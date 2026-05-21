Vyberte si z našich newsletterů

Přihlásit odběr
newstream.cz Money Německá stagnace Česko brzdí, ale ekonomiku nezastaví, říká ekonom Skořepa

Německá stagnace Česko brzdí, ale ekonomiku nezastaví, říká ekonom Skořepa

Michal Skořepa, ekonom České spořitelny
poskytnuto Michalem Skořepou
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Různé české i mezinárodní instituce snižují očekávání růstu české ekonomiky. Naposledy snížila očekávání Evropská komise. Jak však tvrdí Michal Skořepa, ekonom České spořitelny, růst ekonomiky v posledních letech na pozadí německé stagnace naznačuje, že si česká ekonomika dokáže hledat vlastní cestu. Inflaci podle něj ČNB zvládne zkrotit.

Evropská komise jako další instituce zhoršila výhled růstu české ekonomiky na letošní rok, a to na 1,8 procenta. Lze tento pokles vysvětlit pouze krizí v Perském zálivu?

Konflikt na Blízkém východě je v posledních měsících určitě dominantním negativním faktorem ekonomického vývoje, a to včetně navazujících posunů, jako je zhoršení nálady a zvýšení nejistoty v ekonomice, zvyšování delších úrokových sazeb, zvyšování vládních deficitů a podobně.

Pohonné hmoty za posledních pět let prakticky nerostly, kumulovaná inflace přitom v té době v Česku přesáhla 35 procent. Lze se tedy nyní „vymlouvat“ na pohonné hmoty?

Názory veřejnosti jsou vždycky hodně taženy momentálním vývojem, a ten je skutečně ve znamení skoku cen pohonných hmot na mnohem vyšší úrovně, než kde byly ještě dejme tomu před čtvrtrokem. Vývoj cenových relací nebo třeba reálných mezd v předchozích letech už je pro většinu z nás dávná minulost, kterou si pamatujeme jen mlhavě a mnohdy zkresleně. Tabulkami Českého statistického úřadu se probírá málokdo.

Česká ekonomika je tažená maloobchodní spotřebou. Je to zdravý základ ekonomického růstu?

V posledních letech oblíbené rčení, že český růst je tažen spotřebou domácností, dost hrubě zjednodušuje vlastně docela složitou otázku. Hodně totiž záleží na tom, jestli se bavíme o celkové spotřebě, která ovšem obsahuje vedle zdejší produkce i hodně zboží a služeb z dovozu, čímž zdejší ekonomice nijak nepomáhá, nebo jen o té části spotřeby, která se týká české produkce. Obecně lze říct, že pro budoucí růst české ekonomiky není ani tak důležité, komu se zdejší produkce prodává, tedy do jaké míry jsou jejím pomyslným odběratelem české domácnosti. Důležitější je, aby probíhaly soukromé i veřejné investice. A těm se v Česku v posledních letech tváří v tvář šokům, jako jsou zvýšená americká cla nebo konflikt na Blízkém východě, vlastně docela daří. Rozhodně víc než například v sousedním Německu.

Poslanecká sněmovna schválila novelu zákonů o rozpočtech. Panuje obava, že nová úprava umožní vytváření vyšších schodků státního rozpočtu. O jak velké riziko jde z hlediska růstu inflace?

O nijak velké riziko by jít nemělo. Ne proto, že velké deficity nejsou výrazně proinflační, ale proto, že zvýšené deficity se daly očekávat už od okamžiku zveřejnění programového prohlášení nynější vlády. A tudíž se na ně může chystat i ČNB. Pokud bude centrální banka dělat svou práci dobře, případná výrazná fiskální expanze by měla vést k nastavení úrokových sazeb na vyšší úrovni než bez této expanze. Výsledkem pak bude stabilita celkové poptávky, a tedy i inflace, přičemž v pozadí bude větší poptávka ze strany vlády a o to menší poptávka ze strany firem a domácností. Velké vládní deficity budou nejspíš do značné míry dány spotřebou, která by rozhodně neměla být financována deficitem, ale to už je problém mezigenerační bezohlednosti, nikoli inflace.

Guvernér ČNB Aleš Michl se veřejně vyjadřuje ve smyslu, že inflaci nenechá vyrůst. Očekáváte v letošním roce růst základních úrokových sazeb?

Donedávna jsme očekávali v příštích dvou letech pomalý pokles repo sazby ČNB. Nejnovější vývoj kolem českých veřejných financí nás dovedl k tomu, že jsme toto očekávání poklesu posunuli až kamsi za rok 2028. Kombinace volnější fiskální disciplíny a důsledků blízkovýchodního konfliktu sice může být tak silně proinflační, že dotlačí ČNB ke zvyšování úrokových sazeb, nicméně v tuto chvíli přece jen za mírně pravděpodobnější pokládáme scénář, v němž bude stačit sazby nesnižovat.

