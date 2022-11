Situace v českém průmyslu se v říjnu prudce zhoršila. Je nejhorší za dva a půl roku

Podmínky v českém zpracovatelském sektoru se v říjnu znovu prudce zhoršily. Pokles zdraví sektoru zrychlil druhý měsíc v řadě a byl největší od května 2020. V říjnu index PMI klesl na 41,7, když v září činil 44,7 bodu. Informovala tom společnost S&P Global. Úroveň 50 bodů v indexu je předělem mezi růstem a poklesem. Index tak signalizoval prudké zhoršení provozních podmínek v české výrobě.

Útlum na začátku posledního čtvrtletí roku poháněly další a rychlejší poklesy objemů výroby a nových zakázek. Ze zpráv českých výrobců vyplynulo, že ostré snížení výroby bylo nejprudší od května 2020 a zakázek od dubna téhož roku. Slabší poptávka přitom vyplývala z váhání klientů a oddalování či zpožďování odběrů zakázek vzhledem k inflačním tlakům.

„Výroba a nové zakázky se propadly a tempo poklesu zrychlilo v důsledku dalšího zatížení poptávky rapidním růstem cen. Firmy následně snížily počty zaměstnanců a nákupy vstupů ve snaze omezit výdaje. Růst energií ale přesto vyhnal ceny výš, což bude mít tvrdý dopad především na energeticky náročná odvětví," uvedla vedoucí ekonomka S&P Global Market Intelligence Sian Jones. Znamení ústupu inflace na trzích bylo podle ní málo a čeští výrobci na začátku čtvrtého čtvrtletí stále registrovali pesimismus, co se týká vyhlídek na výrobu v příštím roce.

Prudce klesl i export

Nové exportní zakázky také podstatně klesly, a to tempem, které již čtyři měsíce zrychluje. V říjnu byl pokles nejprudší za téměř dva a půl roku, protože ekonomické podmínky na klíčových zahraničních trzích se zhoršily, zejména v Evropě.

Ceny vstupů během října opět vzrostly. Prodejní ceny i přes prudší zdražení vstupů stouply nejpomalejším tempem od dubna 2021. Firmy uváděly, že sice růst cen do určité míry převedly na zákazníky, ale snahy podpořit prodej a udržet si konkurenceschopnost jim ve zdražování bránily.

PMI tak dalece zaostal za odhadem trhu (44,1) a aktuálně se nachází na nejnižší úrovni od první vlny koronavirové pandemie a s ní spojených lockdownů, řekl ČTK analytik Cyrrusu Vít Hradil. „V kombinaci s dnes zveřejněným údajem o poklesu českého HDP ve třetím čtvrtletí lze již prakticky s jistotou konstatovat, že česká ekonomika zakončí rok 2022 v recesi," dodal.

Velmi nepříjemnou zprávou je, že klesá nejenom výroba, ale i zakázky, upozornil analytik Banky Creditas Petr Dufek. Na vině je podle něj nejistota podporovaná vysokou inflací na téměř celém kontinentu. Inflaci tak firmy pociťují nejenom v rostoucích nákladech, ale i v obavách zákazníků, kteří raději svoji poptávku odkládají do jistějších časů.

Zpomalení růstu či přímo pokles aktivity ve zpracovatelském průmyslu je tendence patrná u většiny evropských ekonomik, doplnil analytik Generali Investments Radomír Jáč. Vedle ochlazování v průmyslu lze podle něj čekat podobný vývoj i v dalších sektorech ekonomiky, tedy v maloobchodu, ve službách a také ve stavebnictví s tím, jak na zákazníky a jejich reálné příjmy nepříznivě dopadá vysoká inflace.

