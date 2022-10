Chaos ve Francii. Macron čelí celonárodní stávce včetně jaderných elektráren

Francouzské odbory zahájily celostátní stávku, v níž žádají vyšší platy. Děje se tak v době inflace nejvyšší za několik desetiletí a staví prezidenta Emmanuela Macrona před jednu z nejtěžších výzev od jeho znovuzvolení v květnu, uvedla agentura Reuters. Ke stávce se připojili dopravci, úředníci, učitelé, pečovatelské domy či některé obchody. Pokračují také stávky zaměstnanců v ropném průmyslu.

Stávka, která se dotkne především veřejného sektoru, jako jsou školy a doprava, je prodloužením týdenní protestní akce, která narušila velké francouzské rafinerie a způsobila chaos v zásobování čerpacích stanic. Ve veřejné dopravě se očekávají velké problémy v místní dopravě, včetně Eurostaru, vlaků a příměstských vlaků a pařížského metra. Eurostar uvedl, že kvůli stávce ruší některé vlaky mezi Londýnem a Paříží.

Všichni žádají růst platů, který by kompenzoval vysokou inflaci. Vadí jim také státem nařízený návrat do práce zaměstnanců rafinerií, což je podle vlády nezbytné pro obnovení dodávek pohonných hmot na čerpací stanice. Hlavní průvod demonstrantů vyrazí z Place d'Italie ve 14:00.

Vzhledem k tomu, že napětí v druhé největší ekonomice eurozóny roste, stávky se již přelily i do energetického sektoru včetně jaderného gigantu EDF, který je klíčový pro evropské zásobování energií a hrozí zpoždění dodávek. Zástupce odborového svazu FNME-CGT v pondělí uvedl, že stávky ovlivnily práci v deseti francouzských jaderných elektrárnách. Další prodloužení prací na údržbě 13 reaktorů způsobilo, že výroba elektřiny ve Francii se snížila celkem o 2,2 gigawattu.

Stávky se odehrávají v napjaté politické době, protože francouzská vláda se chystá schválit rozpočet na rok 2023 pomocí zvláštních ústavních pravomocí, které by jí umožnily obejít hlasování v parlamentu, uvedla v neděli premiérka Elisabeth Borneová.

Desítky tisíc lidí v ulicích

Proti vysokým životním nákladům a nečinnosti při ochraně ovzduší lidé v Paříži masivně demonstrovali v neděli, policie účast odhadla asi na 30 tisíc lidí. Organizátoři akce z koalice levicových stran NUPES tvrdí, že účastníků bylo téměř pětkrát tolik.

Lídr koalice NUPES (Nová lidová, socialistická a ekologická unie) a zároveň šéf nejsilnější levicové strany Francie nepodrobená (LFI) Jean-Luc Mélenchon označil pochod za obrovský úspěch. „Naše sázka už se nám vyplatila. Je to teprve začátek," dodala poslankyně LFI Aurélie Trouvéová.

Pochodu se zúčastnila i francouzská spisovatelka Annie Ernauxová, která letos získala Nobelovu cenu za literaturu. Tato dvaaosmdesátiletá autorka je známá svým aktivismem. Uvedla, že ocenění vnímá jako závazek dál bojovat proti nespravedlnostem.