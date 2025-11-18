Nový magazín právě vychází!

Němci dají do klimatického fondu 60 milionů eur, pomoc má zmírnit hlad i migraci

Němci dají do klimatického fondu 60 milionů eur, pomoc má zmírnit hlad i migraci

Německý ministr životního prostředí Carsten Schneider
ČTK
ČTK
ČTK

Německo pošle dalších 60 milionů eur, tedy 1,45 miliardy korun, do fondu, který má zvláště postiženým zemím pomáhat se zvládáním klimatických změn. Na závěrečné fázi jednání klimatické konference OSN COP30 v brazilském Belému to podle agentury DPA oznámil německý ministr životního prostředí Carsten Schneider.

„Kde se společnosti neumí přizpůsobit novým klimatickým podmínkám, hrozí hlad, chudoba a lidé jsou nuceni opouštět svou vlast,“ uvedl v projevu k delegátům Schneider.

Zvyšující teploty na planetě činí pravděpodobnějšími záplavy, sucha, lesní požáry i bouře, připomíná DPA. Na 1,2 miliardy eur (29 miliard korun) z fondu, který má pomáhat s přizpůsobením se klimatickým změnám, už podle ní podpořilo zhruba 200 projektů ve 108 zemích, a pomohlo tak více než 50 milionům lidí. Berlín i na loňské klimatické konferenci v Baku oznámil příspěvek ve výši 60 milionů eur.

Na konferenci dnes vystoupil také český ministr životního prostředí v demisi Petr Hladík. Vyjádřil přesvědčení, že přizpůsobení se klimatickým změnám už není volbou, ale nutností, a dal najevo solidaritu Česka s nejvíce zasaženými zeměmi. ČR je podle něj na dobré cestě snížit do roku 2030 emise skleníkových plynů o 55 procent oproti roku 1990.

Ruský prezident Vladimir Putin

Za sabotáž hrozí v Rusku doživotí už i dětem. Putin podepsal nový zákon

Politika

Ruský prezident Vladimir Putin podepsal zákon o zpřísnění trestní odpovědnosti za sabotáže. Za trestné činy spjaté se sabotážemi bude možné soudit osoby starší 14 let. Za zapojení nezletilých do sabotážních akcí bude hrozit až doživotí, uvedla ruská média. Prezidentovým podpisem zákon vstoupil v platnost.

ČTK

Vědci objevili nový způsob výroby čokolády, bude šetrnější k životnímu prostředí

Nová éra pro čokoládu. Vědci objevili zdravější a šetrnější způsob jejího zpracování

Enjoy

ČTK

Nová vláda vzniká na mafiánském principu, zaznělo na demonstraci organizace Milion chvilek

Demonstrace Milion chvilek na Staroměstském náměstí
ČTK
ČTK
ČTK

Nová vláda ANO, SPD a Motoristů vzniká na mafiánském principu, kdy se budoucí členové vzájemně vydírají. Na dnešní demonstraci organizace Milion chvilek na pražském Staroměstském náměstí to řekli její členové Mikuláš Minář a Lukáš Hilpert. Vyzvali politiky, aby se chovali tak, aby se lidé nemuseli scházet na náměstích. Zájmy České republiky jdou podle Milionu chvilek s novou vládou stranou, k moci se podle nich derou lidé, kteří si myslí, že pravda, úcta, moc i spravedlnost jsou na prodej.

Na akci, na niž dorazily tisíce lidí, vystoupil také bývalý předseda vlády ČR a Senátu Petr Pithart, spisovatel Pavel Kosatík, filozof Daniel Kroupa či ekonom a ředitel Knihovny Václava Havla Tomáš Sedláček. Na zaplněné náměstí dohlížela policie včetně antikonfliktního týmu.

Minář s Hilpertem kritizovali to, že ministrem zahraničí by se mohl stát zástupce Motoristů Filip Turek, že předsedou Sněmovny byl zvolen šéf SPD Tomio Okamura, i to, že v čele vlády by měl stanout předseda ANO Andrej Babiš.

8 fotografií v galerii

Podle zástupců Milionu chvilek nejde jen o personálie, ale o to, že vláda vzniká na jakémsi mafiánském principu. „Zájmy republiky jdou stranou. Místo 'ČR na prvním místě' vidíme najednou klidně mezinárodní ostudu, klidně nelegální miliardy pro Agrofert, klidně destrukce životního prostředí, klidně přístup k tajným zprávám a informacím pro SPD, jen když já uniknu spravedlnosti,“ uvedli Minář s Hilpertem. S tím se podle nich občané nesmí smířit a politici mohou očekávat, že občané nebudou mlčet.

