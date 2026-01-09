Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Zprávy z firem Nezaměstnanost v zimě roste. Vrchol má ještě přijít

Nezaměstnanost v zimě roste. Vrchol má ještě přijít

Úřad práce
Profimedia
ČTK
ČTK

Prosincové zvýšení nezaměstnanosti na 4,8 procenta nebylo pro ekonomy překvapením. Za nárůstem stojí hlavně sezonní vlivy, konec stavební sezony a utlumené nábory během svátků. Analytici čekají, že nezaměstnanost krátce vystoupá až k pěti procentům, poté by se měla s příchodem jara znovu snižovat.

Míra nezaměstnanosti v prosinci vzrostla na 4,8 procenta z listopadových 4,6 procenta. Podle analytiků jde o tradiční vývoj odpovídající závěru roku, kdy z trhu práce mizí sezonní pracovní místa a firmy omezují náborové aktivity.

V zimních měsících ubývá zejména práce ve stavebnictví a části služeb. Zároveň se před koncem roku obvykle méně nabírá,“ shodují se ekonomové. Svou roli sehrály také vánoční svátky, během nichž firmy i uchazeči odkládají výběrová řízení na začátek nového roku.

Předseda Rady Federálního rezervního systému Jerome Powell

Tomáš Kudela: Fed čeká divoký rok. Přijde Trumpův guvernér

Názory

Konec letošního roku se nesl v souladu s očekáváními trhu. Americká centrální banka Fed snížila sazbu o 25 bazických bodů na 3,75 procenta, Evropská centrální banka ponechala sazby beze změny stejně jako Česká národní banka. A co přinese rok 2026? Od ČNB se očekává jestřábí postoj, ECB se nejspíš bude pevně držet dosavadní praxe, ale Fed čeká divoký rok. Bude oznámen nový guvernér, jehož hlavním úkolem bude snížit sazby bez ohledu na inflaci.

Tomáš Kudela

Přečíst článek

Pozitivním signálem je podle odborníků fakt, že meziměsíční nárůst počtu nezaměstnaných byl letos v prosinci slabší než ve stejném období loňského roku. To může naznačovat postupné oživení ekonomiky, které se zatím projevuje spíše omezením propouštění než vznikem nových pracovních míst.

Trh práce však zůstává výrazně rozdílný podle regionů. Nejvyšší nezaměstnanost dlouhodobě přetrvává v Ústeckém, Karlovarském a Moravskoslezském kraji. Nová pracovní místa naopak vznikají hlavně v oblastech, kde už nyní chybí pracovní síla. Mobilitu zaměstnanců navíc komplikuje drahé bydlení v ekonomicky silnějších regionech.

Analytici očekávají, že nezaměstnanost dosáhne svého vrcholu na začátku letošního roku, kdy by se mohla krátce přiblížit pěti procentům. S nástupem jara a obnovením sezonních prací by se ale měla opět snižovat. Průměrná míra nezaměstnanosti za celý rok by se podle odhadů měla pohybovat kolem 4,6 procenta, což znamená jen mírné zhoršení při zachování relativně stabilního trhu práce.

Karel Pučelík: Spálená země nebo ráj? Co si skutečně vzít z žebříčku The Economist

Karel Pučelík: Spálená země, nebo ráj? Co si skutečně vzít z žebříčku The Economist

Názory

Žebříček prestižního magazínu The Economist, který Česko zařadil mezi ekonomické premianty, vyvolal tradiční vlnu sebechvály politiků a současně i gaslightingu názorových oponentů. Víc než cokoliv jiného se ukazuje, že neumíme číst v ekonomických ukazatelích. Ty tu nejsou od toho, aby se po jejich publikaci otevíralo šampaňské, ale aby se podle nich tvořila politika.

Karel Pučelík

Přečíst článek

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Premiér v demisi Petr Fiala s končícím ministrem financí Zbyňkem Stanjurou (oba ODS)

Mýtus o spálené zemi neplatí. Česká ekonomika patří k letošním premiantům

Trhy

sta

Přečíst článek
Nezaměstnanost zůstala v září 3,6 procenta, lidí bez práce i volných míst přibylo

Nezaměstnanost klesla na 3,7 procenta. Sezónní vývoj maskuje fakt, že lidí bez práce pomalu narůstá

Money

ČTK

Přečíst článek

Lukáš Kovanda: Nezaměstnanost klesá díky sezónním pracím. I po zbytek roku se bude držet nízko

Názory

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Puma z Temu? Číňané chtějí koupit německou legendární značku

Čínská firma Anta Sports učinila nabídku na podíl ve firmě Puma
ČTK
nst
nst

Čínská společnost Anta Sports Products učinila nabídku na převzetí 29procentního podílu v německém výrobci sportovního oblečení a obuvi Puma, který vlastní francouzská rodina Pinaultových. S odvoláním na informované zdroje o tom informovala agentura Reuters. Výši nabídky zdroje neupřesnily.

