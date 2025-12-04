Nový magazín právě vychází!

Maďarský průmysl propouští. Kondice ekonomiky se zhoršuje

Maďarský průmysl propouští. Kondice ekonomiky se zhoršuje

Maďarský výrobní sektor hromadně propouští. Od září 2024 do letošního září zrušily tisíce pracovních míst automobilové a elektronické podniky. S odkazem na portál Portfolio.hu o tom píše web deníku Rzeczpospolita. Zhoršuje se i celková kondice maďarské ekonomiky.

Továrna na výrobu baterií Samsung SDI v Gödu asi 30 kilometrů severně od Budapešti propustila 744 osob. Zdejší produkce klesla kvůli zpomalení na evropském trhu s elektromobily na polovinu vrcholné úrovně z roku 2023. Koncern Audi se v Győru (Rábu) v severozápadním Maďarsku rozloučil se 701 zaměstnanci. Výroba motorů se tu v prvních pěti měsících letošního roku meziročně snížila o deset procent.

Počet zaměstnanců ve čtyřech maďarských společnostech koncernu Robert Bosch se snížil o více než 600 osob. Společnost Jabil Circuit ve městě Tiszaújváros propustila 526 osob, Flextronics v Zalaegerszegu 506 osob a Aumovio ve Veszprému 467 lidí.

Ruský prezident Vladimir Putin

Maďaři opět pomáhají Rusům. Chtějí žalovat Evropu kvůli plynu

Politika

Maďarský ministr zahraničí řekl ruské agentuře, že země podá žalobu k Soudnímu dvoru EU proti vedení EU, pokud se jí podaří zavést zákaz dovozu plynu a ropy z Ruska.

nst

Přečíst článek

Počet zaměstnanců v automobilovém průmyslu v celém Maďarsku, které má zhruba 9,8 milionu obyvatel, se od prosince 2023 do prosince 2024 snížil ze 104 500 na 102 300, což odpovídá poklesu asi o dvě procenta.

"Problémy německého automobilového průmyslu se přímo dotýkají také Maďarska, protože domácí ekonomika je úzce propojena s německým exportem a výrobními řetězci," říká analytik András Babos ze společnosti Portfolio.

Masové propouštění je však příznakem většího a nebezpečnějšího jevu, kterým je zhoršující se situace celé maďarské ekonomiky, píše polský deník. Objem průmyslové výroby byl v srpnu 2025 meziročně o 7,3 procenta nižší. Nejnovější statistické údaje uvádějí, že maďarský hrubý domácí produkt vzrostl ve třetím čtvrtletí meziročně o 0,6 procenta. Pro srovnání polská ekonomika ve stejném období přidala 3,8 procenta a ta česká 2,8 procenta.

Ruská ropa už je na světovém trhu dražší než „západní“ ropa Brent

Slovensko a Maďarsko dostaly od Trumpa jen roční výjimku na ruskou ropu. Co to znamená pro Česko?

Názory

Maďarský premiér Viktor Orbán nakonec u amerického prezidenta Donalda Trumpa tak úplně nepochodil. Výjimku na dovoz ruské ropy od sankcionovaného Lukoilu získal totiž maďarský MOL pouze na jeden rok, jak oznámila americká administrativa. Orbán přitom po washingtonském setkání s Trumpem začátkem měsíce tvrdil, že výjimka je časově neomezená.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

