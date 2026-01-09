Nezaměstnanost v zimě roste. Vrchol má ještě přijít
Prosincové zvýšení nezaměstnanosti na 4,8 procenta nebylo pro ekonomy překvapením. Za nárůstem stojí hlavně sezonní vlivy, konec stavební sezony a utlumené nábory během svátků. Analytici čekají, že nezaměstnanost krátce vystoupá až k pěti procentům, poté by se měla s příchodem jara znovu snižovat.
Míra nezaměstnanosti v prosinci vzrostla na 4,8 procenta z listopadových 4,6 procenta. Podle analytiků jde o tradiční vývoj odpovídající závěru roku, kdy z trhu práce mizí sezonní pracovní místa a firmy omezují náborové aktivity.
„V zimních měsících ubývá zejména práce ve stavebnictví a části služeb. Zároveň se před koncem roku obvykle méně nabírá,“ shodují se ekonomové. Svou roli sehrály také vánoční svátky, během nichž firmy i uchazeči odkládají výběrová řízení na začátek nového roku.
Pozitivním signálem je podle odborníků fakt, že meziměsíční nárůst počtu nezaměstnaných byl letos v prosinci slabší než ve stejném období loňského roku. To může naznačovat postupné oživení ekonomiky, které se zatím projevuje spíše omezením propouštění než vznikem nových pracovních míst.
Trh práce však zůstává výrazně rozdílný podle regionů. Nejvyšší nezaměstnanost dlouhodobě přetrvává v Ústeckém, Karlovarském a Moravskoslezském kraji. Nová pracovní místa naopak vznikají hlavně v oblastech, kde už nyní chybí pracovní síla. Mobilitu zaměstnanců navíc komplikuje drahé bydlení v ekonomicky silnějších regionech.
Analytici očekávají, že nezaměstnanost dosáhne svého vrcholu na začátku letošního roku, kdy by se mohla krátce přiblížit pěti procentům. S nástupem jara a obnovením sezonních prací by se ale měla opět snižovat. Průměrná míra nezaměstnanosti za celý rok by se podle odhadů měla pohybovat kolem 4,6 procenta, což znamená jen mírné zhoršení při zachování relativně stabilního trhu práce.