Anta podle dvou zdrojů nabídku předložila před několika týdny a pro případ dohody si zajistila potřebné financování. Podle jednoho ze zdrojů se však jednání v poslední době zasekla.

Devětadvacetiprocentní podíl v Pumě drží společnost Artemis, holding francouzské rodiny Pinaultových, která je zároveň největším akcionářem skupiny Kering, majitele značek Gucci či Saint Laurent. Artemis získala podíl v roce 2018 od Keringu poté, co se koncern rozhodl soustředit výhradně na luxusní segment. Podle zdrojů Reuters očekává Artemis nabídku přesahující 40 eur za akcii.

Společnosti Artemis i Puma se k informacím odmítly vyjádřit. Čínská Anta na žádost o komentář nereagovala.

Wall Street

Zlatý rok pro investory? Na burzu se chystají nejzajímavější firmy za dekádu

Trhy

Své akcie v letošním roce pravděpodobně na burzu uvedou firmy jako SpaceX, Anthropic, CSG nebo Revolut. Trh se na takto velké emise těší a podle odborníků mohou při IPO firmy získat opravdu hodně peněz a akcie čekají vysoké nárůsty.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Prudký pokles tržeb

Tržní kapitalizace Pumy na základě středeční závěrečné ceny akcií činila 3,3 miliardy eur, tedy zhruba 80,2 miliardy korun. Meziročně se snížila přibližně o polovinu, zejména kvůli prudkému poklesu tržeb společnosti. V reakci na dnešní zprávu akcie Pumy během dne posílily až o devět procent na 24,60 eura.

Anta Sports, jejíž akcie se obchodují na burze v Hongkongu, má zkušenosti s akvizicemi západních sportovních a lifestylových značek a jejich následnou transformací. Podle jednoho ze zdrojů zvažovala nabídku na vstup do Pumy už loni v listopadu. V roce 2019 vedla Anta konsorcium, které převzalo společnost Amer Sports, majitele značek Wilson a Salomon.

Analytici banky RBC po zveřejnění informací agentury Reuters uvedli, že případný prodej 29procentního podílu by byl pro akcie Pumy pozitivní. Nový vlastník by podle nich mohl podpořit investice do rozvoje značky, přinést nový pohled na strategii a pomoci s probíhající transformací firmy pod vedením nového generálního ředitele Arthura Hoelda, který se funkce ujal loni v červenci s cílem značku oživit.

Související

Návrat spolupráce. Vlády Česka a Slovenska obnoví mezivládní konzultace

Andrej Babiš a Robert Fico
ČTK
ČTK
ČTK

Česká republika a Slovensko obnoví mezivládní konzultace, řekli novinářům český premiér Andrej Babiš a jeho slovenský kolega Robert Fico po společné schůzce v Bratislavě. Podle Babiše by nejbližší společné jednání vlád obou zemí mělo být 31. března. Fico uvedl, že jednání kabinetu bude v Česku. Babiš na tiskové konferenci slíbil Slovensku pomoc se zajištěním dodávek zemního plynu v souvislosti s rozhodnutím EU postupně ukončit dovoz ruského plynu. Odpoledne Babiše přijali předseda parlamentu Richard Raši a také prezident Peter Pellegrini, který uvítal dohodu o obnovení mezivládních konzultací.

Mezivládní konzultace s Bratislavou předloni přerušil tehdejší kabinet českého premiéra Petra Fialy, který krok zdůvodnil rozdílnými pohledy obou zemí na klíčová zahraniční témata.

Slovensko jako česká priorita

„Jsem připraven a velice se těším, že navážeme na naší spolupráci tak, jak v minulosti. Slovensko je pro nás prioritou. Obnovíme společné zasedání našich vlád,“ řekl Babiš na společné tiskové konferenci s Ficem. Ten navrhl podepsání memoranda s Českem o prohloubení vzájemné spolupráce.

