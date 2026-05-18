Royal Pop se změnil v byznys pro překupníky. Hodinky za 385 eur nabízejí i za 5000 eur

Swatch, užito se svolením
Spojení Swatch a Audemars Piguet mělo být hodinářským svátkem. Místo toho se z uvedení Royal Pop stala ukázka toho, jak rychle se z dostupného luxusu může stát spekulativní artikl. Hodinky za stovky eur se podle Bloombergu přeprodávají za tisíce a Swatch čelí kritice za organizaci prodeje. Pro investory je ale klíčové něco jiného: zda se humbuk promění v tržby.

Když se spojí Swatch a Audemars Piguet, hodinářský svět ví, že to nebude tichá událost pro pár sběratelů. Jedna značka stojí na dostupných, barevných a masově vyráběných hodinkách. Druhá patří do nejužšího klubu luxusního hodinářství, kde se na ikonický Royal Oak čeká roky a ceny začínají v desítkách tisíc eur.

Nová kolekce Royal Pop tak měla od začátku všechno, co moderní trh miluje: slavné jméno, omezenou dostupnost, popkulturní estetiku a potenciál k okamžitému přeprodeji. A přesně to se stalo.

Podle Bloombergu se kapesní hodinky Royal Pop krátce po víkendovém uvedení objevily na platformě Chrono24 až za 5000 eur. Nejlevnější model ve Francii přitom stál 385 eur. Jinými slovy: kdo se k hodinkám dostal včas, mohl je obratem nabídnout přibližně za třináctinásobek původní ceny.

Luxus pro masy. A byznys pro překupníky

Royal Pop se začal prodávat 16. května a šlo jej koupit pouze v kamenných prodejnách. To je důležitý detail. Swatch tím zopakoval model, který už dříve použil u MoonSwatch: žádný pohodlný e-shop, žádné kliknutí z gauče, ale fyzická fronta, emoce a fotky lidí čekajících před obchodem.

Z marketingového hlediska skoro dokonalé. Z provozního hlediska podstatně horší.

Bloomberg uvedl, že některé prodejny Swatch po světě musely kvůli obavám o bezpečnost davu zavřít nebo se ani neotevřely. Swatch se poté snažil uklidnit situaci na Instagramu. Zákazníkům připomněl, že Royal Pop nezmizí z prodeje po jediném víkendu, ale má být dostupný několik měsíců. V některých zemích však kvůli bezpečnosti nebylo možné zvládat fronty delší než 50 lidí, a prodejny proto musely nápor omezit nebo prodej dočasně přerušit.

To ale část hodinářské komunity spíš rozčílilo. Influencer Chamath Gamage podle Bloombergu Swatch kritizoval za to, že nechává zákazníky čekat hodiny, přestože přesně ví, kolik kusů má která prodejna k dispozici. Podle něj by podobný produkt měl působit „zábavně, dostupně a vzrušujícím dojmem. Ne stresově“.

Trh s luxusními hodinkami se zadrhnul. Mohou za to i Trumpova cla

Propad prodejů v prodejích i tržbách. Tak vloni dopadl trh s luxusními švýcarskými hodinkami podle čerstvých dat Federace švýcarského hodinářského průmyslu. Přímo i nepřímo se na tom podepsal vláda Donalda Trumpa. I tak ale USA zůstávají největším odbytištěm pro luxusní hodinky.

Swatch věděl, co dělá. Otázka je, jestli to ukočíroval

Analýza XTB k celé spolupráci připomíná, že Royal Pop není jen barevná kuriozita pro fanoušky hodinek. Pro Swatch Group jde o velmi racionální tah v době, kdy skupina potřebuje nový impulz.

Swatch podle analytiků v posledních letech narážel na slabší poptávku v Asii, zejména v Číně, a také na negativní dopad silného švýcarského franku. Čisté tržby skupiny na konci roku 2025 na 6,28 miliardy franků a provozní zisk se propadl na 135 milionů franků. Pro firmu, která ještě nedávno těžila z fenomenálního úspěchu MoonSwatch, to byl signál, že potřebuje nový hit.

Royal Pop má přesně takovou ambici. Má přivést lidi do obchodů, vytvořit mediální šum, obsadit sociální sítě a ideálně prodat vysoké objemy s velmi dobrými maržemi. Analýza XTB navíc upozorňuje, že Swatch má volné výrobní kapacity, takže masově úspěšný produkt může pomoci lépe rozložit fixní náklady výroby.

Jinými slovy: nejde jen o hodinky. Jde o provozní páku.

