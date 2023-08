AKTUALIZOVÁNO: Inflace v Česku klesla pod devět procent, je nejnižší za rok a půl

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v Česku v červenci o 8,8 procenta, což bylo o 0,9 procentního bodu méně než v červnu. Meziměsíčně stouply o 0,5 procenta. Tento vývoj byl ovlivněn zejména vyššími cenami v oddíle rekreace a kultura. Data zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).

„Spotřebitelské ceny v červenci pokračovaly v oslabování meziročního růstu. Na tento vývoj měly výrazný vliv ceny potravin. Ty již od prosince loňského roku zmírňují svůj meziroční růst, který byl v červenci 9,5 procenta. Oproti minulému měsíci ceny potravin klesly o 0,8 procenta,” uvedla Pavla Šedivá, vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen ČSÚ.

Meziroční inflace v Česku do července 2023 ČSÚ, newstream.cz

Zpomalení meziročního cenového růstu bylo ovlivněno zejména cenami v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje a v oddíle bydlení. V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje zmírnila svůj růst většina sledovaných položek.

Ceny masa byly v červenci vyšší o 3,2 procenta (v červnu o 4,7 procenta), položky ve skupině mléko, sýry, vejce o 8,3 procenta (v červnu o 13 procent), margarínu a ostatních rostlinných tuků o 3,6 procenta (v červnu o 17,1 procenta), ovoce o 10,3 procenta (v červnu o 15,2 procenta) a cukru o 44,7 procenta (v červnu o 50,3 procenta). V oddíle bydlení v červenci zpomalily svůj meziroční růst ceny zemního plynu na 35,5 procenta (v červnu 39,8 procenta) a tuhých paliv na 26,9 procenta (v červnu 35,2 procenta).

Pokles inflace zatím jen hrou čísel

„Aktuální pokles inflace je v první řadě výsledkem fungování vysokého srovnávacího základu, a nikoliv nějakého plošného přizpůsobení cen nové stagnační realitě. V podstatě pouze pohonné hmoty v porovnání s loňským rokem výrazně poklesly v reakci na situaci na komoditních trzích, zatímco ceny ostatního zboží a služeb zatím spíše jen zpomalují své dosavadní tempo růstu,“ uvedl hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek. „Na cenách v obchodech stále není vidět ani tlak přetrvávající slabé poptávky, ani relativně silná koruna nebo propad cen mezinárodní, zvláště pak lodní, dopravy. Dál výrazně zdražují služby spojené s bydlením, cestováním a stravováním,“ dodal.

„Hodnota inflace v meziročním vyjádření klesá v souladu s předpoklady trhu a prognózou ČNB. I přesto je třeba si uvědomit, že inflace je výrazně nad obvyklým cílem už přibližně dva roky a naplno se tak propisuje do ekonomiky. Například negativně ovlivňuje hospodaření firem, což se mimo jiné odráží na tom, že český trh fúzí a akvizic v letošním prvním pololetí vykázal nejnižší aktivitu za posledních minimálně pět let,“ uvedl Daniel Janeček z týmu strategického poradenství PwC Česká republika.

Také analytici předpokládali, že inflace i nadále zpomalovala a klesla pod devět procent. V červnu spotřebitelské ceny meziročně rostly o 9,7 procenta, byla to nejnižší hodnota inflace od prosince 2021.

Inflace bude klesat i nadále

V nadcházejících měsících by inflace podle analytiků měla dál zpomalovat, nebude to ale už tak rychlým tempem jako dosud. „Inflace se na začátku podzimu může na chvíli dostat ještě pod osm procent, avšak pak zafunguje nízký srovnávací základ z konce loňského roku, kdy byl zavedený tzv. úsporný energetický tarif. Zatímco loni inflaci na chvíli uměle snížil, letos ji vlastně navýší,“ míní Dufek.

„ČNB by mohla být na první pohled s vývojem inflaci vzhledem ke své nové prognóze spokojená, nicméně k inflačnímu cíli se dobere nejdříve až v příštím roce. Jak rychle, to bude záležet na jejím postoji ke kurzu a k úrokovým sazbám. Prvním snížením úrokových sazeb totiž může vyslat signál, že inflace přestává být problémem,“ dodal. České národní banky předpokládá, že za celý příští rok bude inflace průměrně 2,1 procenta.

„V červnu se meziroční inflace dostala poprvé od ledna 2022 pod deset procent a pro červenec čekáme její další pokles. Ten bude znovu ovlivněn především vlivem srovnávací základny, nicméně v protiinflačním směru působí i další faktory. Mezi nimi je nejvýznamnější utlumená spotřeba domácností," uvedli před zveřejněním dat ČSÚ analytici České spořitelny.

