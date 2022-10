Největší vodní elektrárna světa ztichla. Tvrdá připomínka, že obnovitelné zdroje mají své limity

Čínská megapřehrada Tři soutěsky na řece Jang-c'-ťiang se v létě kvůli suchu zastavila, podobně jako další vodní elektrárny od Kalifornie po Německo. Je to tvrdou připomínkou, že obnovitelné zdroje nejsou všemohoucí, a velkou ironií, že se tak děje v době stále většího celosvětového volání po snižování emisí a přechodu k udržitelným zdrojům, napsala agentura Bloomberg.

Na čínskou přehradu Tři soutěsky je úžasný pohled – na obrovskou bariéru přes řeku Jang-c'-ťiang, která obsahuje dostatek betonu, aby zaplnila sedm stadionů ve Wembley, a více oceli než osm newyorských Empire State Building. Její turbíny by mohly kompletně pohánět celé Filipíny. Ale letos v létě byla největší elektrárna světa až děsivě tichá. Spalující teploty snížily hladinu nádrže na naprosté minimum, což drasticky omezilo schopnost elektrárny vyrábět elektřinu.

Vodní strasti ikonické čínské megapřehrady jsou součástí globální krize vodních elektráren, která se zhoršuje kvůli globálního oteplování, píše Bloomberg. Od Kalifornie po Německo vlny veder a sucha snížily hladiny řek, které napájejí nádrže. Výroba elektřiny z vodních elektráren letos do září v Evropě klesla o 75 terawatthodin – více než roční spotřeba Řecka – a minulý měsíc klesla v celé Číně o 30 procent. V USA se očekává, že výroba v září a říjnu klesne na nejnižší úroveň za šest let.

Nejhorší sucho za posledních 60 let v S’-čchuanu – čínské provincii o velikosti Německa – snížilo v srpnu výrobu o 50 procent, právě když poptávka po klimatizacích prudce vzrostla ve snaze tamních obyvatel čelit vlně veder. Úřady musely na téměř dva týdny vypnout zásobování energií mnoha místních továren, což přerušilo dodávky pro výrobní giganty včetně Applu a Tesly.

Extrémních situací bude čím dál více

Je to krutá ironie, která nutí energetické společnosti přehodnotit tradiční roli vodní energie jako spolehlivého a okamžitého zdroje zelené energie. Přehrady jsou přitom největším světovým zdrojem čisté energie, ale extrémní počasí jejich příspěvek v boji proti klimatickým změnám snižuje. „Je to varovným signálem, pokud jde o navrhování energetických systémů,“ řekl vedoucí konzultant společnosti Wood Mackenzie Wen-süan Sie. „Je nutné přemýšlet i o možných extrémních situacích, neboť je pravděpodobné, že budou nastávat mnohem častěji,“ podotkl.

Problém je v tom, že existuje jen málo obnovitelných alternativ, které by byly stejně flexibilní. Vodní elektrárny celosvětově vyrábí více elektřiny než jaderné a více energie než větrné a solární elektrárny dohromady. V zemích jako Norsko a Brazílie vyrábí přehrady více než polovinu celkové elektřiny. Navíc velké přehrady byly historicky spolehlivější a podle údajů databáze BloombergNEF produkovaly elektřinu v průměru asi 42 procent času svého provozu – ve srovnání s 25 procenty u větrníků a 12 procenty u výroby solární energie. A provozovatelé sítí je mohou navíc používat jako záložní zdroj pro výrobu energie, který lze téměř okamžitě zapnout, když je potřeba, podobně jako uhlí nebo plyn – kromě případů, kdy není voda.

„Zhoršující se podmínky sucha jako součást změny klimatu začnou omezovat dostupnost a disponibilitu vodních nádrží a snižovat kapacity v místech, jako jsou jihozápadní Čína a západní USA,“ řekl výkonný ředitel pro energii a obnovitelné zdroje v S&P Global Commodity Insights Si-čou Čou. „To ovlivní jak příjmy, které přehrady generují, tak spolehlivost sítí, které napájejí,“ dodal.

Nejhorší sucho za posledních 1200 let v letošním roce na západě USA znamená, že vyprahlé nádrže mohou produkovat pouze polovinu energie, kterou normálně dodávají do Kalifornie, což zvyšuje riziko neustálých výpadků proudu v celém státě. Celostátní výroba vodních elektráren v USA v září klesla na 17,06 terawatthodiny a podle amerického úřadu Energy Information Administration se očekává další propad v říjnu.

Podle klimatického think-tanku Ember v Evropě vyschlé řeky snížily výrobu energie ze strany vodních elektráren v září na nejnižší úroveň od roku 2015. To donutilo energetické společnosti, aby se více spoléhaly na uhlí a plyn a spotřebovávaly zásoby paliva, kterými se přitom kontinent snaží šetřit, aby se vyhnul zimním výpadkům elektřiny způsobeným přerušováním dodávek z Ruska.

Nutnost zajistit zavlažování i lodní dopravu

Provozovatelé přehrad se musí také vyrovnávat i s požadavky na svou vodu. Velké přehrady zajišťují zavlažování plodin, zásobování měst vodou a plavbu lodí. Přehrada Tři soutěsky musela i v době sucha zadržovat dostatek vody, aby udržela plavbu do Čchung-čchingu, největšího, téměř třicetimilionového města ve střední Číně, které je od moře vzdálené téměř 2000 kilometrů. A s velkými problémy se v létě potýkala i největší evropská řeka Rýn a další toky, přes které na lodích obvykle proudí obrovské množství nákladu. A sucho v Evropě omezilo produkci jaderných elektráren, zejména francouzských, které se při chlazení spoléhají právě na říční vodu.

Národy, které se potýkají s méně spolehlivými dodávkami z vodních turbín, tak mohou – aby se nemusely vracet k většímu využívání uhlí nebo plynu – investovat do jaderné energie nebo bateriových úložišť pro větrnou a solární energii. Další možností je vybudovat víc elektrického vedení pro rozložení zátěže na více zdrojů energie v různých regionech. Extrémní počasí však může ovlivnit všechny zdroje čisté energie. Kouř z lesních požárů a písečné bouře tlumí solární panely, zatímco při velmi nízkých zimních teplotách mohou zase zamrzat větrné turbíny.

„Pokud nebudeme řešit problém, který je základem změny klimatu a nesnížíme emise, pak musíme připustit, že nastanou věci, které nemůžeme plánovat nebo jsou příliš drahé na to, abychom je plánovali,” varuje analytik Greenpeace Li Šuo. „A dojde ke katastrofickým ztrátám,” uzavřel.

