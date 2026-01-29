TikTok umlčuje kritiky Trumpa, tvrdí jeho uživatelé
Po reorganizaci americké části TikToku se objevují stížnosti na cenzuru. Týkají se Trumpa, ICE i Epsteina. Firma vše popírá. Vyšetřování už ale běží.
Tisíce uživatelů sociální platformy TikTok ve Spojených státech si stěžují, že společnost cenzuruje videa kritická vůči americkému prezidentovi Donald Trump, Úřadu pro imigraci a cla (ICE) či zmínky o sexuálním delikventovi Jeffrey Epsteinovi. Děje se tak po uzavření dohody o oddělení americké divize TikToku od čínské mateřské společnosti ByteDance oznámené minulý týden. TikTok popřel tvrzení, že jeho nové americké operace omezují, jaké příspěvky mohou uživatelé sdílet. Informují o tom agentura AP a stanice BBC.
Výpadek datového centra a „nulová sledovanost“
Společnost v pondělí podle AP hlásila „závažný problém s infrastrukturou způsobený výpadkem proudu“ v jednom ze svých partnerských datových center ve Spojených státech. Výpadek podle firmy vedl k chybám. Počet zhlédnutí některých videí tak dočasně ukazoval nulu, přestože se na ně uživatelé dívali. Lidé rovněž hlásili problémy s načítáním videí či jejich nahráváním na platformu.
Vyšetřování v Kalifornii
Zatímco TikTok uvedl, že platforma zjištěné problémy řeší, guvernér Kalifornie Gavin Newsom na sociální síti X v pondělí oznámil, že zahajuje vyšetřování, zda TikTok neporušuje státní zákony cenzurováním obsahu kritického vůči Trumpovi. „Po prodeji TikToku obchodní skupině spřízněné s Trumpem naše kancelář obdržela zprávy… o potlačování obsahu kritického vůči prezidentu Trumpovi,“ napsala tisková kancelář kalifornského guvernéra na X s tím, že obdržené informace byly nezávisle potvrzeny.
Newsom u svého vyjádření sdílel příspěvek jiného uživatele X se snímkem obrazovky z TikToku, podle kterého aplikace zablokovala odeslání zprávy se slovem „Epstein“. Stejnou zkušenost hlásí i řada dalších uživatelů, píše BBC. TikTok tato tvrzení podle stanice popřel a uvedl, že neexistují žádná pravidla zakazující sdílení Epsteinova jména.
Epsteinova kauza znovu jitří emoce
Trump a jeho administrativa čelí ostré kritice v kauze zveřejňování spisů z vyšetřování zesnulého finančníka a sexuálního delikventa Epsteina. Jak Trumpovi političtí odpůrci, tak jeho vlastní voliči v případu žádají větší transparentnost. Mnoho z nich je přesvědčeno, že administrativa zatajila Epsteinovy vazby na mocné osobnosti a zamlžila podrobnosti kolem jeho smrti.
Řada uživatelů rovněž uvedla, že na TikToku nevidí příspěvky s politickým obsahem, například videa kritizující sobotní zastřelení 37letého zdravotníka Alexe Prettiho federálními agenty v Minneapolis.
Oracle, Trump a nový TikTok
Čínský vlastník TikToku, společnost ByteDance, dokončila dohodu o založení společného podniku ve Spojených státech s americkými investory s většinovým podílem, aby se vyhnula zákazu TikToku v USA. Jedním z těchto investorů je softwarová firma Oracle. Předsedou správní rady společnosti Oracle je Larry Ellison, jeden z deseti nejbohatších lidí na světě, významný sponzor Republikánské strany a dlouholetý spojenec Donalda Trumpa.
ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.