sazby jen pro nové klienty.

Bez podmínek pro nové a stávající klienty je tedy možné získat suverénně nejlepší úročení spořicího účtu jen v Max Bance, která zatím stále drží svou sazbu na úrovni 6,01 procent.

Neberete karty? Odcházím. Bez bankovek a mincí platí už sedm Čechů z deseti Money Až 57 procent zákazníků v Česku z obchodu odchází, když jim obchodník neumožní platit kartou a v peněžence nemají dost peněz na nákup. Vyplývá to z posledního průzkumu dceřiné společnosti Komerční banky KB SmartPay. Sentimentální touha zákazníků po návratu k hotovosti se tak prý podle výsledků tohoto šetření i zkušeností bankovních expertů nekoná a trend je opačný. Všechno směřuje k moderním způsobům placení, protože jsou pro obě strany bezhotovostní platby rychlejší a pohodlnější, bezpečnější a obvykle i výhodnější, uvádí banky i kartové společnosti. Věra Tůmová Přečíst článek

Spořílci ani nevědí, jak se jim úspory zhodnocují

Pro většinu Čechů je přitom spořicí účet samozřejmou součástí jejich bankovního portfolia. Patří mezi nejoblíbenější finanční produkt a využívá ho šest z deseti Čechů. Téměř polovina klientů se spořicím účtem ovšem podle posledního květnového průzkumu NMS Market Research pro Raiffeisenbank vůbec netuší, jakým procentem se jejich naspořené peníze na tomto účtu úročí. Pro 40 procent Čechů je tak spořicí účet místem pro nepravidelné odkládání peněz, které jim zbývají po uhrazení všech nezbytných rodinných výdajů. A zhruba 39 procent respondentů uvedlo, že si na spořicím účet ukládají peníze hlavně pro případ nečekaných výdajů.

Průzkum provedla agentura NMS Market Research online v Českém národním panelu dotazováním na reprezentativním vzorku 1007 respondentů ve věku 18-65 let.

Aktuální sazby letních spořicích účtů. Víme, kde vám dají nejlepší sazbu Money Sazby spořicích účtů v tuzemských bankách se v roce 2023 zatím hýbou jen mírně. Zatím stále tu je několik bank nabízejících šestiprocentní zhodnocení. Banky si ale postupně začínají hrát s podmínkami pro úročení. S nástupem léta se tak stále častěji objevují hry s termínem garance úrokové sazby. Podívejte se, které banky aktuálně nabízejí na spořicích účtech nejvyšší úrok. Věra Tůmová Přečíst článek

O tisícovku nepřijdete. Buřinka klientům zdvojnásobí přiznanou státní podporu Money Nejistota kolem výše státní podpory stavebního spoření v posledních měsících je hlavním důvodem, proč lidé váhají, zda je stavebko i nadále výhodné. Současný návrh úsporného balíčku předpokládá snížení státní podpory na polovinu. Buřinka na tento krok reaguje a přichází se speciální bonusovou akcí – smlouvám sepsaným od 1. srpna 2023 státní podporu zdvojnásobí. Zlaťák Přečíst článek

Čechy láká investování jako hra čím dál víc. Investiční crowdfunding raketově roste a nabízí zhodnocení i 12 procent Money Investování do ikonických akcií typu Apple nebo do podílových fondů podle ESG principů není už nic nového. To, že se ale dá investovat do konkrétních podniků i přímo u nás a s průměrným 12procentním zhodnocením, až tak známé ještě stále není. Přes takzvaný investiční crowdfunding, můžete i jen s tisícikorunou podpořit značky jako je Remoska, revitalizovaný Znojemský městský pivovar nebo třeba továrna na matrace a přikrývky PiCaSo z Mikulova či rodinná firma na světelnou výzdobu Decoled. Věra Tůmová Přečíst článek