Audemars Piguet riskuje prestiž

Z pohledu Swatch je logika zřejmá. Připojit k dostupnému produktu DNA jedné z nejslavnějších luxusních značek světa je marketingový dárek. Audemars Piguet je vedle Patek Philippe a Vacheron Constantin součástí neformální „svaté trojice“ vysokého hodinářství. Její Royal Oak, navržený Géraldem Gentou, je jeden z nejikoničtějších modelů moderních hodinek.

Spojení Swatch a Audemars Piguet ja tak mimořádnou událostí v moderní historii hodinářského průmyslu. Jde o střet dvou světů: masové dostupnosti a pečlivě řízené nedostupnosti.

Právě tady ale vzniká otázka, kterou řeší i analytici citovaní Bloombergem. Pierre-Olivier Essig z AIR Capital uvedl, že nevidí důvod, proč by Audemars Piguet podobnou spolupráci potřeboval. Značka si reputaci buduje na vzácnosti, čekacích listinách a omezené produkci. Podle společné zprávy Morgan Stanley a LuxeConsult, kterou cituje Bloomberg, Audemars Piguet loni prodal zhruba 50 tisíc hodinek, zatímco samotná značka Swatch kolem 4,4 milionu.

Pro Swatch je tedy spolupráce vstupenkou do světa luxusní symboliky. Pro Audemars Piguet je to spíš kontrolovaný hazard: oslovit mladší publikum, aniž by se rozmělnila aura exkluzivity.

Kapesní hodinky místo levného Royal Oaku

Velká část trhu čekala, zda Royal Pop bude vypadat jako dostupná biokeramická verze Royal Oaku na zápěstí. Část zájemců o „levný Royal Oak“ může tak být z kapesních hodinek zklamaná. Zároveň ale taková forma může lépe oslovit generaci Z, která je zvyklá vnímat luxus i jako sběratelský doplněk, ne nutně jako klasické hodinky na zápěstí.

To je zajímavý posun. Swatch se možná nesnaží prodat dostupnou napodobeninu luxusních hodinek. Spíš vytváří sběratelský pop-artový předmět, který se dá nosit, vystavit, fotit a hlavně sdílet.

V době, kdy se o zápěstí zákazníků pere Apple Watch, Garmin a další chytrá elektronika, to nemusí být tak absurdní strategie, jak se na první pohled zdá.

Nový CEO Applu John Ternus je bytostný inovátor. Představuje návrat k podstatě Steva Jobse

Apple ukončil měsíce spekulací. Do čela nejhodnotnější firmy světa se od letošního září postaví John Ternus, muž, který stál u zrodu iPadu i revolučních čipů Apple Silicon. Zatímco Tim Cook, který se posouvá do dozorčí role v boardu, byl mistrem logistiky, Ternus je „produktovým člověkem“ s duší inženýra. A jako takový slibuje návrat k tradici Steva Jobse.

Povedený nápad, horší provedení

Zásadní problém je ale organizace prodeje. Oliver Mueller z LuxeConsult řekl Bloombergu, že uvedení AP x Swatch se kvůli „katastrofální logistice“ změnilo v imageovou katastrofu. Samotný koncept přitom neodepisuje. Podle něj je nápad dobrý, ale provedení musí být na stejné úrovni jako koncept.

To je přesná diagnóza celé akce. Swatch dostal přesně to, co chtěl: fronty, rozruch, sociální sítě, sekundární trh a pocit nedostupnosti. Jenže pokud se z „dostupného luxusu“ stane hlavně příležitost pro flippery, běžný zákazník zůstane stát před zavřeným obchodem a produkt uvidí až na přeprodejní platformě za násobek ceny.

Bloomberg cituje Essiga z AIR Capital, podle něhož lidé ve frontách zjevně často neměli zájem o samotný produkt, ale o okamžitý přeprodej. „Pokud Swatch hledal šokový buzz, byl to zásah,“ řekl Essig.

Investoři čekají, jestli z hypu budou peníze

Akcie Swatch podle Bloombergu v pondělí ráno v Curychu klesaly až o 2,76 procenta, čímž se letošní růst snížil zhruba na 17 procent. To ukazuje, že trh sice chápe sílu marketingového efektu, ale zároveň se ptá, jestli jeden víkendový poprask vyřeší hlubší problémy skupiny.

Finanční trh nyní bude sledovat hlavně to, zda Royal Pop dokáže podpořit provozní cash flow déle než jen v prvních dnech po uvedení. Krátkodobý výbuch poptávky je jedna věc. Trvalejší dopad na ziskovost, využití výrobních kapacit a marže je věc druhá.

Právě tady se rozhodne, jestli Royal Pop bude jen další hodinářský meme, nebo skutečně byznysový tah, který Swatch pomůže v roce 2026 vrátit do lepší kondice.

