Lukáš Kovanda: Inflace se Česka drží jako klíště. Snižování úrokových sazeb ČNB nehrozí

Inflace v Česku je neústupnější, než experti čekali. Drží se České republiky „jako klíště“. Experti se před oznámením dnešních čísel shodovali, že v meziročním vyjádření inflace klesne pod úroveň 11 procent. Místo toho však vykázala úroveň 11,1 procenta. I tak ale platí, že inflace je v meziročním vyjádření nyní nejnižší od loňského února, podotýká hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.

Očekávání drtivé většiny analytiků pak překonává také inflace meziměsíční, která vykazuje hodnotu 0,3 procenta, ač se čekala hodnota jen 0,1 procenta.

Inflace překvapila trhy

Koruna v reakci na zveřejnění letošních květnových hodnot inflace posílila. To značí, že překvapily také trh. Devizoví obchodníci nyní sázejí na to, že kvůli neústupné inflaci, „inflaci přisáté jako klíště“, bude muset Česká národní banka držet sazby na vyšší úrovni déle, aby se „klíštěte“ zbavila.

Po dnešku tak klesá pravděpodobnost, že by ČNB mohla zahájit snižování úrokových sazeb ještě letos. Naopak se zvyšuje pravděpodobnost, že bude muset ještě přistoupit ke zvýšení sazeb, byť tento scénář má stále pravděpodobnost nižší než 50procentní a není to scénář s nejvyšší pravděpodobností.

Zlevnění másla či mléka nestačilo

Inflace byla v květnu výraznější, než se čekalo, zejména proto, že zmírnění zdražování potravin nebylo tak citelné, jak se předpokládalo. Mezi dubnem a květnem citelně zdražilo ovoce, brambory nebo vejce. Poměrně citelně zdražuje také tvrdý alkohol. Zlevnění másla nebo mléka už nestačilo situaci zvrátit, takže potraviny jako celek meziměsíčně přidaly 0,9 procenta. Meziročně jsou tak dražší o stále výrazných 14,5 procenta.

Inflace tak nejvýrazněji táhly dolů levnější pohonné hmoty. Ty meziměsíčně zlevnily o 3,9 procenta, meziročně pak dokonce o 22,6 procenta.

Za celý letošní rok inflace vykáže hodnotu 10,8 procenta. Nejpozději v létě se ocitne v jednociferném pásmu, poprvé od loňského ledna. Výraznější pokles v rámci jednociferného pásma ale nastane až začátkem roku příštího.

