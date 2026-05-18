Royal Pop se změnil v byznys pro překupníky. Hodinky za 385 eur nabízejí i za 5000 eur
Spojení Swatch a Audemars Piguet mělo být hodinářským svátkem. Místo toho se z uvedení Royal Pop stala ukázka toho, jak rychle se z dostupného luxusu může stát spekulativní artikl. Hodinky za stovky eur se podle Bloombergu přeprodávají za tisíce a Swatch čelí kritice za organizaci prodeje. Pro investory je ale klíčové něco jiného: zda se humbuk promění v tržby.
Když se spojí Swatch a Audemars Piguet, hodinářský svět ví, že to nebude tichá událost pro pár sběratelů. Jedna značka stojí na dostupných, barevných a masově vyráběných hodinkách. Druhá patří do nejužšího klubu luxusního hodinářství, kde se na ikonický Royal Oak čeká roky a ceny začínají v desítkách tisíc eur.
Nová kolekce Royal Pop tak měla od začátku všechno, co moderní trh miluje: slavné jméno, omezenou dostupnost, popkulturní estetiku a potenciál k okamžitému přeprodeji. A přesně to se stalo.
Podle Bloombergu se kapesní hodinky Royal Pop krátce po víkendovém uvedení objevily na platformě Chrono24 až za 5000 eur. Nejlevnější model ve Francii přitom stál 385 eur. Jinými slovy: kdo se k hodinkám dostal včas, mohl je obratem nabídnout přibližně za třináctinásobek původní ceny.
Luxus pro masy. A byznys pro překupníky
Royal Pop se začal prodávat 16. května a šlo jej koupit pouze v kamenných prodejnách. To je důležitý detail. Swatch tím zopakoval model, který už dříve použil u MoonSwatch: žádný pohodlný e-shop, žádné kliknutí z gauče, ale fyzická fronta, emoce a fotky lidí čekajících před obchodem.
Z marketingového hlediska skoro dokonalé. Z provozního hlediska podstatně horší.
Bloomberg uvedl, že některé prodejny Swatch po světě musely kvůli obavám o bezpečnost davu zavřít nebo se ani neotevřely. Swatch se poté snažil uklidnit situaci na Instagramu. Zákazníkům připomněl, že Royal Pop nezmizí z prodeje po jediném víkendu, ale má být dostupný několik měsíců. V některých zemích však kvůli bezpečnosti nebylo možné zvládat fronty delší než 50 lidí, a prodejny proto musely nápor omezit nebo prodej dočasně přerušit.
To ale část hodinářské komunity spíš rozčílilo. Influencer Chamath Gamage podle Bloombergu Swatch kritizoval za to, že nechává zákazníky čekat hodiny, přestože přesně ví, kolik kusů má která prodejna k dispozici. Podle něj by podobný produkt měl působit „zábavně, dostupně a vzrušujícím dojmem. Ne stresově“.
Swatch věděl, co dělá. Otázka je, jestli to ukočíroval
Analýza XTB k celé spolupráci připomíná, že Royal Pop není jen barevná kuriozita pro fanoušky hodinek. Pro Swatch Group jde o velmi racionální tah v době, kdy skupina potřebuje nový impulz.
Swatch podle analytiků v posledních letech narážel na slabší poptávku v Asii, zejména v Číně, a také na negativní dopad silného švýcarského franku. Čisté tržby skupiny na konci roku 2025 na 6,28 miliardy franků a provozní zisk se propadl na 135 milionů franků. Pro firmu, která ještě nedávno těžila z fenomenálního úspěchu MoonSwatch, to byl signál, že potřebuje nový hit.
Royal Pop má přesně takovou ambici. Má přivést lidi do obchodů, vytvořit mediální šum, obsadit sociální sítě a ideálně prodat vysoké objemy s velmi dobrými maržemi. Analýza XTB navíc upozorňuje, že Swatch má volné výrobní kapacity, takže masově úspěšný produkt může pomoci lépe rozložit fixní náklady výroby.
Jinými slovy: nejde jen o hodinky. Jde o provozní páku.
