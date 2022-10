Špatná zpráva pro Fialu. Elektřina v Česku zdražila nejvíce v EU

Průměrná cena elektřiny v Evropské unii v první polovině roku meziročně prudce stoupla. V České republice byl růst největší, činil 62 procent. Za Českou republikou následuje Lotyšsko (nárůst o 59 procent) a Dánsko (plus 57 procent). Vyplývá to z dat, která zveřejnil evropský statistický úřad Eurostat. Nižší ceny měli odběratelé v Nizozemsku, Slovinsku, Polsku, Portugalsku a Maďarsku. Zvyšovaly se i ceny plynu v EU. Vyšší ceny energií významně ovlivňuje ruská vojenská agrese na Ukrajině.

