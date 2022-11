Ropné žně pokračují, Saudi Aramco vydělalo za tři měsíce bilion korun

Ropná společnost Saudi Aramco, kterou vlastní saúdskoarabský stát, zvýšila ve třetím čtvrtletí čistý zisk meziročně o 39 procent na 42,4 miliardy dolarů (přes bilion korun) a překonala odhady. Za dobrým výsledkem jsou vyšší ceny ropy i prodané objemy, uvedla firma.

Analytici předpokládali čistý zisk 41,7 miliardy dolarů. Volný peněžní tok společnosti vzrostl na 45 miliard z 28,7 miliardy dolarů ve stejném období loni.

"Silné zisky společnosti Aramco a rekordní volný peněžní tok ve třetím čtvrtletí posilují naši prokázanou schopnost generovat významnou hodnotu prostřednictvím naší levné výroby s nízkou intenzitou uhlíku a strategicky integrovaných dodavatelských a navazujících podniků,“ uvedl generální ředitel Amin Nasser.

Žně pro ropné společnosti

Aramco se připojuje k ropným společnostem, jako jsou Exxon Mobil a Chevron, které v posledních týdnech vykázaly dobré nebo rekordní hospodářské výsledky. Těžařským firmám nahrávají rostoucí ceny ropy a zemního plynu, které zvýšily inflaci na celém světě a vedly k debatám o dalším zdanění sektoru.

"Zatímco globální ceny ropy byly v tomto období ovlivněny pokračující ekonomickou nejistotou, náš dlouhodobý názor je, že poptávka po ropě bude po zbytek desetiletí nadále růst vzhledem k tomu, že svět potřebuje dostupnější a spolehlivější energii," řekl Nasser.