Cíglerův Seyfor překonal miliardu v zisku. Z Brna buduje evropského technologického jednorožce

Cíglerův Seyfor překonal miliardu v zisku. Z Brna buduje evropského technologického jednorožce
„Dnes se nad tím zpětně usmíváme,“ říká Martin Cígler o někdejších plánech Seyforu. Realita totiž plány výrazně přerostla. Brněnská softwarová skupina dnes působí v osmi zemích, za akvizice utratila přes 100 milionů eur a do roku 2030 chce patřit mezi evropské technologické jednorožce.

Technologická skupina Seyfor v roce 2025 dál rostla. Konsolidovaný obrat dosáhl 5,5 miliardy korun a EBITDA, tedy provozní zisk před odpisy, překonala hranici jedné miliardy korun. Firma o tom informovala v tiskové zprávě. Podle zakladatele a šéfa skupiny Martina Cíglera dosáhl Seyfor miliardového milníku dříve, než původně očekával. Skupina zároveň pokračuje v expanzi na evropských trzích a dál staví růst na kombinaci vlastního rozvoje a akvizic.

Zisk rostl rychleji než obrat

Seyfor uvádí, že dlouhodobě navyšuje nejen tržby, ale i efektivitu. EBITDA skupiny podle firmy roste o desítky procent ročně a rychleji než samotný obrat. To má podle společnosti potvrzovat přínos akvizic, konsolidace skupiny i využívání synergií mezi jednotlivými firmami.

„Když jsme před lety plánovali další rozvoj Seyforu, pracovali jsme s úplně jinými čísly. Dnes se nad tím zpětně usmíváme, tehdejší plány byly výrazně nižší, než ukazuje realita. Jen za posledních dvanáct let nám zisk vyrostl více než padesátinásobně,“ uvedl Martin Cígler, zakladatel a CEO společnosti Seyfor.

Brněnská společnost Seyfor, která se zabývá vývojem firemního softwaru, loni zvýšila tržby o více než 600 milionů korun na 4,7 miliardy korun. Dosáhla toho jak řadou akvizic, tak organickým růstem, který zajišťují především cloudové služby. Zisk firmy se loni zvýšil o polovinu na 318 milionů korun, vyplývá z výroční zprávy zveřejněné ve Sbírce listin.

Podle něj výsledky za rok 2025 potvrzují historický posun skupiny. „Seyfor jako mezinárodní skupina překročila hranici miliardové EBITDA a zároveň pokračujeme v naplňování ambice stát se do roku 2030 evropským technologickým jednorožcem, tedy firmou s valuací přesahující jednu miliardu eur,“ dodal Cígler.

Balkán jako zlomový krok

První akvizice realizoval Seyfor na domácím trhu. Zásadní obrat ale podle firmy přišel v roce 2016, kdy vstoupila na Balkán prostřednictvím akvizice společnosti SAOP. Ta dnes působí pod názvem Seyfor Adriatic.

Právě tento region skupina prezentuje jako příklad toho, jak dokáže nakoupené firmy integrovat a dál rozvíjet. Za posledních deset let vzrostla EBITDA Seyfor Adriatic zhruba desetinásobně, z přibližně jednoho milionu eur na deset milionů eur.

Seyfor Adriatic se dnes podle firmy podílí na celkové EBITDA skupiny zhruba 26,44 procenta. Na tržbách skupiny má podíl 12,6 procenta.

Akvizice za více než 100 milionů eur

Seyfor působí v osmi zemích a postupně rozšiřuje portfolio podnikových IT systémů. V posledních letech investoval do akvizic více než 100 milionů eur.

V roce 2025 skupina dokončila úplné převzetí společnosti Dotykačka. V Srbsku posílila akvizicí společnosti NPS, v Česku rozšířila fleet management prostřednictvím firmy Radium a na maďarský trh vstoupila koupí společnosti Revolution Software.

„Organický růst je pro nás základ, protože vychází z kvality našich produktů a týmové práce. Akvizice nám ale umožňují růst výrazně rychleji, vstupovat do nových regionů, rozšiřovat portfolio, získávat a vzájemně propojovat naše know-how,“ uvedl Cígler.

Cíl: evropský technologický hráč

Seyfor chce dál posilovat pozici na evropském trhu podnikových IT řešení. Podle Cíglera se firmě osvědčuje kombinace vlastního růstu a akvizic, které jí umožňují rychleji vstupovat do nových zemí i segmentů.

„Zkušenost z Balkánu nám navíc potvrdila, že když se podaří firmu dobře integrovat, dokážeme ji výrazně posouvat. Kombinace obou přístupů se nám proto dlouhodobě osvědčuje,“ doplnil Cígler.