Nová Poslanecká sněmovna se bude v blízké budoucnosti zabývat žádostí o vydání předsedy ANO a pravděpodobného nového premiéra Andreje Babiše k trestnímu stíhání v dotačním případu Čapí hnízdo. Bude posuzovat také žádost o vydání lídra SPD Tomia Okamury k stíhání v kauze plakátů hnutí před loňskými krajskými a senátními volbami.

Výzva od Pitharta

Pithart vyzval účastníky, aby se více politicky angažovali a vstupovali do politických stran. „Musíme toho více obětovat. Nic na tomto světě se nezrodilo bez obětí,“ uvedl.

Sedláček se zamýšlel nad odkazem sametové revoluce a někdejšího disidenta a prezidenta Václava Havla. Připomenul, že Havel obsadil Hrad bez jediného výstřelu. „Proto je moc bezmocných, ta naše, mocnější než moc mocných,“ uvedl. Zmínil i Havlovu větu ze sametové revoluce o tom, že pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí. „Kdyby zlo bylo silnější než dobro, tak už tu dávno nejsme,“ podotkl.

Filozof Kroupa mimo jiné vyzdvihl význam Evropské unie. „Českým národním zájmem je být v Evropě rovným mezi rovnými. Kdyby se Evropská unie rozpadla, byli bychom utiskováni velkými, protože bychom se museli podřídit jejich vůli,“ řekl. Dodal, že je třeba respektovat právo vítězů voleb sestavit vládu, žádná vláda ale nemá právo odstraňovat podstatné náležitosti demokratického státu.

„Nesmíme dopustit, aby zmizela demokratická diskuse tím, že někdo postátní veřejnoprávní média,“ řekl Kroupa. Postavil se také proti potlačení občanské společnosti včetně neziskových organizací, které se zabývají politickými otázkami. Reagoval tím na plány příští vlády zpřísnit pravidla pro neziskové organizace. Kroupa ale kritizoval i strany budoucí opozice za to, že místo toho, aby utužily své koalice, se opět rozešly.

Karel Havlíček a Andrej Babiš

Havlíček zareagoval na Pavla: Náš kandidát na premiéra je jediný, a tím je Andrej Babiš

Politika

Předseda ANO Andrej Babiš zůstává jediným kandidátem tohoto hnutí na premiéra. Serveru iDNES.cz to sdělil místopředseda ANO Karel Havlíček v reakci na vyjádření prezidenta Petra Pavla v souvislosti s Babišovým střetem zájmů. Pavel míní, že pokud by předseda ANO střet zájmů uspokojivě nevyřešil, bylo by dobré, aby hnutí jako vítěz říjnových sněmovních voleb navrhlo jiného kandidáta do pozice ministerského předsedy. Hnutí ANO skládá kabinet s hnutím SPD a s Motoristy.

ČTK

Spisovatel Pavel Kosatík mimo jiné připomněl Babišův střet zájmů kvůli vlastnictví holdingu Agrofert, který by nastal po Babišově jmenování premiérem. V minulosti střet zájmů, když byl ve funkci ministerského předsedy podle Kosatíka vyřešený neměl.

„Byli bychom hlupáci, kdybychom podruhé zopakovali stejnou chybu,“ zdůraznil Kosatík. Ocenil postoj prezidenta Petra Pavla, který trvá na tom, aby Babiš veřejně sdělil, jak střet zájmů odstraní. Podle Kosatíka si Babiš musí vybrat, jestli bude vládnout Česku, nebo Agrofertu. „Česká republika nebude divizí oligarchického impéria,“ řekl Kosatík.

Kritika od Havlíčka

Místopředseda ANO Karel Havlíček před několika dny na webu Seznam Zprávy chystanou demonstraci Milionu chvilek kritizoval s tím, že při korupční kauze Dozimetr nebo případu darování bitcoinů, který stál funkci ministra spravedlnosti Pavla Blažka (býv. ODS), aktivisté mlčeli. „Na mafiánském principu fungovala vláda Dozimetrů, kampeliček, bitcoinů … a aktivisté typu Milionu chvilek mlčeli jak ryby. I proto prohráli volby. A to je štve, nic jiného za tím není,“ řekl Havlíček Seznam Zprávám. Dodal, že právo demonstrovat má každý a je dobře, že je doba, kdy je to běžné.