Audemars Piguet riskuje prestiž
Z pohledu Swatch je logika zřejmá. Připojit k dostupnému produktu DNA jedné z nejslavnějších luxusních značek světa je marketingový dárek. Audemars Piguet je vedle Patek Philippe a Vacheron Constantin součástí neformální „svaté trojice“ vysokého hodinářství. Její Royal Oak, navržený Géraldem Gentou, je jeden z nejikoničtějších modelů moderních hodinek.
Spojení Swatch a Audemars Piguet ja tak mimořádnou událostí v moderní historii hodinářského průmyslu. Jde o střet dvou světů: masové dostupnosti a pečlivě řízené nedostupnosti.
Právě tady ale vzniká otázka, kterou řeší i analytici citovaní Bloombergem. Pierre-Olivier Essig z AIR Capital uvedl, že nevidí důvod, proč by Audemars Piguet podobnou spolupráci potřeboval. Značka si reputaci buduje na vzácnosti, čekacích listinách a omezené produkci. Podle společné zprávy Morgan Stanley a LuxeConsult, kterou cituje Bloomberg, Audemars Piguet loni prodal zhruba 50 tisíc hodinek, zatímco samotná značka Swatch kolem 4,4 milionu.
Pro Swatch je tedy spolupráce vstupenkou do světa luxusní symboliky. Pro Audemars Piguet je to spíš kontrolovaný hazard: oslovit mladší publikum, aniž by se rozmělnila aura exkluzivity.
Kapesní hodinky místo levného Royal Oaku
Velká část trhu čekala, zda Royal Pop bude vypadat jako dostupná biokeramická verze Royal Oaku na zápěstí. Část zájemců o „levný Royal Oak“ může tak být z kapesních hodinek zklamaná. Zároveň ale taková forma může lépe oslovit generaci Z, která je zvyklá vnímat luxus i jako sběratelský doplněk, ne nutně jako klasické hodinky na zápěstí.
To je zajímavý posun. Swatch se možná nesnaží prodat dostupnou napodobeninu luxusních hodinek. Spíš vytváří sběratelský pop-artový předmět, který se dá nosit, vystavit, fotit a hlavně sdílet.
V době, kdy se o zápěstí zákazníků pere Apple Watch, Garmin a další chytrá elektronika, to nemusí být tak absurdní strategie, jak se na první pohled zdá.
Povedený nápad, horší provedení
Zásadní problém je ale organizace prodeje. Oliver Mueller z LuxeConsult řekl Bloombergu, že uvedení AP x Swatch se kvůli „katastrofální logistice“ změnilo v imageovou katastrofu. Samotný koncept přitom neodepisuje. Podle něj je nápad dobrý, ale provedení musí být na stejné úrovni jako koncept.
To je přesná diagnóza celé akce. Swatch dostal přesně to, co chtěl: fronty, rozruch, sociální sítě, sekundární trh a pocit nedostupnosti. Jenže pokud se z „dostupného luxusu“ stane hlavně příležitost pro flippery, běžný zákazník zůstane stát před zavřeným obchodem a produkt uvidí až na přeprodejní platformě za násobek ceny.
Bloomberg cituje Essiga z AIR Capital, podle něhož lidé ve frontách zjevně často neměli zájem o samotný produkt, ale o okamžitý přeprodej. „Pokud Swatch hledal šokový buzz, byl to zásah,“ řekl Essig.
Investoři čekají, jestli z hypu budou peníze
Akcie Swatch podle Bloombergu v pondělí ráno v Curychu klesaly až o 2,76 procenta, čímž se letošní růst snížil zhruba na 17 procent. To ukazuje, že trh sice chápe sílu marketingového efektu, ale zároveň se ptá, jestli jeden víkendový poprask vyřeší hlubší problémy skupiny.
Finanční trh nyní bude sledovat hlavně to, zda Royal Pop dokáže podpořit provozní cash flow déle než jen v prvních dnech po uvedení. Krátkodobý výbuch poptávky je jedna věc. Trvalejší dopad na ziskovost, využití výrobních kapacit a marže je věc druhá.
Právě tady se rozhodne, jestli Royal Pop bude jen další hodinářský meme, nebo skutečně byznysový tah, který Swatch pomůže v roce 2026 vrátit do lepší kondice.
