Borkovec: Spořáky jsou passé. Chystáme novinku, která klienty naučí investovat a bohatnout

Už letos se na českém bankovním trhu objeví další zbrusu nová banka. Bude jí Partners Banka, která už přes dva roky čeká na schválení licence Českou národní bankou. V tuto chvíli je podle vyjádření šéfa finanční skupiny Partners Petra Borkovce ale jasné, že bankovní licence se blíží, protože finanční skupina už splnila všechny podmínky České národní banky (ČNB) pro získání bankovní licence. ČNB to v této fázi nemůže podle své mluvčí Petry Vlčkové komentovat. Přinášíme rozhovor k rýsující se bance s ředitelem finanční skupiny Partners Petrem Borkovcem.

Doteď Partners na bankovních službách a produktech spolupracovalo s UniCredit Bank. Co se stane teď, když to vypadá, že jste už po dvou letech definitivně splnili všechny podmínky ČNB pro získání bankovní licence?

Chceme společně ve strategické spolupráci pokračovat. Partners Financial Services není vlastník banky a Partners banka je pro ni další strategický partner. S UCB máme 22 společných bankovních poboček, polovina je dokonce jejich, a budeme je dále provozovat, přestože se rozšíří nabídka PFS o služby a produkty Partners banky. Pro klienty i poradce je výběr a konkurence vždy lepší. Spolupráce s UCB funguje a zejména v oblasti úvěrů nikdy nebude Partners banka tak velká, a tak komplexní, aby uměla pokrýt objem Partners i všechny potřeby.

Která podmínka ČNB byla nejnáročnější na splnění a proč? Byla to ta poslední na kapitál?

Poslední kapitola byly požadavky na definici obezřetnostního konsolidačního celku a dostatku kapitálu nad bankou samotnou. To bylo velmi složité s ohledem na změny v regulaci, a i měnícímu se přístupu ČNB k této problematice. Bylo to složité i z pohledu velmi specifické akcionářské struktury Partners banky a složení celé Partners skupiny. To bylo možná to právně nejsložitější. Zajistit v daném čase splnění kapitálu 3 miliardy korun také nebylo jednoduché.

Kdo bude vlastníkem nové banky?

Banku majoritně vlastní SPV Partners Bankin. To je společnost, kde má těsnou většinu Brno Investment Group (společnost Petra Borkovce - pozn. red.) a zbylých 49,9 procenta má 1000 partnerů z řad zaměstnanců všech společností skupiny, a především z řad manažerů, profesionálních poradců a majitelů franšízových poboček.

Aktuálně má 12 procent banky i mateřská společnost Partners holdco, která je v lednu a v dalších dvou letech postupně prodá hlavním akcionářům. Partners Bankin bude mít finálně kolem 60 procent. Druhý největší akcionář, společnost Apana Radima Lukeše, bude mít finálně 15 procent. Následuje Pale Fire Capital, Tomáš Čupr a Reflex Capital s celkovým podílem 20 až 25 procent. Kolem 5 procent bude postupně převáděno na členy board Partners banky.

Jak bude vypadat pobočka nové banky a její síť? Budete banku provozovat v síti poboček Partners? Pokud ano, jak potom plánujete hotovostní služby, když pobočky máte standardně bezhotovostní?

Partners banka bude úzce spolupracovat s Partners Financial Services a využívat její pobočkovou síť a všechny pobočky kromě těch společných s Unicredit Bank budou postupně přebrandovány na Partners banka pobočky. Partners banka bude sice plně digitální, ale od startu bude nabízet servis 150 poboček. Stejný osobní servis však bude umět poskytnout i dalších 1 500 certifikovaných poradců Partners, kteří se splněním certifikace a zajištěním zásadních pravidel stanou bankéři Partners banky.

Už v minulosti jste uváděli, že připravujete banku primárně pro své klienty ze své skupiny. Budete nějakým způsobem nabírat i klienty mimo tuto skupinu? A jakým způsobem? A budete mít služby a produkty i pro firmy?

Klienti s poradcem a portfoliem Partners budou mít nejvíce benefitů z nové propozice. Věříme ale, že propozice Partners banky i s možností vybrat si podle profilu svého osobního bankéře bude natolik zajímavá, že zaujme dnes i další klienty mimo Partners.

Jakou máte strategii a hlavní taháky, abyste klienty nalákali, když i zavedené banky mají problém přetahovat klienty? Proč by k vám měli lidi přejít?

Spoustu toho nechceme odtajňovat v této fázi, ale až při startu. Nyní říkáme, že jsme jediná poradenská banka a že jsme jediní mobile first nebo spíše mobile only. Komplexnost digitálních i osobních služeb bude největší a věřím, že i kvalita a bezpečnost. Jinak samozřejmě účet se vším zdarma včetně výběrů z bankomatů, plateb na telefon, okamžitých plateb, BANKID, PSD2, virtuální a jednorázových platebních karet, neomezenému počtu spořicích účtů a obálek a tak dále je samozřejmost. Bude toho ale více.

S jakou sazbou chcete vstoupit na trh spořicích účtů?

Spořící účty nemají být tím, čím chceme soutěžit. Klienti mají již dnes v pilotu aplikace peněžní fond Partners rezerva, kde se jim peníze bezpečně zhodnotí více než nabídne jakýkoliv spořák. Od poradců mohou dostat podobný produkt od Consequ. Chceme, aby klienti se svými penězi nakládali rozumně a dát jim k tomu nástroje. Budeme mít tedy jeden superspořák se super sazbou, který klienty bude učit bohatnout i investovat.

Budete mít vlastní produkty a nabízet i finanční produkty, které jste měli v nabídce dosud? Může to takto společně vůbec fungovat?

Může a bude. Propozice vůči klientovi včetně produktů a procesů je společná od všech firem. Partners banka bude dokonce podřízený zprostředkovatel Partners Financial Services. Máme to docela hezky vymyšleno z pohledu procesů a propojení uvnitř.

V avízu ke splnění podmínek uvádíte, že vaše mobilní aplikace bude špičková a nabídne klientům, že si budou moci v ní spravovat své veškeré finance. Myslíte, že je bezpečné mít informace o všech svých financích u nového a soukromého subjektu?

My vytváříme jen společný frontend pro klienty. Tedy aplikaci. Nový subjekt je jen banka a tam bude jen pár produktů a na ně se samozřejmě vztahuje pojištění vkladů.

