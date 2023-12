Kapr, losos nebo snad řízek? Co si dá gastronaut Maurer na štědrovečerní večeři?

Vánoce jsou za dveřmi a k nim dost možná neodmyslitelně patří také smažený kapr. Nebo dáváte přednost řízkům? Gastronaut Pavel Maurer se ve svém pravidelném sloupku pro Newstream přiznal, že na vánočního kapra u nich doma „moc nejsou“, přednost dávají rybám z moře.

Určitě vám nechci před vánocemi kazit chuť na rybu. Já ryby na talíři miluji a snažím se je mít na jídelníčku alespoň jedenkrát týdně, jak doporučují stravovací odborníci. Každopádně bych vám rád sdělil pár zajímavých informací, abyste alespoň přibližně tušili, jaké ryby vlastně konzumujete? Slané, sladké, farmované či divoké, ryby zdaleka či zblízka?

Kvapem se blíží období, kdy mnozí z nás jedí kapry – někteří pouze jeden den v roce a pak už zase dlouho nic. Kapří výhodou bezesporu je, že uhlíková stopa například z Třeboně do Prahy je krátká. Další významnou roli hraje jejich čerstvost. Kupujeme si je - vlastně rituálně - ještě živé, případně je pro radost dětem necháme chvíli plavat ve vaně. Nevím, jestli to kaprům dělá úplně dobře, každopádně oni asi tuší, že se blíží pro ně ne-Štědrý den a že jejich cesta z rybníka na slavnostní tabuli bude za chvíli končit.

U nás doma na kapry moc nejsme, ale kapří hranolky milujeme. Od té doby, co je vymysleli kuchaři jedné restaurace poblíž jihočeského rybníka Svět, je můžeme ochutnat i v jiných podnicích v Česku, které pochopily, že jsou skvělou alternativou přípravy kapřího masa.

Každopádně naše rodina vyznává spíše ryby mořské, které mají pochopitelně uhlíkovou stopu delší než ryby lokální, ale zase obsahují jiné výživné látky důležité pro naše těla. Nevýhodou těchto ryb je vyšší cena, menší čerstvost a pak samozřejmě ve všech mořích přítomné mikroplasty.

Podle mezinárodních statistik přes 50 procent všech ryb, co jíme, pochází dnes z nejrůznějších farem. Těch divokých ryb v našem jídelníčku ubývá a jsou čím dál tím dražší. Ona totiž není farma jako farma a byť existují jisté mezinárodní dohody a omezení, přece jen najdete na různých částech naší planety rozdíly. Hraje roli krmivo, používání pesticidů a antibiotik (dnes už jen výjimečně), genetické zásahy do změny pohlaví samců či samiček, podle toho u kterého druhu ryby rychleji přibývají na váze (protože v tom je ten kšeft) a které jsou případně odolnější farmářským chovům.

Rybí masakr

Některé rybí farmy vypadají relativně humánně, jiné bohužel jako rybí masakr. Ryby jsou tam „tělo na tělo“, takže si nemůžou během svého krátkého života ani zaplavat. Každopádně lidstvo má čím dál tím větší chuť na ryby a tak je farmářský průmysl rychle rozvíjen a je stále intenzívnější. Též je více pod kontrolou a hledají se nové způsoby, akvakultury, farmy plovoucí v moři, způsoby šetrného lovu, usmrcování nebo transportu těch živých. Z posledních informací a dokumentů je bohužel zjevné, že čím lidnatější je země, tím menší má ohledy vůči těmto pravidlům.

Naštěstí Evropa má dost přísné restrikce, takže se nebojte, ať už si dáte na Štědrý den tuňáka ze Srí Lanky, aljašskou tresku, třeboňského kapra, litomyšlského pstruha, vietnamskou tilapii nebo norského lososa, je skoro jisté, že ryby jsou farmované a dost pravděpodobně zdravotně nezávadné.

Pokud však toužíte po exkluzivní divoké rybě chycené přímo na moři, připravte se na jiný gurmánský zážitek, ale také větší zásah do vaší peněženky!

Hezké vánoce a hlavně nejezte, nepijte a když to půjde, tak ani nežijte blbě!