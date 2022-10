Inflace opět zrychlila, v září dosáhla tristních 18 procent

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v Česku v září o 18 procent, což bylo o 0,8 procentního bodu více než v srpnu. Meziměsíčně se inflace zvýšila o 0,8 procenta. Uvedl to Český statistický úřad.

Reklama

„Meziroční cenový růst v září opět zrychlil a již dosáhl 18 procent. Nejvíce k tomuto zrychlení přispěly položky oddílu bydlení, zejména ceny energií a paliv, které byly meziročně vyšší o téměř 50 procent,“ uvádí Pavla Šedivá, vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen ČSÚ.

Výrazně nad odhady analytiků

Analytici přitom odhadovali, že meziroční inflace v září byla blízko srpnové hodnoty 17,2 procenta. Nahoru ji táhly zejména ceny potravin, do kterých se promítají dražší energie. Naopak pohonné hmoty proti srpnu zlevnily.

Meziroční inflace v Česku do září 2022:

zdroj: Český statistický úřad, newstream.cz

Růst cen elektřiny vyskočil na 37,8 procenta (srpnu 34,6 procenta), zemního plynu na 85,9 procenta (v srpnu 61,4 procenta) a tuhých paliv na 55,8 procenta (v srpnu 45,8 procenta). V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje vzrostly ceny masa o 23,6 procenta (v srpnu o 21,8 procenta) a ceny položek ve skupině mléko, sýry, vejce o 25,8 procenta (v srpnu o 24,1 procenta).

Guvernér ČNB Michl: Pokud se urve z řetězu mzdová inflace, sazby zvýšíme Leaders Úrokové sazby zůstanou na relativně vysoké úrovni delší dobu. Česká národní banka chce bojovat proti inflaci, dokud nebude plně pod kontrolou, tedy stabilizována na dvouprocentním cíli. Vyplývá to z vyjádření guvernéra Aleše Michla na tiskové konferenci po dnešním zasedání bankovní rady ČNB. Rada dnes zachovala základní úrokovou sazbu na sedmi procentech, na této úrovni je od konce června. ČTK Přečíst článek

Reklama

Naopak zpomalení meziročního cenového růstu nastalo v září především v oddíle doprava, kde byly ceny pohonných hmot a olejů vyšší o 22,7 procenta (v srpnu o 28,3 procenta).

„Česká inflace je docela plošně rozložená a nedotýká se tedy pouze energií a potravin. Výrazně se prodražuje oblečení a obuv, vybavení domácností nebo třeba elektronika. Některé tyto ceny už řadu měsíců rostou dokonce nejrychleji v rámci celé EU. Jediné, co se z pohledu cen drží při zemi, jsou stále telekomunikace,“ uvedl hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek.

Hlavní inflační riziko podle Dufka stále představují nové ceny energií. „Jsou sice zastropované, avšak k onomu stropu ještě úplně nevyšplhaly. Zároveň se drahé energie stále více přelévají do cen zboží a služeb prodávaných na trhu. Proto jejich inflační potenciál není zcela vyčerpaný, a bude proto tlačit inflaci dál nahoru,“ míní.

Jaká je inflace v Evropě či USA? Padají rekordy staré desítky let Money S rapidně rostoucí inflací nebojuje jen Česko, ale i desítky zemí ve světě a v řadě zemí hlásí za červen a červenec dvouciferné nárůsty a nejvyšší hodnoty za desítky let – v Česku byla v září nejvyšší od prosince 1993. Na Slovensku je nejvýše od roku 2000, v Británii a USA od začátku osmdesátých let, v Německu nejvyšší za posledních 70 let, v eurozóně od zavedení eura v roce 1999. Turecká inflace dokonce v září dosáhla 24letého maxima ve výši 83,5 procenta. Centrální banky proto zvedají základní úrokové sazby, což však často znamená snížení hospodářského růstu. Podívejte se na přehled míry inflace ve světě. Dušan Kütner, ČTK Přečíst článek

V dalších měsících je podle ekonoma UniCredit Bank Patrika Rožumberského pravděpodobné, že se inflace posune ještě o něco výš. „Otázkou zejména bude, zdali a do jaké míry statistici promítnou do inflace úsporný tarif na energie, který platí od října do prosince. Bez jeho započtení je třeba počítat s dalším zdražením elektřiny a plynu, do kterého se navíc v listopadu promítne nízká základna v souvislosti s loňským snížením DPH na nulu,“ uvedl Rožumberský.

Na druhé straně se u řady položek podle něj bude v nejbližších měsících projevovat loňská základna příznivě. Svůj cenový růst by tak mohly dále zpomalit například imputované nájemné, pohonné hmoty, automobily či oděvy a obuv.

„Vyšší ceny energií a potravin do konce roku přispějí ještě k dalšímu růstu inflace nad 19 procent,” tvrdí hlavní ekonom Patria Finance Jan Bureš.. Neměla by tomu podle něj zabránit ani kombinace úsporného energetického tarifu a cenových stropů pro plyn a elektřinu.

Hranice 20 procent zůstane nepřekonána

V dalším období se bude do tlaků na snížení inflace ve stále větší míře promítat slábnoucí poptávka. Vývoj inflace na začátku příštího roku bude s ohledem na možné skokové navýšení cen energií, zejména cen tepla, zahalen vysokou nejistotou.

Dalibor Martínek: Život na spotu? To je štvanice dodavatelů, kteří sami běží o život Názory Žiju na spotu, bez fixace. Mladická nerozvážnost, která se nyní hrubě nevyplácí. Z člověka se stává štvanec. Před rokem byly zálohy za plyn 1500 korun měsíčně. Na jaře se zvedly na dva a půl tisíce. V červenci na čtyři a půl tisíce, nyní na osm a půl tisíce. Měsíčně. Dalibor Martínek Přečíst článek

S dvoucifernou inflací proto podle Dufka můžeme počítat minimálně až do poloviny příštího roku. „K ČNB avizované dvacetiprocentní metě se však inflace letos už s největší pravděpodobností nedostane. Oproti prognóze centrální banky je inflace nyní o 2,4 procentního bodu nižší, a tak ČNB nejspíš ani v listopadu nezvýší svoji hlavní úrokovou sazbu,“ dodal.

V srpnu tempo růstu cen poprvé po 13 měsících zpomalilo, když meziroční inflace klesla na 17,2 procenta z červencových 17,5 procenta. Ceny zboží v srpnu meziročně úhrnem vzrostly o 19,6 procenta a ceny služeb o 13,5 procenta.

Inflace v Maďarsku rovněž stoupla

Míra inflace v Maďarsku v září vystoupila na 20,1 procenta, zatímco v srpnu byla na hodnotě 15,6 procenta. Oznámil to maďarský statistický úřad. Zvyšují se hlavně ceny energií, meziročně jsou dražší o 62,1 procenta. Ekonomové očekávali, že míra inflace v září vystoupí k 19 procentům. Proti srpnu pak ceny vzrostly o 4,1 procenta.

Inflace v Maďarsku se zvyšuje podobně jako v dalších evropských zemích.