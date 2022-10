Odboráři demonstrovali proti vládě. Vyzvali k cenové regulaci

Odbory na pražské demonstraci vyzvaly k zavedení cenové regulace, k zastavení poklesu reálných mezd nebo k zestátnění kritické infrastruktury v energetice. Vláda se podle nich musí zasadit o ochranu nízkopříjmových skupin i střední třídy, na které nejvíc dopadá současná krize, a zachovat sociální smír. Protestní akce, která trvala zhruba hodinu a půl a uzavřela ji státní hymna, se podle policejního odhadu zúčastnilo několik tisíc lidí. Podle policie byla demonstrace bez problémů.

Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula řekl, že nechce porovnávat účast na odborářské akci se zářijovými protesty odpůrců vlády. „Přišli přesně ti, kteří přijít chtěli. Demonstrace v žádném případě nebyla extremistická. Udělali jsme vše proto, aby kdokoli, kdo by chtěl mít něco k extremismu, na naši demonstraci nepřišel. A myslím, že jsme udělali dobře,“ uvedl.

Odborářský protest podle něj ukázal, že situace v Česku není v pořádku. „Jsme stále přesvědčeni, že vláda nekoná dostatečně, že koná pomalu,“ řekl. Podle něj vláda musí zachránit velké podniky, jejichž pád by způsobil velkou nezaměstnanost. Středula také zdůraznil, že uspořádání protestu neznamená konec jednání s vládou. „S vládou stejně tak jednáme, stejně jako svoláváme demonstrace. Je to demonstrace, která tady je po deseti letech. My s těmito nástroji nakládáme velmi uvážlivě,“ řekl.

Odbory chtějí zastavit inflaci

Odbory ve společném prohlášení apelovaly na zastavení inflace, která snižuje reálné příjmy. Podle nich by vláda měla zejména regulovat ceny energií, potravin či pohonných hmot. „Vláda musí řešit problémy dřív, než se Česká republika dostane do recese,“ uvedl předseda Odborového svazu Kovo Roman Ďurčo.

Odbory dále požadují zvýšení minimální mzdy ještě v tomto roce o 2000 korun na 18 200 korun. Od 1. ledna by podle nich měly vzrůst platy ve veřejné sféře o deset procent a o 20 procent by se měla zvýšit procentní výměra nemocenské a ošetřovného. Odbory požadují i zvýšení sociálních dávek, zejména rodičovského příspěvku a příspěvku na péči.

Ďurčo vyzval také k zestátnění kritické infrastruktury v energetice a ve vodním hospodářství, která podle něj nesmí být předmětem spekulativních obchodů. Stát by tímto krokem také měl zajistit to, že lidé v těžké situaci nebudou odpojováni od dodávek energií. „Právo na jídlo a teplo domova patří mezi lidská práva,“ zdůraznil.

Odbory také vyzvaly vládu, aby ustoupila od opatření, která by mohla snižovat daně. Vyzvaly naopak k větší daňové progresi a k zachování elektronické evidence tržeb.

Podle policejního odhadu se dnes na Václavském náměstí sešlo několik tisíc protestujících. Dřívější odborářské demonstrace měly vyšší účast. Největší demonstrací, kterou po roce 1989 pořádali odboráři, bylo shromáždění svolané na sobotu 21. dubna 2012 na protest proti reformám kabinetu Petra Nečase (ODS). Podle organizátorů tehdy přišlo na Václavské náměstí volat po demisi vlády až 150 tisíc lidí, policie odhadla počet demonstrantů na 90.000. Desítky tisíc demonstrantů přišly také na odborářské protesty v letech 2007, 2009 či 2011.

Odboráři demonstrovali i na Slovensku

Slovenští odboráři na demonstraci v centru Bratislavy vyzvali vládu, aby v době současné vysoké inflace přijala opatření proti snižování životní úrovně lidí. Protest ve slovenské metropoli, kterého se podle odhadu slovenských médií zúčastnilo několik tisíc lidí, se konal souběžně s podobnou akcí v Praze.

„Kdo jiný než odbory by měl nyní zvednout varovný prst a vyslat vládě signál, že je pět minut po dvanácté. Kdy jindy než nyní, kdy všem klesá životní úroveň a kdy statisíce lidí jsou ohrožené chudobou,“ řekla z pódia šéfka Konfederace odborových svazů (KOZ) Slovenské republiky Monika Uhlerová.

Uhlerová také vyzvala vládu, aby přijala a představila opatření pro zkrocení inflace a zmírnění jejích dopadů na životní úroveň na Slovensku. Kabinet by se podle ní měl zasadit za opatření, které pomohou jednotlivcům, domácnostem, firmám a veřejným institucím. Vyslovila se pro zvýšení příplatků za práci v noci a o víkendech, jejichž úroveň byla před dvěma lety zmrazena.