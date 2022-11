Bez překvapení. ČNB nechala sazbu na sedmi procentech

ČNB ponechala úrokové sazby na stávající úrovni. Základní úroková sazba tak zůstává na sedmi procentech, uvedla mluvčí ČNB Petra Krmelová. Bankovní rada současně rozhodla, že ČNB bude i nadále bránit nadměrným výkyvům kurzu koruny.

Bankovní rada tak potvrdila tak, že v současnosti preferuje především stabilitu sazeb. Trhy toto rozhodnutí sice očekávaly, na druhé straně rostou obavy z toho, že dlouhodobá stabilita tuzemských sazeb může výhledově posilovat tlak na oslabení české měny.

Sedmiprocentní sazba platí od 22. června, bankovní rada ji neměnila ponechala na stejné úrovni na třetím zasedání v řadě. Beze změny zůstaly i ostatní sazby. Lombardní sazba, za kterou si obchodní banky mohou půjčit u centrální banky peníze proti zástavě cenných papírů, zůstala na osmi procentech. A diskontní sazba, na kterou jsou například navázána penále za nesplácené úvěry, zůstala na šesti procentech.

Analytici ponechání sazeb na současné úrovni očekávali. Podle nich tomu nahrával i vývoj inflace, která sice v září vzrostla na 18 procent ze srpnových 17,2 procenta, zůstala ale o 2,4 procentního bodu pod odhadem ČNB.

Kam zamíří koruna?

ČNB dále rozhodla, že bude i nadále bránit nadměrným výkyvům kurzu koruny. „Česká národní banka dlouhodobě intervenuje v její prospěch, čímž ji v prostředí rostoucích sazeb v eurozóně brání před výraznějším oslabením. I proto by aktuální rozhodnutí ČNB nemělo mít výrazný vliv na kurz koruny vůči euru,” uvedl Tomáš Kudla, obchodní ředitel společnosti Ebury pro Česko a Slovensko.

Ekonomové předpokládají stabilitu úrokových sazeb i do budoucna a ve střednědobém horizontu podle nich budou klesat jen pomalu. Například analytik Komerční banky Martin Gürtler očekává snížení sazeb v příštím roce na pět procent, v roce 2024 by se podle něj mohly dostat na tři procenta.

„ČNB své úroky ponechá velmi pravděpodobně beze změny i v prosinci, uvedl Radomír Jáč, hlavní ekonom Generali Investments. O možném směřování úrokových sazeb více napoví nová čtvrtletní prognóza z dílny ČNB, jež bude prezentována na dnešní tiskové konferenci v 15:45 za účasti guvernéra ČNB Aleše Michla.

„Pro finanční trh bude zajímavé, nakolik závažně hodnotí bankovní rada vývoj v oblasti veřejných financí a zda vnímá tlaky směrem k výraznějšímu zrychlení růstu mezd v české ekonomice, což jsou vesměs rizika potenciálně vedoucí k vyšším inflačním tlakům,” dodal Jáč.

Vzhledem k tomu, že Evropská centrální banka bude pravděpodobně v dalších měsících nadále výrazně zvyšovat své úrokové sazby, může ČNB podle některých ekonomů brzy stát před rozhodnutím, zda v rámci boje proti inflaci své úrokové sazby mírně zvýšit, případně jestli obranu koruny nastavit na nižší hodnoty než dosud.

„Kombinace vyšších sazeb v eurozóně a tenčících se devizových rezerv totiž postupně povede k většímu tlaku spekulativního kapitálu. A pokud by byla ČNB donucena ukončit devizové intervence předčasně, mohlo by to vést ke skokovému oslabení koruny. V takovém případě by se tedy ČNB pravděpodobně dalšímu zvyšování sazeb stejně nevyhnula,” dodal Kudla.

Od sazeb centrální banky se odvíjejí úroky bankovních vkladů a úvěrů. Podnikům vyšší úroky přinášejí dražší úvěry na investice a provoz, domácnostem zase dražší půjčky na bydlení.

Bankovní rada naposledy zvedla základní úrokovou sazbu ještě pod vedením bývalého guvernéra Jiřího Rusnoka na konci června, tehdy to bylo o 1,25 procentního bodu na sedm procent. Nynější úrokové sazby jsou nejvyšší od roku 1999.

