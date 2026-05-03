Minimální mzda jako polovina průměrné? Nejsem proti, říká Juchelka
Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO) se nebrání tomu, aby minimální mzda postupně vzrostla až na 50 procent průměrné mzdy. Řekl to v České televizi.
V letošním roce je minimální mzda 22 400 korun, tedy zhruba 43,4 procenta průměrné mzdy. Podíl by měl postupně růst o 1,2 procentního bodu ročně na 47 procent v roce 2029, kdy by se měl růst podle současných pravidel zastavit.
Na postupném zvýšení minimální mzdy na 47 procent průměrné mzdy se dohodla předchozí vláda Petra Fialy (ODS) se sociálními partnery. Juchelka dnes připomněl, že velká část zemí Evropské unie ji má nastavenou na 50 procent. Podle něj by proto bylo vhodné, aby se růst podílu minimální mzdy v roce 2029 nezastavil. „Já říkám, proč to nezvýšit pak i na těch 50 procent,“ řekl.
Odbory chtějí ještě víc
Minimální mzdu pobírá podle Juchelky zhruba 170 000 zaměstnanců. Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula ale v debatě zdůraznil, že by měla být brána jen jako orientační hranice a že by zaměstnanci měli ve skutečnosti brát víc. „Kdo pracuje, by měl mít mzdu důstojnou,“ řekl. S minimální mzdou po zdanění a odvodech podle Středuly nelze vyžít.
Nové vedení Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) bude požadovat, aby se v zákoně opět snížil věk odchodu do důchodu z 67 na 65 let. Zároveň budou chtít zkrátit pracovní týden na 37,5 hodiny bez toho, aby se snížila mzda a aby všichni zaměstnanci měli nárok na pět týdnů dovolené. Po skončení IX. sjezdu ČMKOS to uvedl jejich předseda Josef Středula.
Středula také apeloval, aby rostly mzdy v soukromém sektoru. Česko je podle něj špičkovou zemí v řadě průmyslových odvětví, trpí ale tím, že řada výrobků jsou dodávky pro firmy z jiných zemí.
S tím souhlasil i prezident Hospodářské komory ČR Zdeněk Zajíček. „Jsme v subdodavatelských řetězcích, bohužel takhle to je. Z toho bychom se potřebovali dostat, být výrobci finálních produktů,“ řekl.
Středula se Zajíčkem se shodli, že pro posunutí Česka k výrobě s vyšší přidanou hodnotou, a tím i k vyšším mzdám, je třeba rekvalifikovat zaměstnance. „Zaměstnavatelé a odbory potřebují získat větší vliv na to, jak se podporují rekvalifikace,“ řekl Zajíček s tím, že tyto organizace mají dobrý přehled o perspektivních oborech.
Podle Juchelky ministerstvo práce a sociálních věcí pracuje s úřady práce na tom, aby byla role zaměstnavatelů a odborů při rekvalifikacích větší.
