Stříbro míří do nové éry. Elektromobily, AI i Indie ženou ceny na vrchol
Stříbro prožívá jeden z nejvýraznějších růstů v moderní historii. Podle analytiků, které cituje server CNBC, dosáhly jeho ceny v roce 2025 rekordních úrovní a trend má pokračovat, přestože se trh potýká s výrazným nedostatkem kovu.
V polovině října vystoupala cena stříbra na historických 54,47 dolaru za trojskou unci, tedy zhruba 1132 korun, což představuje meziroční růst o 71 procent. Po mírné korekci se ceny znovu vydaly vzhůru, a to navzdory slabým dodávkám ze světových trhů, uvádí CNBC. Za současným růstem pak stojí kombinace nízké nabídky, silné poptávky Indie, průmyslových potřeb a celních bariér.
Indie, největší spotřebitel stříbra na světě, používá ročně kolem čtyř tisíc tun kovu. Letos poptávku dále zvýšila kombinace dobré úrody, konce monzunu a svátku Diwali, kdy stříbro tradičně slouží jako uchovatel hodnoty. Ceny v zemi v říjnu vzrostly až na rekordních 170 415 rupií za kilogram, tedy o 85 procent od začátku roku.
Problémem je však dostupnost kovu. Až 80 procent indické spotřeby se dováží, přičemž londýnské zásobníky – historicky klíčové pro světový trh – se rychle vyprazdňují. Zatímco v roce 2022 obsahovaly přes 31 tisíc tun stříbra, letos na jaře klesly zásoby o třetinu.
Elektromobily budou potřebovat více stříbra
Navíc snížení těžby v Latinské Americe, dlouhodobý pokles produkce a rostoucí průmyslová spotřeba vytvářejí strukturální deficit. Jak upozorňují analytici, moderní technologie jsou na stříbře stále závislejší – od solárních panelů přes fotovoltaiku až po elektromobily. Standardní elektromobil dnes obsahuje 25–50 gramů stříbra, ale plánované solid-state baterie mohou jeho potřebu zvýšit až na 1 kilogram na vozidlo.
Podle expertů proto stříbro symbolicky stojí na pomezí drahého a průmyslového kovu. A právě tento dvojí charakter, spolu s technologickou revolucí a slabou nabídkou, může jeho cenu držet na vysokých úrovních i v následujících letech.
