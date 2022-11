Ekonomika si letos povede lépe, příští rok nastane „mírná recese“, varuje ministerstvo financí

Ministerstvo financí (MF) v nové makroekonomické prognóze zlepšilo letošní odhad růstu hrubého domácího produktu na 2,4 procenta. V srpnu odhadovalo růst 2,2 procenta. V příštím roce čeká hospodářský pokles o 0,2 procenta. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) řekl, že ekonomika začala klesat ve třetím čtvrtletí, mezikvartální pokles předpokládá i v posledním čtvrtletí letošního a v prvním čtvrtletí příštího roku.

Reklama

MF pro letošní rok zlepšilo odhad inflace, která by měla činit 15 procent, v srpnu přitom úřad předpokládal 16,2 procenta. Naopak pro příští rok se odhad inflace zvýšil na 9,5 procenta z dříve očekávaných 8,8 procenta.

Petr Dufek: Stavebnictví pokračuje v sestupu. A bude hůř, investoři odkládají rozjezdy nových projektů Názory Stavební výroba v Česku po letních prázdninách zrychlila meziroční pokles. Stále více se vzdaluje vrcholu, kterého dosáhla na začátku roku, komentuje Petr Dufek, hlavní ekonom Banky Creditas. Petr Dufek Přečíst článek

Podle Stanjury bude hospodářská recese zřejmě mírná. „Pokud nepřijde velký externí šok, nehrozí nám žádný prudký propad," řekl. Za hlavní rizika pro hospodářství považuje další vývoj cen energií v důsledku ruské agrese na Ukrajině a přetrvávající problémy v dodavatelsko-odběratelských řetězcích, které spustila už pandemie covidu-19. Ministr upozornil, že ve střednědobém horizontu lze očekávat snahu o návrat části výroby z Asie do Evropy, což může vést k určitému zdražení produkce.

Lidí bez práce přibude jen mírně, míní MF

I přes nástup recese MF neočekává významnější dopad na nezaměstnanost. Podle aktuální prognózy by její míra letos měla dosáhnout průměrné hodnoty 2,5 procenta a v roce 2023 se zvýšit na 3,1 procenta. Stanjura v této souvislosti upozornil, že Česko zůstává na předním místě v Evropské unii co do nízké míry nezaměstnanosti a tuto pozici neohrozilo ani zapojení desítek tisíc uprchlíků z Ukrajiny na trh práce.

Situace v českém průmyslu se v říjnu prudce zhoršila. Je nejhorší za dva a půl roku Zprávy z firem Podmínky v českém zpracovatelském sektoru se v říjnu znovu prudce zhoršily. Pokles zdraví sektoru zrychlil druhý měsíc v řadě a byl největší od května 2020. V říjnu index PMI klesl na 41,7, když v září činil 44,7 bodu. Informovala tom společnost S&P Global. Úroveň 50 bodů v indexu je předělem mezi růstem a poklesem. Index tak signalizoval prudké zhoršení provozních podmínek v české výrobě. ČTK Přečíst článek

Reklama

Za nejzávažnější problém označil Stanjura inflaci, která v září meziročně stoupla o 18 procent a která táhne dolů spotřebu domácností, a tím i HDP. „Hlavním ekonomickým problémem současnosti je vysoká inflace tažená bezprecedentně vysokými cenami energií. A jakkoli to není populární nahlas říkat, cestou ven rozhodně není umělé pumpování peněz do ekonomiky, které naopak během covidové pandemie současnou inflaci významně podpořilo," řekl.

Veřejné finance skončí letos ve schodku 4,6 procenta HDP, příští rok se deficit sníží na 4,3 procenta HDP, uvádí se rovněž v aktuální prognóze.

Vlády utrácejí miliardy za pomoc domácnostem s energiemi, lidé za ně stejně platí meziročně dvakrát tolik Money Evropské domácnosti platí za elektřinu a zemní plyn více než kdy jindy, přestože vlády utrácejí miliardy na ochranu spotřebitelů před energetickou krizí. Cena plynu v říjnu v zemích EU a Velké Británii byla dvakrát vyšší, než ve stejném měsíci před rokem, u elektřiny je nárůst vyšší než dvě třetiny, uvedla agentura Bloomberg s odkazem na data energetické poradenské společnosti VaasaETT. duk Přečíst článek

Lukáš Kovanda: Jurečka naznačuje, že vláda zvýší daně, i když premiér dosud tvrdil opak Názory Ministr práce a sociálních věcí, toho času navíc i ministr životního prostředí, Marian Jurečka včera naznačil, že vláda během prvních tří měsíců příštího roku změní své programové prohlášení. Nejspíše tak, že z něj vyřadí závazek nezvyšovat daně. Za sebe nevylučuje, že jednou z daní, kterou by vláda mohla následně zvýšit, je i ta z příjmu fyzických osob. Lukáš Kovanda Přečíst článek