David Ondráčka: Sbírky plné originálů, nebo dobře namalovaných falz?

Orlická galerie v Rychnově nad Kněžnou získala do svých sbírek soubor 12 obrazů Miloslava Holého nazvaný Slatinský rok
David Ondráčka


Trh s uměním působí noblesně a má rád velká slova: autenticita, mistrovské dílo, aukční rekord. Jenže pod elegantní fasádou se skrývá překvapivě mnoho falz a tento trh je ideálním prostředím pro podvody. Švýcarský Fine Art Expert Institute odhaduje, že až 50 procent děl v oběhu může být chybně připsáno autorům nebo rovnou paděláno.

Padělky nejsou jen poruchou systému. Jsou strukturální vlastností trhu, kde se hodnota neurčuje pouze kvalitou díla, ale hlavně vírou v jeho autenticitu. A nikdo to nechce veřejně přiznávat. Galerie chrání reputaci, sběratelé své ego i investice a právníci raději diskrétně připraví mimosoudní dohodu, aby se o věci příliš nemluvilo.

Autenticita jako luxusní iluze

Celý systém stojí na důvěře, reputaci a expertním názoru. Jenže právě subjektivita je jeho slabinou. O umění a jeho hodnotě rozhoduje kombinace historie, emocí a interpretace. A tak zůstává nepříjemná otázka: když si dnes někdo pověsí doma obraz za sto milionů, co přesně vlastně koupil? Originál? Investici? Status? Nebo jen velmi drahou důvěru v příběh, který zatím nikdo nerozporoval?

Padělek navíc nemusí znamenat jen nově namalovaný obraz. Velká část problémů spočívá v chybném připsání autorství. Stačí „upravit“ provenienci, přidat správné razítko, vhodného prostředníka a z nenápadného obrazu se stane údajně ztracený mistr. V umění totiž často rozhoduje podpis víc než samotné plátno.

Luxusní nákup s nejistým obsahem

Mají tedy bohatí lidé doma originály? Někdy ano. A někdy velmi drahé omyly. Vysoká cena není zárukou pravosti, spíš magnetem pro sofistikovanější podvody. Paradoxně platí, že čím větší jméno a částka, tím větší motivace systém obejít. Sběratel tak často kupuje kombinaci obrazu, příběhu a víry, že obojí obstojí.

Obraz za sto milionů. A co když je falešný?

Zajímavé je, že mnoho falz zůstává dál v oběhu i poté, co se na problém přijde. Důvod je jednoduchý: nikdo nechce veřejně přiznat, že koupil padělek za miliony, a vypadat jako idiot. Galerie chrání reputaci, sběratelé ego a právníci připravují mimosoudní dohody. Obraz tak někdy tiše změní majitele a pokračuje dál trhem.

Když se na podvod přijde, často nenásleduje velký skandál, ale tiché zametení pod koberec. Vzniká zvláštní dohoda mlčení: o některých obrazech je lepší příliš nemluvit. A padělek může dál fungovat jako statusový symbol – a o to často jde především.

Technologie jako nový detektiv

Když experti zkoumají obrazy, které jim majitelé přinesou k ověření pravosti, výsledky bývají drsné. Někdy až 70 procent prověřovaných děl není od deklarovaného autora. Často jde o sofistikovaná falza, která prošla galeriemi, aukcemi i rukama renomovaných znalců. Proto dnes rostou investice do technologického ověřování pravosti uměleckých děl a do lepšího odhalování padělků.

Do hry stále výrazněji vstupují moderní technologie: spektrální analýzy, databáze pigmentů, rentgeny, ale i umělá inteligence, která porovnává tisíce děl, hledá odchylky a analyzuje tahy štětcem. AI umí odhalit vzorce, které lidské oko přehlédne.

Jenže ani technologie problém úplně neřeší. Algoritmy se učí z dat, která sama mohou obsahovat chyby. Padělatelé se učí rychle a trh je příliš velký, globální a roztříštěný. Souboj mezi expertem a falzifikátorem tak pokračuje.

Globální trh bez celníků

Další rovinou problému je neprůhlednost trhu s uměním a silná anonymita, která je s ním spojená. Částečně je pochopitelná, zároveň ale přináší značná rizika. Podle analýz OECD je obchod s padělky globálním fenoménem, který využívá slabé kontroly a přeshraniční anonymitu. Umění je ideální komodita. Má vysokou hodnotu, obtížně se standardizuje a jeho posuzování zůstává do značné míry subjektivní.

