Až příští zima bude kritická. Až skutečně nebude ruský plyn, varují energetici

Politici a domácnosti se kvůli omezování ruských dodávek obávají nadcházející zimy, nedostatku energií a jejich vysokých cen. Příští zima ale bude ještě horší, varují šéfové mocných ropných a plynárenských společností. Vlády by se proto měly připravovat na ještě větší demonstrace a stávky, než jaké se v poslední době konaly ve Francii, Německu či Česku, napsal server CNBC.

Globální ekonomika čelí náporu z mnoha stran – kvůli válce na Ukrajině, nedostatku ropy, plynu a potravin a vysoké, stále se zhoršující inflaci. Obavy se soustřeďují na nadcházející zimu, zejména v Evropě. Chladné počasí v kombinaci s nedostatkem ropy a plynu pramenícím ze západních sankcí uvalených na Rusko za jeho invazi na Ukrajinu ohrožuje podniky a životní úroveň lidí. Ale jakkoli mají lidé a politici před letošní zimou starosti, měli by se obávat hlavně zimy v roce 2023, varovali hlavní představitelé ropného a plynárenského průmyslu na konferenci Adipec v Abú Zabí.

„Čeká nás těžká zima a po ní bude ještě těžší v následujícím roce, protože zásoby plynu, které budou v Evropě k dispozici v první polovině roku 2023, budou podstatně menší než ty, které měla Evropa k dispozici v první polovině roku 2022,“ řekl Russell Hardy, generální ředitel významného obchodní společnosti s ropou Vitol.

Zásobníky jsou plné – ruského plynu, který příští rok nebude

S tím souhlasil i generální ředitel BP Bernard Looney. „Ceny energií se blíží nedostupnosti, přičemž někteří lidé již utrácejí 50 procent i více svého disponibilního příjmu za energii, “ řekl. Díky kombinaci vysokých úrovní skladování plynu – podle Mezinárodní energetické agentury jsou evropské zásoby plynu pro letošní zimu zaplněny přibližně z 90 procent včetně Česka – a vládních výdajových balíčků na dotování účtů lidí může Evropa letos krizi zvládnout. „Letošní zima je vyřešena,” řekl Looney. „Mnozí z nás se ale bojí, že příští zima v Evropě by mohla být ještě náročnější,” dodal.

Velkou část aktuálních zásob totiž tvoří ruský plyn dovezený v uplynulých měsících a také plyn z jiných zdrojů, který bylo snazší koupit než obvykle, protože hlavní dovozce Čína nakupovala méně kvůli své pomalejší ekonomické aktivitě způsobené tvrdými proticovidovými opatřeními Pekingu. „Pro letošní zimu jsme v dobré formě,” řekl šéf italského ropného a plynárenského gigantu Eni Claudio Descalzi. „Problémem ale není tato zima. Bude to ta další, protože nebudeme mít ruský plyn – příští rok jej bude o 98 procent méně, ​​možná žádný,“ tvrdí.

Protesty už začaly

To by mohlo vést k vážným sociálním nepokojům. Již nyní se v Evropě objevily malé až středně velké protesty. Analytici varují, že protivládní protesty včetně demonstrací a stávek v Německu, Rakousku, ve Francii či v České republice v září a říjnu – kterých se účastnily desítky tisíc demonstrantů, z nichž mnohým v poslední době vzrostly účty za energie v domácnostech až desetinásobně – mohou být malou ochutnávkou toho, co přijde, míní CNBC.

„Viděli jsme, že jakékoli otřesy cen u benzínových pump nebo u něčeho tak prostého, jako je LPG zkapalněný plyn pro vaření, může způsobit nepokoje,” řekl generální ředitel malajské ropné a plynárenské společnosti Petronas Datuk Tengku Muhammad Taufik.

Velká část hněvu demonstrantů je také namířena proti energetickým společnostem, které dosahují rekordních zisků, protože si účtují stále vyšší a vyšší ceny. Například ropná společnost Saudi Aramco, kterou vlastní saúdskoarabský stát, zvýšila ve třetím čtvrtletí čistý zisk meziročně o 39 procent na 42,4 miliardy dolarů (přes bilion korun) a překonala odhady.

V reakci na to mnozí z generálních ředitelů, kteří hovořili s CNBC, uvedli, že jde o problém nabídky a poptávky na trhu a že je na vládách, aby zavedly politiku, která bude více napomáhat investicím do levnější energie.

