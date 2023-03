Jeden steak z „pravého” mamuta nebo křepelky, prosím. Firma vyrábí laboratorní náhražky za kuře či hovězí

Masovou kouli z laboratorně vypěstovaného mamutího masa vyrobila australská firma, která zkoumá potenciál uměle vytvořených masných produktů. Informoval o tom list The Guardian.

Vytvořit náhradu za běžné kuřecí, vepřové či hovězí maso se v současné době snaží řada firem. Australská společnost Vow ale experimentuje s buňkami neobvyklých živočišných druhů s cílem vytvořit nové typy masa.

Letos začne prodej laboratorního masa z křepelek

Firma uvedla, že již prozkoumala potenciál více než 50 živočišných druhů, včetně alpaky, buvola, krokodýla, páva či různých ryb. První laboratorně vypěstované maso, které se chystá prodávat, bude křepelka japonská. Zákazníci restaurací v Singapuru by je mohli mít na stole již letos.

Koule z mamutího masa, která je podle agentury AP o něco větší než softbalový míček, byla v úterý vystavena v muzeu vědy a techniky Nemo v nizozemské metropoli Amsterodamu. „Hledáme buňky, které lze snadno vypěstovat, jsou chutné a výživné. Následně tyto buňky mícháme, abychom vytvořili doopravdy lahodné maso," řekl výkonný ředitel firmy George Peppou.

„Vybrali jsme mamuta srstnatého, protože je symbolem ztráty biologické rozmanitosti a klimatické změny," uvedl Tim Noakesmith, který firmu založil společně s Peppouem. „Předpokládá se, že toto zvíře vyhynulo v důsledku lovu a oteplení země po poslední době ledové," dodal.

Buňka ovce plus slona rovná se „mamut“

Firma Vow uvedla, že při výrobě masové koule použila ovčí buňku, do níž vložila genetickou informaci mamuta a chybějící části doplnila genetickými údaji jeho žijícího příbuzného – slona afrického.

Prvotní myšlenka vzešla podle listu The Guardian od Base Korstena z firmy Wunderman Thompson. „Naším cílem je zahájit debatu o tom, jak jíme a jak by mohly vypadat a chutnat alternativy naší stravy v budoucnu. Uměle vypěstované maso je maso, ale ne takové, jak je známe," prohlásil.

Rostlinné alternativy masa jsou nyní běžné, laboratorně vypěstované maso ale kopíruje chuť skutečného masa. Podle deníku The Guardian se uměle vyrobené maso – kuřecí od firmy Good Meat – v současné době prodává pouze zákazníkům v Singapuru. Dvě další společnosti ale již také prošly schvalovacím procesem ve Spojených státech.

V roce 2018 jiná firma použila DNA z vyhynulého zvířete a vytvořila gumové medvídky z želatiny dalšího chobotnatce, mastodonta, připomněl deník The Guardian.