EU, ilustrační foto

Brusel zchladil český optimismus. Ekonomika poroste pomaleji, než se čekalo

Money

Česká ekonomika letos poroste pomaleji, než Evropská komise dosud čekala. Brusel snížil odhad růstu HDP na 1,8 procenta, zároveň počítá s vyšší inflací a rostoucím schodkem veřejných financí. Hlavní oporou ekonomiky má zůstat spotřeba domácností, rizikem jsou naopak cla, drahé energie a nejistota ve světovém obchodě.

ČTK

Přečíst článek

Informace o inflaci – za duben skok na 2,5 procenta – nebo informace o zpomalování ekonomiky mění investiční a spotřebitelský sentiment v zemi. Jak velké je to riziko pro růst české ekonomiky?

Sentiment je pro každou ekonomiku určitě významný faktor, a to v rovině investic i spotřeby. V tuto chvíli se ale podle dat ČSÚ pohybuje nálada v české ekonomice i nadále blízko své dlouhodobě normální úrovně. K relativnímu klidu v ekonomice možná přispívá i přístup, který mají k dopadům konfliktu v Perském zálivu finanční trhy – tedy že dopady nebudou nijak dramatické, protože konflikt bude brzy deeskalovat. Posouvání prognózy nahoru u inflace a dolů u růstu ekonomiky se zatím nezdá být tak výrazné, aby to většinu z nás nějak polekalo. A například u hypoték vidíme boom, nejspíš tažený očekáváním vyšších úrokových sazeb, který naznačuje, že české domácnosti se nabírání nových dlouhodobých dluhů nebojí.

Německá vláda očekává letošní růst své ekonomiky pouhé 0,5 procenta. Jak silný je to vliv na růst české ekonomiky?

Německo pořád zůstává naším zdaleka nejvýznamnějším obchodním partnerem. Růst české ekonomiky v posledních letech na pozadí německé stagnace naznačuje, že česká ekonomika si dokáže hledat vlastní cestu. Zdejší růst tempem přes dvě procenta je vcelku přijatelný. Kdyby se ale Německu dařilo líp, nejspíš by růst české ekonomiky byl ještě výrazně vyšší.

Jaké je aktuálně podle vás největší riziko ve vývoji české ekonomiky?

V horizontu měsíců vývoj na Blízkém východě a obecněji šoky přicházející ze Spojených států. V horizontu několika málo let domácí fiskální expanze. V ještě delším horizontu výkyvy kolem Green Dealu, tlak čínské průmyslové konkurence a pokračující zatuhlost českého trhu práce.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

Související

Lukašenko překvapil: Nechceme do války proti Ukrajině. Se Zelenským je ochoten jednat

Alexandr Lukašenko
ČTK
ČTK
ČTK

Alexandr Lukašenko tvrdí, že Bělorusko nechce vstoupit do války proti Ukrajině. Zároveň připustil, že je ochoten jednat s Volodymyrem Zelenským o problémech mezi oběma zeměmi. Ukrajinský prezident přitom opakovaně varuje, že Moskva se snaží Minsk do konfliktu zatáhnout.

Zelenskyj opakovaně varoval před snahou Moskvy zapojit Bělorusko, nejbližšího spojence Ruska, do války, kterou pátým rokem vede proti Ukrajině. Bělorusko na počátku války dalo ruským silám k dispozici své území pro ruský vpád na sever Ukrajiny, do války se však běloruské ozbrojené síly přímo nezapojily.

Karel Řehka

Řehka varuje Babišovu vládu: Česko může ztratit důvěru spojenců v NATO

Politika

Česko nebude spolehlivým spojencem, pokud nesplní závazky, které přijalo v rámci NATO. Na bezpečnostní konferenci Globsec Forum 2026 to řekl náčelník generálního štábu Karel Řehka.

nst

Přečíst článek

Lukašenko takovou hrozbu popřel. „Pouze v jediném případě budeme zataženi do války, do války proti Ukrajině, a to pokud proti nám spáchají agresi. Nechystáme se nechat vtáhnout do války na Ukrajině. Není to nutné,“ prohlásil Lukašenko. Ujistil, že je ochoten setkat se se Zelenským, a to „na jakémkoliv místě Ukrajiny či Běloruska“ a posoudit bilaterální problémy.

