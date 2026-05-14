David Ondráčka: Sbírky plné originálů, nebo dobře namalovaných falz?
Trh s uměním působí noblesně a má rád velká slova: autenticita, mistrovské dílo, aukční rekord. Jenže pod elegantní fasádou se skrývá překvapivě mnoho falz a tento trh je ideálním prostředím pro podvody. Švýcarský Fine Art Expert Institute odhaduje, že až 50 procent děl v oběhu může být chybně připsáno autorům nebo rovnou paděláno.
Padělky nejsou jen poruchou systému. Jsou strukturální vlastností trhu, kde se hodnota neurčuje pouze kvalitou díla, ale hlavně vírou v jeho autenticitu. A nikdo to nechce veřejně přiznávat. Galerie chrání reputaci, sběratelé své ego i investice a právníci raději diskrétně připraví mimosoudní dohodu, aby se o věci příliš nemluvilo.
Autenticita jako luxusní iluze
Celý systém stojí na důvěře, reputaci a expertním názoru. Jenže právě subjektivita je jeho slabinou. O umění a jeho hodnotě rozhoduje kombinace historie, emocí a interpretace. A tak zůstává nepříjemná otázka: když si dnes někdo pověsí doma obraz za sto milionů, co přesně vlastně koupil? Originál? Investici? Status? Nebo jen velmi drahou důvěru v příběh, který zatím nikdo nerozporoval?
Padělek navíc nemusí znamenat jen nově namalovaný obraz. Velká část problémů spočívá v chybném připsání autorství. Stačí „upravit“ provenienci, přidat správné razítko, vhodného prostředníka a z nenápadného obrazu se stane údajně ztracený mistr. V umění totiž často rozhoduje podpis víc než samotné plátno.
Luxusní nákup s nejistým obsahem
Mají tedy bohatí lidé doma originály? Někdy ano. A někdy velmi drahé omyly. Vysoká cena není zárukou pravosti, spíš magnetem pro sofistikovanější podvody. Paradoxně platí, že čím větší jméno a částka, tím větší motivace systém obejít. Sběratel tak často kupuje kombinaci obrazu, příběhu a víry, že obojí obstojí.
Obraz za sto milionů. A co když je falešný?
Zajímavé je, že mnoho falz zůstává dál v oběhu i poté, co se na problém přijde. Důvod je jednoduchý: nikdo nechce veřejně přiznat, že koupil padělek za miliony, a vypadat jako idiot. Galerie chrání reputaci, sběratelé ego a právníci připravují mimosoudní dohody. Obraz tak někdy tiše změní majitele a pokračuje dál trhem.
Když se na podvod přijde, často nenásleduje velký skandál, ale tiché zametení pod koberec. Vzniká zvláštní dohoda mlčení: o některých obrazech je lepší příliš nemluvit. A padělek může dál fungovat jako statusový symbol – a o to často jde především.
Technologie jako nový detektiv
Když experti zkoumají obrazy, které jim majitelé přinesou k ověření pravosti, výsledky bývají drsné. Někdy až 70 procent prověřovaných děl není od deklarovaného autora. Často jde o sofistikovaná falza, která prošla galeriemi, aukcemi i rukama renomovaných znalců. Proto dnes rostou investice do technologického ověřování pravosti uměleckých děl a do lepšího odhalování padělků.
Do hry stále výrazněji vstupují moderní technologie: spektrální analýzy, databáze pigmentů, rentgeny, ale i umělá inteligence, která porovnává tisíce děl, hledá odchylky a analyzuje tahy štětcem. AI umí odhalit vzorce, které lidské oko přehlédne.
Jenže ani technologie problém úplně neřeší. Algoritmy se učí z dat, která sama mohou obsahovat chyby. Padělatelé se učí rychle a trh je příliš velký, globální a roztříštěný. Souboj mezi expertem a falzifikátorem tak pokračuje.
Globální trh bez celníků
Další rovinou problému je neprůhlednost trhu s uměním a silná anonymita, která je s ním spojená. Částečně je pochopitelná, zároveň ale přináší značná rizika. Podle analýz OECD je obchod s padělky globálním fenoménem, který využívá slabé kontroly a přeshraniční anonymitu. Umění je ideální komodita. Má vysokou hodnotu, obtížně se standardizuje a jeho posuzování zůstává do značné míry subjektivní.
Anonymita jako služba
Na rozdíl od realit nebo akcií se u umění často neví, kdo je jeho skutečným vlastníkem. Transakce probíhají přes prostředníky, právní struktury nebo trusty. Anonymita není vedlejší efekt, ale součást produktu. Pro sběratele je komfortem, pro regulátory slepou skvrnou.
Freeporty: trezory mimo realitu
Specifickým fenoménem jsou takzvané freeporty, tedy bezcelní sklady, v nichž mohou být umělecká díla uložena celé roky, aniž by formálně vstoupila na trh dané země. V praxi to znamená minimum regulace, daní i nepříjemných otázek.
Dílo „existuje“, má hodnotu v milionech, ale fyzicky jen leží v bezpečné krabici někde u letiště. Je to ideální prostředí pro ty, kdo nechtějí příliš vysvětlovat původ peněz ani původ obrazu.