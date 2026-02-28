Rána pro Greenpeace: Za protesty proti ropovodu zaplatí miliardy
Soud v americkém státě Severní Dakota vynesl konečný rozsudek v případu žaloby na ekologickou organizaci Greenpeace, která musí za blokování stavby ropovodu zaplatit odškodné ve výši 345 milionů dolarů (7,2 miliardy korun). Zatímco firma Energy Transfer verdikt přivítala, Greenpeace se proti němu hodlají odvolat, píší světové tiskové agentury.
Rozsudek se týká stavby ropovodu Dakota Access Pipeline z let 2016 a 2017. Aktivisté blokovali budování potrubí vedoucího poblíž siouxské rezervace Standing Rock, za což je provozovatel zažaloval. Soudní porota nejprve loni souhlasila s výší odškodného 667 milionů dolarů, soudce James Gion jej poté snížil na 345 milionů, neboť podle něho některé náhrady byly duplicitní nebo nepřiměřené. Nyní odškodné definitivně potvrdil.
„Vystupovat proti korporacím, které poškozují životní prostředí, by nemělo být nezákonné,“ komentoval rozsudek Marco Simons z americké odbočky Greenpeace. Organizace podle něho požádá o nový proces, je připravena se i odvolat k nejvyššímu soudu Severní Dakoty.
„Nezákonné a poškozující činy“
Společnost Energy Transfer označila rozsudek za důležitý krok ve snaze dosáhnout odškodnění za „nezákonné a poškozující činy“ Greenpeace. V prohlášení dále uvedla, že zvažuje i další právní kroky.
Ekologická organizace podle poroty poškodila dobré jméno firmy a dopustila se spiknutí a neoprávněného vniknutí.
Projekt v době výstavby vyvolal bouřlivé protesty tisíců lidí, do kterých byly zapojeny environmentální organizace a skupiny na ochranu práv domorodých obyvatel. Odpůrci tvrdili, že ropovod otráví místní vodní zdroje a umocní změnu klimatu.
Texaská společnost Energy Transfer podala žalobu na Greenpeace v roce 2017. Podle firmy organizace financovala lidi snažící se blokovat výstavbu ropovodu, opatřovala jim vybavení a šířila o stavbě nepravdivé informace. Protestní taktika stoupenců Greenpeace zdržela výstavbu potrubí Dakota Access Pipeline, kterým se začala přepravovat ropa v roce 2017, tvrdila firma.
Greenpeace před rokem podala protižalobu na Energy Transfer v Nizozemsku na základě evropského zákona, jehož cílem je omezit žaloby podávané za účelem obtěžování nebo umlčování aktivistů.