Lukašenko, který je vnímám jako nejbližší spojenec Moskvy, na začátku války proti Ukrajině poskytl Rusku běloruské území pro útok na sousední zemi. Z ruských leteckých základen v Bělorusku také startovaly ruské letouny, které bombardovaly ukrajinská města a obce. Běloruské ozbrojené síly se sice do války proti Ukrajině přímo nezapojily, nicméně Západ v reakci na počínání Minsku uvalil na Bělorusko sankce.

Moskva před vpádem ruských vojsk do sousední země v únoru 2022 opakovaně ujišťovala, že nemá v úmyslu Ukrajinu napadnout.

Související

Clo na levné zásilky z Číny přinese jen falešnou úlevu. Hrozby trvají, varuje eshopař

Clo na levné zásilky z Číny přinese jen falešnou úlevu. Hrozby trvají, varuje eshopař
Profimedia
nst
nst

Evropská unie od července zavede nové clo na zásilky z platforem jako Temu, Shein nebo AliExpress. Podle Ruslana Skopala, spolumajitele Eshop Booster a společnosti Premium Barefoot, je to správný, ale opožděný krok. V komentáři upozorňuje, že skutečný problém není jen levné zboží z Číny, ale hlavně slabé vymáhání pravidel, nebezpečné výrobky, padělky, obcházení DPH a rizika spojená s datovou bezpečností.

Evropská unie chce po letech debat přitvrdit na levné zásilky z platforem jako Temu, Shein nebo AliExpress. Od 1. července 2026 má skončit bezcelní výjimka pro zásilky do 150 eur a místo ní má začít platit paušální clo tři eura za každou kategorii zboží v zásilce.

Podle Ruslana Skopala, spolumajitele Eshop Booster a společnosti Premium Barefoot, která provozuje například obchod naBOSo.cz, jde o krok správným směrem. Zároveň ale podle něj přichází pozdě a sám o sobě nestačí.

Evropa podle Skopala dlouho přihlížela tomu, jak zahraniční marketplace platformy získávají výhodu proti domácím obchodníkům a výrobcům. Ti musejí plnit pravidla, odvádět daně, řešit bezpečnost výrobků, reklamace, ekologické povinnosti i ochranu zákazníka. Část zahraničních hráčů ale podle něj v praxi funguje v mnohem volnějším režimu.

Royal Pop se změnil v byznys pro překupníky. Hodinky za 385 eur nabízejí i za 5000 eur

Enjoy

Spojení Swatch a Audemars Piguet mělo být hodinářským svátkem. Místo toho se z uvedení Royal Pop stala ukázka toho, jak rychle se z dostupného luxusu může stát spekulativní artikl. Hodinky za stovky eur se podle Bloombergu přeprodávají za tisíce a Swatch čelí kritice za organizaci prodeje. Pro investory je ale klíčové něco jiného: zda se humbuk promění v tržby.

nst

Přečíst článek

Levné zboží, drahé následky

Dopady jsou vidět napříč evropskou e-commerce. Mnoho menších e-shopů a výrobců dlouhodobě nedokázalo konkurovat extrémně levnému dovozu z Číny, který podle něj stojí právě na nerovných podmínkách.

Nové clo tak může část nerovnováhy narovnat, ale neřeší podstatu problému. Tou podle Skopala není jen cena balíčků z Číny, ale celkový způsob fungování marketplace platforem.

„Největší problém dnes nespočívá v absenci legislativy, ale v jejím minimálním vymáhání,“ uvádí Skopal.

Evropská pravidla pro DPH, recyklační poplatky, ekologické povinnosti nebo bezpečnost výrobků podle něj existují už roky. Jenže zatímco domácí firmy je musejí dodržovat a podstupují kontroly, část zahraničních prodejců je podle něj bere spíše jako formalitu.

Temu

Rána pro Temu a Shein. Evropa hodlá zavést clo tři eura na balíky v hodnotě do 150 eur

Zprávy z firem

Všechny balíky v hodnotě nižší než 150 eur (zhruba 3600 korun) přicházející do Evropské unie budou od července podléhat clu ve výši tří eur (zhruba 73 korun). Dohodli se na tom dnes podle agentur ministři financí EU na jednání v Bruselu. Doposud byly takovéto balíky od cla osvobozeny.

ČTK

Přečíst článek

Marketplace není jen Temu a Shein

Skopal zároveň upozorňuje, že problém nekončí u čínských platforem. Problematické zboží se podle něj objevuje i na velkých marketplace platformách působících přímo v Evropě, například na Allegru nebo Kaufland Marketplace.