Robert Fico a Andrej Babiš ČTK

Předsedové české a slovenské vlády se shodli, že na úrovni Evropské unie je potřeba řešit vysoké ceny energií. Fico za jednu z možností označil dočasné neuplatňování emisních povolenek, které podle něj zdražují energie.

Fico také řekl, že v souvislosti s ukončením dodávek ruského plynu do EU bude Česko důležitou tranzitní zemí při dodávkách této suroviny na Slovensko. „Jsme připraveni a pomůžeme rádi,“ dodal v této záležitosti Babiš, který na svou první oficiální zahraniční cestu po prosincovém jmenování premiérem přijel podle tradice právě na Slovensko.

Předseda české vlády dal také najevo, že se na Slovensku hodlá inspirovat ve věci státem podporovaného systému nájemného bydlení. Babiš se stejně jako Fico vyslovil pro obnovu spolupráce v rámci Visegrádské čtyřky (V4-Česko, Maďarsko, Polsko, Slovensko), byť český premiér v této souvislosti poukázal na přetrvávající napjaté vztahy mezi Polskem a Maďarskem.

Zleva Marek Benda, předseda strany a dosluhující premiér Petr Fiala, Martin Kupka a Jan Skopeček na tiskové konferenci poslaneckého klubu ODS

Karel Pučelík: A nechcete tu ODS raději rozpustit? Pověsti cynických politických řezníků se jen tak nezbaví

Názory

Zanedlouho začne volební kongres Občanské demokratické strany. V éteru přibývají vpravdě děsivé výroky. Diskuse naznačují dilema, zda se strana chce odebrat zpět do 90. let, nebo... Nebo kam vlastně?

Karel Pučelík

Přečíst článek

Plány na jaderný zdroj

Fico uvedl, že Bratislava chce s Českem vypořádat závazky ohledně původně plánovaného společného projektu výstavby nového jaderného zdroje na Slovensku. V roce 2009 za prvního Ficova kabinetu byla v této záležitosti založena firma Jadrová energetická spoločnosť Slovenska (JESS), ve které 51 procent akcií kontroluje slovenský stát a zbylý podíl má česká elektrárenská skupina ČEZ. Nynější Ficův kabinet ale chce postavit novou atomovou elektrárnu ve státním vlastnictví, partnerem Bratislavy budou patrně Spojené státy.

„Velmi mě těší, že byl stanoven pevný termín mezivládních konzultací. Vnímám to jako důležitý krok k restartu našich vztahů a k ještě intenzivnější spolupráci mezi Slovenskou a Českou republikou,“ uvedl v prohlášení Pellegrini, který s Babišem jednal odpoledne.

Petr Fiala

Posouváme se na Východ, zareagoval Fiala na obnovení mezivládních konzultací se Slovenskem

Politika

Bývalý premiér Petr Fiala varuje, že obnovení mezivládních konzultací se Slovenskem signalizuje posun české zahraniční politiky směrem na východ. Podle něj se postoj Bratislavy k válce na Ukrajině nezměnil a změna nastala pouze na české straně po nástupu vlády Andreje Babiše.

ČTK

Přečíst článek

Slovenský premiér se s předchozí českou vládou rozcházel například v názoru na dodávky zbraní na Ukrajinu, která se od února 2022 brání ruské vojenské invazi. Ficova nynější vláda po nástupu do úřadu v roce 2023 mimo jiné zastavila vojenskou pomoc Kyjevu ze státních zásob. Babiš tento týden zase uvedl, že Česko nebude rušit muniční iniciativu pro Ukrajinu, ale bude ji jen koordinovat a nepůjdou do ní peníze českých občanů. Před loňskými sněmovními volbami Babiš sliboval zrušení iniciativy, ve které Česko zprostředkovává dodávky velkorážové munice pro Kyjev.

Babiš, který v úterý na rozdíl od Fica byl v Paříži na jednání takzvané koalice ochotných, řekl, že se na Ukrajinu nechystá. Ukrajinu podle něj navštíví český ministr zahraničí Petr Macinka a také prezident Petr Pavel. Fico znovu kritizoval například unijní půjčku Ukrajině, kterou označil za nástroj prodlužování války.

Po schůzkách se slovenskými politiky Babiš odpoledne položil věnec k památníku československé státnosti, jehož součástí je i socha prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, a následně také k památníku spoluzakladatele Československa Milana Rastislava Štefánika.

Související

Doporučujeme