Anonymita jako služba

Na rozdíl od realit nebo akcií se u umění často neví, kdo je jeho skutečným vlastníkem. Transakce probíhají přes prostředníky, právní struktury nebo trusty. Anonymita není vedlejší efekt, ale součást produktu. Pro sběratele je komfortem, pro regulátory slepou skvrnou.

Freeporty: trezory mimo realitu

Specifickým fenoménem jsou takzvané freeporty, tedy bezcelní sklady, v nichž mohou být umělecká díla uložena celé roky, aniž by formálně vstoupila na trh dané země. V praxi to znamená minimum regulace, daní i nepříjemných otázek.

Dílo „existuje“, má hodnotu v milionech, ale fyzicky jen leží v bezpečné krabici někde u letiště. Je to ideální prostředí pro ty, kdo nechtějí příliš vysvětlovat původ peněz ani původ obrazu.

Keir Starmer odmítá ústup i přes rostoucí tlak uvnitř Labouristické strany. Po volebních ztrátách, sporech ve vládě a spekulacích o možném nástupci se snaží udržet kontrolu nad stranou i kabinetem a varuje, že jeho odchod by Británii uvrhl zpět do chaosu.

Britský premiér Keir Starmer, který čelí sílícímu tlaku členů vlády i poslanců své vládní Labouristické strany, slíbil pokračovat s plánem reforem a varoval před chaosem, pokud by byl sesazen. Informovala o tom agentura Reuters. Starmer se dnes krátce sešel s ministrem zdravotnictví Wesem Streetingem, který je považován za možného premiérova konkurenta. Britská média včetně veřejnoprávní BBC si povšimla, že schůzka byla mimořádně krátká, trvala méně než 20 minut.

Setkání Streetinga a Starmera média už dopředu vydávala za možný mocenský střet, neboť ministr zdravotnictví je vnímán jako uchazeč o post funkce lídra labouristů. Stranické vedení, pokud je Labouristická strana u moci, je tradičně spojeno s premiérským křeslem.

„Británie je v klíčovém okamžiku“

Starmer ale podle dnešního prohlášení, které zveřejnila agentura Reuters, skončit ve funkci neplánuje. „Británie je v klíčovém okamžiku,“ řekl Starmer. „Buď pokračovat v plánu vybudovat silnější a spravedlivější zemi, nebo se vrátit k chaosu a nestabilitě minulosti,“ řekl premiér.

Britský ministr pro vztahy s Evropskou unií Nick Thomas-Symonds, který je premiérovým spojencem, řekl v rozhovoru s BBC, že žádný možný protikandidát nemá dostatečnou podporu labouristických poslanců, aby dokázal Starmera nahradit. „Je třeba jít dál,“ řekl.

Starmera mezitím podpořilo přes 100 labouristických poslanců, naopak více než 80 zákonodárců ho vyzvalo k rezignaci, případně ke stanovení data odchodu. Labouristé mají v dolní komoře britského parlamentu většinu se 403 zákonodárci.

Starmerova popularita ovšem prudce klesá. Jeho strana navíc tento měsíc utrpěla těžké ztráty ve volbách do místních zastupitelstev. Agentury a britská média označily volby za referendum o premiérově dvouletém působení. Starmer nicméně oznámil, že neodstoupí z funkce a že hodlá stranu dovést do parlamentních voleb v roce 2029 jako předseda vlády.

Starmer je pod tlakem také kvůli jmenování kontroverzního politika Petera Mandelsona velvyslancem ve Spojených státech. Na nejprestižnější diplomatickou pozici veterána Labouristické strany vybral v prosinci 2024, ale v září loňského roku ho odvolal, když se zjistilo, že Mandelsonovy vazby na zesnulého amerického sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina byly hlubší, než se myslelo. Starmer se hájí tím, že mu Mandelson o svém vztahu s Epsteinem lhal.

Vláda chystá opatření, které má regulovat takzvané sdílené ubytování. Typicky přes známé platformy Airbnb, Booking nebo Tripadvisor. Na ministerstvu pro místní rozvoj se líhne návrh zákona, podle kterého by se měl monitorovat tento způsob ubytování. Do koaliční rady by měl jít návrh v červnu.

