Začíná soud s Muskem kvůli Tesle. Ve hře jsou miliardy dolarů

Elon Musk rád využívá Twitter k marketingovým účelům k posílení jeho firem a aktivit na trhu. Jednou to ale, zdá se, přehnal. V San Francisku začíná soud, v němž čelí žalobě investorů kvůli slibu, že stáhne Teslu z burzy. Záměr veřejně deklaroval téměř před pěti lety na Twitteru. Dodnes nedošlo k jeho naplnění.

Reklama

Čtyři a půl roku poté, co dříve nejbohatší muž světa prohlásil, že si zajistil financování k tomu, aby mohl akcie Tesly stáhnut z burzy, se Elon Musk pokusí obhájit toto prohlášení v procesu, který začíná v úterý u federálního soudu v San Francisku.

Rekordman Musk. Vykázal největší ztrátu osobního jmění v historii Leaders Šéf společností Tesla a Twitter Elon Musk se dostal do Guinnessovy knihy rekordů způsobem, o který nejspíš nestál. Od listopadu 2021 přišel tento donedávna nejbohatší člověk světa o tolik majetku, že překonal světový rekord v „největší ztrátě osobního jmění v historii”, napsal web The Independent. ČTK Přečíst článek

Případ otevřeli investoři, kteří tvrdí, že Musk, výkonný ředitel automobilky, ve skutečnosti nesehnal peníze na převzetí Tesly do soukromého vlastnictví a jednal lehkomyslně při projednávání plánu tak učinit. Pokud porota a soud rozhodne v jejich prospěch, Tesla a Musk by mohli být nuceni zaplatit miliardy dolarů jako odškodné, napsal deník The New York Times.

Dvě krátké věty zatřásly trhem

Soud se soustředí na to, co Musk napsal na Twitteru, který nakonec loni v říjnu koupil. „Uvažuji o tom, že si Teslu nechám soukromě za 420 dolarů. Financování zajištěno,“ napsal v příspěvku 7. srpna 2018.

Cena akcií Tesly po zveřejnění tweetu vyskočila, ale poté, co návrh vyšuměl, zase klesla. Žalobci, Glen Littleton a další investoři, tvrdí, že Muskovo prohlášení je zodpovědné za ztráty, které utrpěli na pohybech akcií Tesly. Společnost, Musk a jejich právníci twitterový post obhajují a tvrdí, že to nebyl neuvážený čin s cílem ovlivnit cenu akcií.

Reklama

Musk a SpaceX si může oddychnout. Bransonova vesmírná mise skončila neúspěchem, akcie padají Zprávy z firem První pokus společnosti Virgin Orbit miliardáře Richarda Bransona vyslat do vesmíru satelity ze zemí mimo USA a první ze západní Evropy selhal. To znamená ránu pro Bransonovy ambice konkurovat na rychle rostoucím trhu komerčně vypouštěných satelitů. Akcie firmy na neúspěch zareagovaly propadem o dvacet procent, uvedl deník The Wall Street Journal. Dušan Kütner Přečíst článek

Musk a Tesla již kvůli tomu urovnali samostatnou žalobu, kterou na ně kvůli plánu převést Teslu čistě do Muskova vlastnictví podala americká Komise pro cenné papíry a burzu (SEC). Musk i Tesla zaplatili pokuty a Musk souhlasil s tím, že odstoupí z funkce předsedy společnosti Tesla a nechá právníka, aby přezkoumával některá prohlášení, která o společnosti učinil a učiní na sociálních sítích předtím, než je zveřejní.

Těžká doba pro Muska i Teslu

Žaloba investorů jde k soudu u amerického okresního soudu v těžké době pro Muska i Teslu. Společnost prodává méně aut, než manažeři slibovali a analytici očekávali, což nutí Teslu snížit ceny ve světě . Příjmy Twitteru se propadly, protože mnoho korporací již na platformě neumisťuje reklamy po nevyzpytatelném chování Muska a jeho rozhodnutí propustit velkou většinu zaměstnanců společnosti.

Případ by se mohl pro Muska a Teslu ukázat jako obtížný, uvedli právní experti. Vyšší okresní soudce Edward M. Chen, který již dříve případ projednával, loni rozhodl, že souhlasí se žalobci, že příspěvky Muska na Twitteru z roku 2018 o převzetí Tesly do vlastnictví byly nepravdivé a že Musk byl, slovy investorů, „záměrně lehkomyslný“ ohledně pravdy při prohlášeních.

Tálibán začal na Twitteru nakupovat modré ikony pro ověřené účty Zprávy z firem Afghánské vládnoucí radikální hnutí Tálibán si začalo pro své twitterové účty nakupovat ikony, které se na platformě zobrazují za názvem profilu a dříve signalizovaly, že jde o „aktivní a ověřený účet významný pro veřejný zájem”, píše BBC. Poté, co Twitter koupil miliardář Elon Musk, začala platforma nabízet placenou službu Twitter Blue, která umožňuje uživatelům, aby si dříve výsadní modré ikony se zaškrtávacím znaménkem koupili. ČTK Přečíst článek

Přesto se soudce Chen nepřiklonil na stranu investorů v jiných částech jejich případu – a to by mohlo ukázat Muskovi cestu k vítězství. Žalobci musí prokázat, že peníze, které ztratili na akciích Tesly, byly spojeny s prohlášením Muska, které soud považuje za nepravdivé – jako je tvrzení, že na transakci měl finanční prostředky, uvedli právní experti.

Musk by mohl zvítězit, pokud by porota shledala, že ostatní prohlášení, která v té souvislosti učinil, byla pravdivá a že právě tato prohlášení mohla způsobit pohyby akcií Tesly, nikoli ta nepravdivá tvrzení Muska, podotkl The New York Times.