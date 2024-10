Vysílá KLDR vojáky na pomoc Rusku? Je to nesmysl, tvrdí Lukašenko

Za nesmysl označil běloruský autoritářský vůdce a spojenec Moskvy Alexandr Lukašenko tvrzení, že Severní Korea vysílá vojáky na podporu ruského vojenského tažení na Ukrajině. Pokud by se tyto informace potvrdily, byl by to podle něj krok směrem k eskalaci konfliktu. Vyjádřil se tak v rozhovoru s britskou stanicí BBC na okraj summitu rozvíjejících se ekonomik uskupení BRICS v ruské Kazani, jehož členem by se Bělorusko pod Lukašenkovým vedením rádo stalo.

„Nesmysl,“ odpověděl běloruský vůdce na dotaz týkající se informací například Jižní Koreje nebo Kyjeva ohledně vyslání několika tisíců vojáků KLDR do Ruska, aby se zapojili do boje proti Ukrajině. „Jak znám jeho povahu, (ruský prezident Vladimir) Putin by se nikdy nepokusil přesvědčit jinou zemi, aby zapojila svou armádu do ruské speciální operace na Ukrajině,“ prohlásil Lukašenko, přičemž použil termín, jímž Moskva označuje svou vojenskou agresi v sousední zemi.

Na dotaz novináře, co by to znamenalo, pokud by se informace potvrdily, odvětil: „Pokud by se na linii dotyku ocitly ozbrojené síly jakékoliv (jiné) země, dokonce i Běloruska, byl by to krok k eskalaci konfliktu... Protože vy, Anglosasové, byste okamžitě řekli, že se na jedné straně zapojila další země... takže by na Ukrajině byly rozmístěny jednotky NATO.“ Lukašenko také tvrdil, že ho Kreml nikdy nepožádal o pomoc běloruských vojáků.

Bělorusko nicméně ruskou invazi podpořilo - ruská armáda 24. února 2022 vtrhla i na sever Ukrajiny, a to právě z běloruského území. „Jak víte, že jsem dal svolení k použití běloruského území?“ reagoval Lukašenko na dotaz, proč to Minsk Putinovi umožnil. „Protože běloruské území bylo (k invazi) využito,“ zaznělo, na což běloruský vůdce reagoval slovy, že ruští vojáci na běloruském území měli cvičení.

„Putin začal vojáky stahovat... podél hranic s Ukrajinou. V jednu chvíli část těchto vojáků přesměroval do Kyjeva. Jsem si jistý, že byli vyprovokováni. Záleží na Putinovi, jak stáhne svá vojska. Přes Kyjev. Nebo mohl jít přes Minsk,“ pronesl Lukašenko, který dále sdělil, že si kvůli tomu se šéfem Kremlu tehdy nevolal. „Jsou to jeho vojáci a má právo je přesouvat, jak chce,“ prohlásil dlouholetý běloruský vůdce.

Použije Putin jaderné zbraně?

Reportér BBC se ho ptal také na možnost použití ruských taktických jaderných zbraní, které jsou rozmístěné v Bělorusku, proti Ukrajině. „Putin nikdy nepoužije zbraně umístěné v Bělorusku bez souhlasu běloruského prezidenta,“ reagoval Lukašenko a na otázku, zda je připraven svolení Kremlu dát, řekl, že ano. „Proč jinak mít takové zbraně? Ale pouze v případě, že do Běloruska vstoupí bota (zahraničního) vojáka. Nemáme v plánu na nikoho útočit,“ řekl Lukašenko.

Jeho čerstvá vyjádření odrážejí míru vlivu Kremlu v Bělorusku, poznamenala stanice BBC. Rusko a Bělorusko tvoří svazové soustátí a Minsk je blízkým spojencem Moskvy. Lukašenko poskytl Moskvě běloruské území pro rozsáhlou invazi na Ukrajinu, když se Rusové zkraje své agrese pokoušeli zmocnit také ukrajinské metropole Kyjeva, než se po několika týdnech a silném ukrajinském odporu ze severu země stáhli a soustředili se na boje na východě a jihu Ukrajiny.