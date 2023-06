AKTUALIZOVÁNO: Ceny v květnu zpomalily růst. Sen o jednociferné inflaci se ale stále rozplývá

Inflace v Česku opět zpomalila, meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v květnu o 11,1 procenta, což bylo o 1,6 procentního bodu méně než v dubnu, uvedl Český statistický úřad. Míra inflace je ale vyšší, než odhadovali analytici a stále se drží dál od vytoužené jednociferné hodnoty.

„V květnu ceny oproti loňskému roku vzrostly o zhruba 11 procent a svůj meziroční růst zmírňují již od února. Jediným oddílem spotřebního koše, kde ceny oproti loňsku dokonce klesly, byla doprava, a to především díky snižujícím se cenám pohonných hmot. Například nafta se v květnu na čerpacích stanicích prodávala v průměru za 31,72 koruny za litr, což byla nejnižší hodnota od srpna roku 2021,“ uvedla vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen ČSÚ Pavla Šedivá.

V dubnu byla meziroční inflace 12,7 procenta. Hlavní důvod zpomalení viděli odborníci rovněž ve zlevnění pohonných hmot. „Pokles inflace pokračoval i v květnu, nicméně především jen díky vysokému srovnávacímu základu z loňského jara a pohonným hmotám. Květnový výsledek je proto spíše zklamáním, protože ceny meziměsíčně poskočily o 0,3 procenta. Dubnový meziměsíční výsledek inflace byl nadějný, květnový rozhodně není,“ uvedl hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek.

Plyn zdražil „jen“ o polovinu, máslo je levnější o pětinu

Zpomalení meziročního cenového růstu bylo ovlivněno zejména cenami v oddíle bydlení a v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje, uvedli statistici. V oddíle bydlení v květnu zpomalily svůj meziroční růst ceny zemního plynu na 47,6 procenta (v dubnu 53,1 procenta) a tuhých paliv na 39,4 procenta (v dubnu 47,6 procenta).

V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje zmírnily svůj růst ceny chleba na 15,8 procenta (v dubnu 21,1 procenta), masa na 8,7 procenta (v dubnu 12,7 procenta), polotučného trvanlivého mléka na 5,4 procenta (v dubnu 19,2 procenta), vajec na 32,3 procenta (v dubnu 41,2 procenta). Toto zmírnění meziročního cenového růstu bylo zejména důsledkem cenového vývoje v loňském roce. Ceny másla byly meziročně nižší o 19,7 procenta (v dubnu pokles o 6,3 procenta).

Na meziroční růst inflace měly v květnu nadále největší vliv ceny v oddíle bydlení, kde kromě nákladů vlastnického bydlení vzrostly ceny nájemného z bytu o 6,8 procenta, výrobků a služeb pro běžnou údržbu bytu o 12,4 procenta, vodného o 16,3 procenta, stočného o 30,3 procenta, elektřiny o 24,8 procenta a tepla a teplé vody o 41,3 procenta.

Pod deset procent zamíří inflace snad už v červnu

Pod deset procent se podle většiny analytických odhadů dostane inflace v červnu nebo v červenci. V dalších měsících očekávají její další odeznívání. Prognóza České národní banky (ČNB) předpokládá, že v příštím roce se inflace dostane pod tři procenta.

„Ústup inflace není tak rychlý, jak by s ohledem na nákladové podmínky mohl být, což se ostatně odrazilo i v rostoucí ziskovosti firem na národohospodářské úrovni už v prvním čtvrtletí roku. A to samozřejmě nahrává scénáři delšímu udržování vysokých úrokových sazeb, které budou dál dusit poptávku v ekonomice. Dnešní číslo spíše nahrává jestřábímu křídlu v bankovní radě, které preferuje vyšší sazby, a tedy vlastně i další útlum poptávky,“ podotkl Dufek.

„Každopádně už červnová inflace bude jednociferná, nicméně cesta k inflačnímu cíli (ČNB ve výši dvou procent, pozn. red.) bude ještě daleká,“ dodal.