Lidé během projevů na Staroměstském náměstí skandovali „Babiše do koše“. Mají transparenty s nápisy Babišovy koblihy ještě draze zaplatíme, Nechceme proruské kolaboranty v čele státu a Čarodějovi z Agrofertu a jeho kumpánům je milejší hrabáni než obrana národa před zlem z Ruska.

Václav Klaus

Stanislav Šulc: Exprezident Václav Klaus má tentokrát pravdu. Padesátým letům jsme blíž, jen trochu jinak, než si myslí

Názory

Stanislav Šulc

OBRAZEM: Déšť ani zima nevadí. Aktivisté pokračují v protestech proti demolici osady Bedřiška

Aktivisté pokračují v ostravské Bedřišce v protestech, i v dešti jsou na střeše
ČTK
ČTK
ČTK

Několik aktivistů se i v hustém dešti opět usadilo v osadě Bedřiška v Ostravě-Hulvákách na střeše jednoho z finských domků určených k demolici. Vyvěsili tam mimo jiné transparent „Už ani jeden barák“. V protestech chtějí aktivisté pokračovat. Aktivisté uspořádali v osadě dnes, v den výročí začátku sametové revoluce happening.

„Plánujeme ubránit domy před dalšími demolicemi,“ řekla jedna z podporovatelek kolonie Alena Jiříčková. Na střechu už aktivisté vylezli na několik hodin i minulý týden ve čtvrtek a v pátek. Chtějí v tom pokračovat, dokud nebude zaručeno, že žádné další bourání nebude.

14 fotografií v galerii

Na dnešní večer podporovatelé zvali do Bedřišky veřejnost, plánovali i zapalování svíček za zničené domovy a vzpomínky a vytvoření světelného řetězu. „O víkendu probíhaly hlavně akce kreativního rázu jako různé vyrábění, kreslení bannerů. Připravujeme se na příští týden a na zhoršené počasí, abychom měli vybavení a připravili se na na déšť, na zimu,“ řekla Jiříčková.

Obvod Mariánské Hory a Hulváky chce, aby se lidé z osady postupně vystěhovali, a nabízí jim náhradní bydlení. Dlouhodobě argumentuje tím, že finské domky jsou za hranicí životnosti a náklady na opravy jsou vysoké. Území si chce nechat jako strategickou rezervu pro rozvoj města.

Ostravská osada Bedřiška
Aktualizováno

Osada Bedřiška se má dávat za příklad, ne bourat, uvedl Pavel

Politika

Ostravská osada Bedřiška je podle prezidenta Petra Pavla jedinečným příkladem místa, které obyvatelé vyloučené lokality proměnili ve funkční komunitu, proto ho současné bourání domků v osadě mrzí. Bedřiška by se měla dávat za příklad, nikoliv bourat, uvedl prezident na síti X. Vyjádřil podporu místním obyvatelům, které ale současně vyzval, aby se zdrželi projevů, jež by vyhrotily nynější situaci.

ČTK

Části obyvatel skončila nájemní smlouva v září a obvod začal prázdné domky bourat. Místní, kterých v osadě stále žije zhruba 50, s tím nesouhlasí. Poukazují na to, že domky nejsou v tak špatném stavu, jak obvod a město tvrdí.

Bourání v Bedřišce začalo minulý týden ve středu. Na protest aktivisté obsadili střechu jednoho domu, vstoupili i dovnitř. Policie nezasahovala. Radnice nechala vyvěsit cedule, že se jedná o staveniště a je tam zákaz vstupu.

S žádostí o pomoc při záchraně osady se minulý týden obyvatelé kolonie obrátili dopisem na prezidenta Petra Pavla a zmocněnkyni pro lidská práva Kláru Šimáčkovou Laurenčíkovou. Oba jejich úsilí zachránit Bedřišku podpořili. Mluvčí obyvatel Eva Lehotská minulý týden řekla, že budou hledat i právní cesty, jak likvidaci posledního domu z aktuální série demolicí zabránit.

Jan Řehounek a Albert Čuba

Dluhopis místo dotace. V Ostravě vzniká divadlo, do kterého investují sami diváci

Enjoy

Petra Nehasilová