Samotný marketplace model komplikuje dohled nad tím, kdo za konkrétní výrobek skutečně odpovídá. Na platformách se mohou objevovat produkty s nejasným původem, problematickou certifikací nebo neúplnými informacemi o prodejci. To podle Skopala vytváří prostředí, ve kterém se kontrola bezpečnosti a férového odvádění povinností snadno rozplývá mezi platformou, prodejcem a dodavatelem.

Nebezpečné výrobky proudí dál

Jedním z nejvážnějších problémů je bezpečnost výrobků. Skopal upozorňuje, že podle řady nezávislých testů velká část produktů prodávaných přes zahraniční marketplace platformy nesplňuje pravidla platná v Česku ani v Evropské unii.

Týkat se to má hlavně elektroniky, dětských hraček, šperků, kosmetiky nebo oblečení. Nejde přitom jen o horší kvalitu. Rizikem mohou být i výrobky obsahující zakázané látky, necertifikovaná elektronika nebo produkty, které mohou ohrozit zdraví zákazníků.

Vedle toho podle Skopala platformy dlouhodobě zaplavují evropský trh padělky známých značek.

Orlická galerie v Rychnově nad Kněžnou získala do svých sbírek soubor 12 obrazů Miloslava Holého nazvaný Slatinský rok

David Ondráčka: Sbírky plné originálů, nebo dobře namalovaných falz?

Názory

Trh s uměním působí noblesně a má rád velká slova: autenticita, mistrovské dílo, aukční rekord. Jenže pod elegantní fasádou se skrývá překvapivě mnoho falz a tento trh je ideálním prostředím pro podvody. Švýcarský Fine Art Expert Institute odhaduje, že až 50 procent děl v oběhu může být chybně připsáno autorům nebo rovnou paděláno.

David Ondráčka

Přečíst článek

Bezpečnostní rizika už nejsou okrajové téma

Debata kolem Temu, Sheinu nebo AliExpressu už dávno není jen debatou o levném zboží. Stále důležitější je i otázka datové a kybernetické bezpečnosti.

Skopal připomíná, že platformou Temu se zabývá český Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost a podobná varování zaznívají i v dalších zemích. Bezpečnostní instituce podle něj upozorňují na rozsah sběru dat, fungování aplikací a širší rizika spojená s masovým využíváním těchto služeb.

Evropa i v této oblasti reaguje pomalu a stále působí dojmem, že rozsah problému podceňuje.

Šéf Shoptetu Samuel Huba: Každá čtvrtá koruna, která se utratí v české e-commerce, pochází z naší platformy

Šéf Shoptetu: Každá čtvrtá koruna, která se utratí v české e-commerce, pochází z naší platformy

Zprávy z firem

Na platformě Shoptet nyní funguje víc než 34 tisíc e-shopů v Česku, Maďarsku a na Slovensku. „V následujících letech máme v plánu expanzi do několika dalších zemí,” říká šéf firmy Samuel Huba. Svět e-commerce dle něj zažije větší zapojení umělé inteligence. Jak bude vypadat budoucnost české e-commerce, popisuje Samuel v seriálu Young Money Patrika Borýska.

Patrik Borýsek

Přečíst článek

Clo samo o sobě nestačí

Dalším krokem má být manipulační poplatek ve výši dvou až pěti eur za zásilku, který by měl od listopadu 2026 platit přímo e-shop nebo platforma. Ani to ale podle Skopala nebude stačit, pokud se výrazně nezlepší kontroly a skutečné vymáhání pravidel.

„Největší chybou by nyní bylo spokojit se s několika dílčími opatřeními,“ upozorňuje.

Marketplace platformy podle něj dlouhodobě ukazují, že se dokážou velmi rychle přizpůsobit a hledat nové způsoby, jak regulaci obejít. „Pokud Evropa nepřitvrdí důsledněji, současný problém nezmizí, pouze se přesune jinam,“ uvádí.

Jde o budoucnost evropské e-commerce

Nejde už jen o konkurenční boj mezi jednotlivými e-shopy. Ve hře je budoucnost českých a evropských výrobců, lokálních značek i férového fungování evropského trhu.

Pokud budou domácí firmy dál soutěžit s konkurencí, která podle Skopala často funguje mimo pravidla, tlak na evropské podnikatele poroste. Podpora místních výrobců a evropských obchodníků tak přestává být jen otázkou patriotismu. Stává se otázkou ekonomického přežití evropské e-commerce.

Související

Lukáš Kovanda: Éra extrémně levných nákupů z Číny končí. Nejvíc to odnesou nízkopříjmové domácnosti

Názory

Lukáš Kovanda

Přečíst článek
Doporučujeme