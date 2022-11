Jaké zhodnocení slibují termínované vklady v listopadu? Tady je přehled

Téměř všechny banky u nás už peníze na termínovaných vkladech úročí sazbou mezi pěti a šesti procenty. Na současnou inflaci to sice nestačí, ale je to rozumnější než nechat volné prostředky na běžném účtu bez jakéhokoliv zhodnocení. K získání lepší sazby není potřeba obvykle splnit ani mnoho podmínek. Pro lepší orientaci na trhu přinášíme proto přehled těch nejvyšších sazeb, které banky na svých termínovaných vkladech nabízí před koncem roku 2022.

Sazby u termínovaných vkladů obvykle nerostou v České republice tak dynamicky jako u spořicích účtů. Ty nejlepší „termíňáky“ ovšem zhodnocují úspory přece jen nepatrně lépe než spořicí účty. Momentálně se ty nejvyšší sazby termínovaných vkladů v bankách pohybují kolem šesti procent.

Nejlepší listopadové sazby jsou pro obří vklady

Termínovaný vklad s nejvyšším úročením 6,30 procenta má v listopadu 2022 J&T Banka. Její podmínka minimálního vkladu ve výši jednoho milionu korun je ale cíleně určená specifické skupině movitých a pro drobné střadatele je nedostupná. Druhou nejzajímavější sazbu 6,11 procenta na 12 měsíců pak nabízí z bankovních domů, stejně jako u spořicích účtů, staronová Max Banka, která je na trhu od října letošního roku jako nástupce dřívější Expobank.

Šestkovou sazbu má na termínovaném vkladu vedle Max Banky Banka Creditas, ČSOB včetně ČSOB Poštovní spořitelny a také Komerční banka. Se stejnou sazbou se od 9. listopadu chlubí i Unicredit Bank, ale nejde o termínovaný vklad. Jedná se o marketingovou kampaň pro nové klienty s novým běžným účtem a se šestiprocentní sazbou na speciálním spořicím účtu.

Více jak 5,50 procenta na termínovaném vkladu momentálně nabízí už jen Raiffeisenbank (5,80) a Trinity bank (5,58).

Nejlepší úrokové sazby na termínovaných účtech tuzemských bank v listopadu 2022:

BANKA PRODUKT Minimální vklad (v Kč) Maximální úrok (v pct) Podmínky a limity sazby J&T Banka Vklady s výpovědní lhůtou (33 dnů a 3 měsíce) 1 milion 6,30 Minimální vklad 1 milion korun nebo ti, kdo už mají v bance investice 100 tisíc a více nebo vklad milion, mohou mít počáteční vklad 100 tisíc korun. Úrok 6,3 procenta platí pro vklady od 12, 15, 18 a 24 měsíců. Max Banka IQ MAXI vklad 100 tisíc 6,11 Trvání termínovaného vkladu 6 měsíců až 5 let. Nejvyšší sazba je pro vklad 1 rok (6,11 procenta), pak sazba klesá až na 2,61 procenta za 5 let. S uloženými penězi nelze volně disponovat. Při předčasném výběru neplatíte sankci, ale přijdete o zhodnocení. Banka nabízí i zhodnocení na termínovaných vkladech v eurech a amerických dolarech. Banka Creditas Termínovaný vklad 5000 6,00 Garantovaná sazba – nejlepší na 6 měsíců, pak sazba klesá. Termínovaný vklad je možné založit na pobočce, online, v IB, SB. ČSOB / ČSOB Poštovní spořitelna Termínovaný vklad 5000 6,00 Maximální vklad 3 miliony korun. Lze komplet sjednat přes IB, splatnost může být 1, 3, 6, 12, 24 a 36 měsíců, ne všechny termíny jsou ale se zvýhodněnou sazbou, lze sjednat automatickou obnovu, výběr mimo termín se sankcí 1 procenta z vybírané částky, o načtené úroky ale nepřijdete. Komerční banka Termínovaný účet Bonus Invest 5000 6,00 Termínovaný účet s investováním do podílových fondů. Zvýhodněná sazba platí při investici ve stejné nebo vyšší sumě jako je vklad. Účet je bez automatické obnovy. Sazba až do 1 milionu korun. Raiffeisenbank Termínovaný vklad 10 tisíc 5,80 Peníze lze uložit na 1, 2, 3, 6, 9, 12, 24, 36 nebo 48 měsíců (sazba 0,01 procenta – 5,80 procenta). Úroky se vyplácí po skončení doby vkladu. Během spoření lze vybrat peníze pouze se sankcí. Raiffeisenbank Termínovaný vklad eKonto Garant 10 tisíc 5,80 Lze ukládat na 12, 24 a 36 měsíců. Úroky kvartálně. Lze jednorázově vybrat 20 procent bez poplatku. Při vkladu 10 až 30 milionů korun na 12 měsíců sazba 6,00 procenta. Trinity bank Spořicí účet s fixací 0 5,58 Do limitu 400 tisíc úročeno 5,58 procenta, nad tuto sumu 4,58 procenta. Komerční banka Termínovaný účet 5000 5,50 Pro 7 dní, či 1 měsíc nebo 12 měsíců. Sazba platí do 1 milionu korun. Pro vklady nad 5 milionů korun existuje Termínovaný vklad s individuální sazbou. Předčasný výběr se sankcí 250 korun. Lze nastavit automatickou obnovu. UniCredit Bank Termínovaný vklad 30 tisíc 5,50 Lze sjednat vklad na dobu od 1 týdne do 5 let, zvýhodněné jsou ale jen vybrané sazby 6 a 12 měsíců. Oberbank Top Jistota Plus 30 tisíc 5,40 Termínovaný vklad na 18 měsíců s rostoucím výnosem vždy po 6 měsících. Lze kdykoliv ukončit bez sankce. Prvních 6 měsíců (4,00 procenta), 7.–12. měsíc (4,10 procenta) a 13.–18. měsíců (5,40 procenta) Moneta Money Bank Termínovaný vklad 40 tisíc 5,30 Při sjednání spolu s běžným účtem bonus 1000 korun. Pro stávající klienty lze sjednat přes IB nebo SB. Při předčasném výběru poplatek 2 procenta z vybírané částky. Fio banka Termínovaný vklad 3000 5,10 Lze založit přes IB či SB a vklad lze navyšovat, ale úročení nového vkladu je až od termínu obnovy. Zrušení či předčasný výběr zatížen sankcí. Oberbank Top Jistota 30 tisíc 5,10 Vklad na 6, 9, 12 měsíců, lze kdykoliv ukončit bez sankce. Česká spořitelna Vkladový účet 5000 4,50 Lze založit přímo v IB nebo ve SB v mobilu. Sazba garantovaná po celou dobu. Mimo den obnovení je možné vybrat až 25 procent jistiny bez dopadu na úročení. Lze založit na 3, 6 nebo 12 měsíců. Účet může být s automatickou obnovou nebo bez ní. mBank mVklad 1000 0,10 Automatická obnova. Lze zřídit přes IB.

