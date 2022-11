Opatření proti drahým energiím stlačila inflaci, stále je jedna z nejvyšších

Inflace v Česku v říjnu meziročně vzrostla o 15,1 procenta, což bylo o 2,9 procentního bodu méně než v září. Zpomalení bylo ovlivněno zejména cenami v bydlení, kde ceny elektřiny klesly o 38,2 procenta. Naopak v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje meziroční růst cen opět zrychlil, uvedl Český statistický úřad.

"Největší vliv na vývoj cenové hladiny měla v říjnu vládní úsporná opatření pro domácnosti ve formě příspěvku na energie. Díky promítnutí Úsporného tarifu do cen elektřiny a nulovému poplatku za podporované zdroje energie se ceny proti září snížily o 1,4 procenta. Byl to jediný meziměsíční pokles cen od prosince 2020,“ uvedla vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen ČSÚ Pavla Šedivá.

Analytici očekávali, že v říjnu se meziroční inflace snížila na 17,2 až 17,5 procenta ze zářijových 18 procent. Inflaci podle nich táhlo nahoru zdražení potravin či pohonných hmot, zatímco opačně zapůsobila vládní opatření proti drahým energiím, konkrétně úsporný tarif na energie a omezení příspěvku na obnovitelné zdroje.

Koncem roku inflace opět zrychlí

Analytici uvedli, že za běžných okolností by meziroční inflace v říjnu činila kolem 18 procent, nová opatření v energetice ji ale stlačila. Koncem roku podle nich růst cen opět zrychlí.

Hlavní ekonom Patria Finance Jan Bureš odhaduje, že v listopadu a prosinci bude v rozmezí 19 až 20 procent. Zároveň předpokládá, že se Česko bude se zvýšenou mírou inflace potýkat delší dobu.

„Prvotní pokles inflace ze zhruba dvacetiprocentního vrcholu sice může být relativně rychlý, až se ovšem v polovině roku 2023 dostane inflace do jednociferných hodnot, začne se výrazněji projevovat setrvačnost inflace v neenergetických částech. I proto bude podle nás při současném nastavení měnové politiky složité dostat inflaci výrazněji pod pět procent," řekl.

V září se meziroční inflace zvýšila na 18 procent ze srpnových 17,2 procenta. Celkově stouply ceny zboží v září meziročně o 20,7 procenta a ceny služeb o 13,7 procenta.