Ministerstvo pracuje na řešení, podle kterého by se lidé, kteří ubytování nabízejí, měli registrovat do elektronického systému e-Turista a získat tak registrační číslo. Poté na bázi pravidelných reportů hlásit počet ubytovaných osob. „Musíme zavést registr ubytovaných v krátkodobém režimu, ukládá nám to směrnice EU. Bude to v rámci aplikace e-Turista, produkt je hotov,“ uvedl na veřejné diskusi v Poslanecké sněmovně Stanislav Dvořák z ministerstva pro místní rozvoj.

Ubytovací jednotky budou mít identifikační čísla. Data budou sloužit jako podklady pro vybírání poplatků. Vývoj aplikace stál podle Dvořáka třicet milionů korun a nyní se rozhoduje o tom, jaký objem dat se do ní bude vkládat. Existují dvě varianty, základní a robustní. O verzi rozhodne vláda.

V Česku se přes elektronické platformy ročně ubytovávají miliony zahraničních turistů. Podle statistického úřadu to například v roce 2024 bylo přes deset milionů. Zástupci centra Prahy, Českého Krumlova nebo horských středisek si dlouhodobě stěžují, že v tomto typu ubytování panuje chaos. Majitelé neodvádějí místní poplatky, nekale konkurují hotelům, a přitom zdarma využívají veřejný servis, třeba odvoz odpadu.

„Masivní rozvoj krátkodobého ubytování představuje bezpečnostní problém pro centra měst. Z centra Prahy mizí rodilí Pražané. Byty kupují zahraniční investoři s cílem maximalizace profitu, bez kontroly. Policie každý den řeší agresivní chování pod vlivem alkoholu,“ tvrdí Robert Králíček, poslanec za ANO. Připravovaná legislativa má vymezit podmínky pro fungování elektronických platforem krátkodobých pronájmů.

Zásadní problém

Je tu ovšem jeden zásadní problém. Záměr neřeší dlouhodobou díru v systému. Pokud se totiž provozovatel ubytování do systému nepřihlásí, nemají úřady možnost se o jeho činnosti vůbec dozvědět. Tento stav je nyní zcela běžný. „Každý, kdo provozuje tuto službu, má ohlašovací povinnost. Když ji nesplní, nelze ho dohledat, pokud ho někdo neudá,“ uvedl Giancarlo Lamberti, zastupitel Prahy 1.

A dokonce, i když úřady zjistí nepovolené ubytovávání, což je podnikání, nemají páky ho účinně zarazit. Vymahatelnost práva je nízká. Jak tvrdí Lamberti, v centru města je provozovatelů, kteří nabízejí svůj byt turistům, stovky, možná tisíce. A úřad nemá kapacitu se každému jednotlivému případu věnovat tak, aby ho dotáhl k soudnímu rozhodnutí.

„Ani e-Turista nesplní očekávání“

Záměr ministerstva postavit systém na registraci podnikatelů se tak může ukázat jako velmi děravé síto. A co víc, bytová jednotka nemůže ke krátkodobému ubytování vlastně vůbec sloužit. Stavební povolení určuje byt jako místo pro bydlení, ne jako místo pro ubytování v rámci podnikání. Byt pro to nesplňuje řadu norem, například požárních. V hotelech musejí být nehořlavé koberce, záclony, musí tam být nouzový únik. To byty nesplňují a jsou šedou zónou, nekalou konkurencí hotelů. Aby mohl být pronajímán turistům, musel by projít rekolaudací. Což se neděje, většina takového ubytování se proto provozuje načerno.

„Podnikatel musí registrovat svou provozovnu. Stavební zákon neumožňuje v bytě ubytovávat,“ upozorňuje Petr Městecký z organizace Snesitelné bydlení v centru Prahy. Potíž podle něj je, že úřady nedokáží vymáhat platné zákony.

„Problém také je, že informace z aplikace e-Turista budou dostupné jen někomu, vůbec ne samosprávám, Praze. Ani stavební úřady nemají mít k datům podle návrhu přístup,“ kritizuje chystanou úpravu senátorka Hana Kordová Marvanová. Ta se problematice krátkodobého ubytování věnuje již osm let. Za tu dobu nevzniklo žádné funkční řešení. „Ani e-Turista nesplní očekávání,“ tvrdí.