Itálie patří dlouhodobě k nejoblíbenějším letním destinacím Čechů a není těžké pochopit proč. Kombinace moře, gastronomie, uvolněného životního stylu a rozmanitých regionů nabízí pokaždé trochu jiný zážitek. Právě na tuto pestrost sází i prémiové pětihvězdičkové resorty Falkensteiner, které ukazují dvě odlišné podoby dovolené u italského moře.

Falkensteiner Hotel & Spa Jesolo se nachází v italském letovisku Lido di Jesolo přímo u dlouhé písečné pláže na pobřeží Jaderského moře. V resortu se tak prolíná moderní architektura s uvolněnou atmosférou přímořského letoviska.

Z Prahy je resort snadno dostupný, ať už přímým letem do Benátek, nebo autem zhruba za sedm až osm hodin. Z letiště v Benátkách je pak vzdálen přibližně 40 minut jízdy a už jeho samotná poloha vytváří atmosféru klidu a soukromí. Areál je zasazený do zelené zátoky obklopené středomořskou vegetací a kopci jen pár kroků od křišťálově čistého moře. Soukromá písečná pláž s pozvolným vstupem do vody je ideální pro rodiny s dětmi, stejně jako pro hosty, kteří si chtějí užít klidné koupání nebo šnorchlování. Na své si ovšem přijdou i milovníci aktivní dovolené. Vyzkoušet zde mohou vodní sporty, tenisové kurty, jógu, pilates nebo cyklistické a pěší trasy v okolní přírodě.

Zážitek v mnoha vrstvách

Hotel nabízí designové pokoje a suity v moderním stylu. Výrazným prvkem resortu je Acquapura Blue Horizon SPA, které patří k jeho hlavním tahákům. Hosté tu najdou saunový svět, parní lázně, relaxační zóny i vnitřní a venkovní bazény. Pomyslným středobodem dění je střešní infinity bazén s výhledem na moře, který posouvá pobyt o úroveň výš, od klasické plážové dovolené k zážitku s přesahem, na který přirozeně navazuje gastronomie.

Součástí hotelu jsou restaurace a bary, které jsou založeny na kombinaci středomořské a mezinárodní kuchyně. Staví na čerstvých a sezónních surovinách, moderním pojetí a lehkosti, která k pobytu u moře patří. Jídlo tu není jen doplňkem, ale součástí celkového zážitku, který dotváří atmosféru Jesola.

Klid ukrytý v zátoce

Falkensteiner Resort Capo Boi je rodinný resort se silným důrazem na soukromí. Leží na jihu Sardinie v chráněné mořské rezervaci Capo Carbonara a je zasazený do klidné zátoky obklopené středomořskou vegetací a nenápadnými kopci s přímým přístupem ke křišťálově čistému moři.

Z Prahy je Sardinie dostupná přímými lety do Cagliari, odkud je resort vzdálen přibližně 50 minut jízdy. Na ostrov se dá pohodlně cestovat i autem. Cesta z Prahy včetně plavby trajektem zabere zhruba 12 až 15 hodin.

Soukromá pláž s jemným pískem se otevírá přímo do chráněné zátoky, kde má moře typickou sardinskou podobu – je klidné, průzračné a ideální pro pomalé koupání i šnorchlování. Rodinný charakter resortu doplňují dětské kluby a animační programy, zároveň ale nechybí ani prostor pro dospělý relax v podobě elegantního Acquapura SPA se saunovým světem, hammamem, relaxačními zónami a infinity bazénem s výhledem na moře.

Silnou stránkou je i gastronomie. Restaurace staví na čerstvých sezónních a lokálních surovinách. Večeře tu ovšem nekončí u servírování, ale pokračují tematickými večery a cooking show.

Po zkušenostech ze zahraničních michelinských restaurací zakotvil Jakub Vyškovský v The Monkey Baru v Praze. Z vyhlášených podniků si přinesl hlavně pečlivost. „Nejvíc jsem pronikl do francouzské kuchyně, začalo to v Londýně u Robuchona. Vařím tak i tady v The Monkey Baru ve Falkensteineru. Francouzská kuchyně je velmi blízká té naší, české,“ říká Vyškovský.

Pobyt v lázních si ještě do nedávna většina lidí spojovala hlavně s důchodovým věkem.  A často tedy s obdobím, kdy je tělo už vyčerpané a trpí řadou neduhů. Podle balneologů se ale tento přístup mění. Stále více lidí a mladších začíná jezdit do lázní i kvůli zlepšení a prevenci duševní i fyzické kondice.