zdroj: internetové stránky bank

IB – internet banking

SB – smart banking

Čím se liší termínované vklady od spořicích účtů

Daní za o něco lepší úrokovou sazbu termínovaných vkladů je však horší dostupnost uložených peněz. Ty jsou totiž na vkladovém účtu zablokovány po předem stanovenou dobu v řádu týdnů, měsíců i let. Pokud si peníze vyzvednete před koncem této doby, přijdete buď o celé zhodnocení nebo platíte sankci podle výše vyzvednuté sumy.

Termín, do kterého nesmíte peníze z termínovaného vkladu vybrat, si můžete nastavit napevno nebo s automatickou obnovou. Další obvyklou podmínkou pro založení termínovaného vkladu bývá vedle zmiňované vázací doby i minimální suma, kterou je třeba složit na účet. Většina bank současně nabízí více variant těchto vkladů odstupňovaných podle kombinace doby a výše uložené částky. Například v Oberbank ale mají i pásmové úročení po šesti měsících s rostoucím výnosem.

Často také platí, že aktuální marketingová akce banky může být o dost zajímavější než dosavadní nabídka. Vyplatí se proto si prostudovat všechny typy termínovaných vkladů, které banka má, a to jak pro nové, tak i pro stávající klienty, protože i mezi tím bývají rozdíly. Peníze na termínovaných vkladech jsou chráněné ze 100 procent díky pojištění vkladů, a to až do sumy, která odpovídá 100 tisícům eur.

Samotné založení termínovaného účtu netrvá příliš dlouho a ve většině bank je možné si jej sjednat přes internetové bankovnictví, smartbanking nebo telefonicky během chvilky.

Banky versus kampeličky

Jedny z nejvyšších sazeb na termínovaných vkladech dlouhodobě nabízejí kampeličky, tedy spořitelní družstva. Pokud se rozhodnete peníze u některé z nich uložit, musíte ovšem počítat s tím, že požadují minimální zůstatek, a ne úplně zanedbatelný základní členský vklad, který se neúročí vůbec a nespadá tak ani pod ochranu pojištěním vkladů. Ty nejlepší úrokové sazby kampeliček pro termínované vklady začínají už nějakou dobu šestkou a dá se předpokládat, že se kvůli konkurenceschopnosti ještě zvýší s tím, jak porostou i sazby v bankách.

