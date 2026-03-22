Za průměrnou mzdu si v Praze koupíte půl metru čtverečního staršího bytu. V Ústí téměř třikrát více

Panelový dům v Bílině na snímku z roku 2017
ČTK
ČTK

Pořízení vlastního staršího bytu bylo koncem loňského roku nejsnazší v Ústeckém kraji. Za průměrnou měsíční mzdu tam bylo možné koupit přibližně 1,25 metru čtverečního ve starším bytě. Naopak nejmenší dostupnost bydlení byla v Praze, kde jsou sice nejvyšší průměrné příjmy, ale také nejdražší nemovitosti v republice. Za průměrný měsíční plat si lidé mohli v hlavním městě pořídit necelý půlmetr čtvereční. Vyplývá to z analýzy sítě realitních kanceláří RE/MAX.

Dostupnost bydlení tak byla v Praze třikrát nižší než v Ústeckém kraji. Nejnižší ceny nemovitostí byly především na severu Čech. Například ve městech Horní Slavkov, Bílina, Habartov nebo Litvínov se ceny pohybovaly okolo 25 tisíc korun za metr čtvereční. Za Ústeckým krajem následovaly v dostupnosti vlastního bytu Karlovarský a Olomoucký kraj, kde bylo také možné za průměrnou měsíční mzdu pořídit alespoň jeden metr čtvereční ve starším bytě.

„Ústecký kraj si udržuje silnou pozici z hlediska dostupnosti a zároveň roste zájem investorů, kteří zde vidí potenciál do budoucna. Dalším impulzem může být plánovaná vysokorychlostní trať, která propojí Ústí nad Labem s Prahou a zlepší dopravní dostupnost regionu,“ uvedl Jan Hrubý, generální ředitel sítě RE/MAX pro Česko a Slovensko.

V Praze se pak ve čtvrtém čtvrtletí metr čtvereční ve starším bytě prodával v průměru za téměř 136 tisíc korun a průměrná mzda činila 64 980 korun. Za průměrnou hrubou měsíční mzdu si tak v hlavním městě bylo možné pořídit 0,47 metru čtverečního.

Brno se dotáhlo na Prahu

Podobná situace byla v Jihomoravském kraji. Průměrná mzda zde činila 51 922 korun, bylo možné za ni pořídit 0,56 metru čtverečního v bytě z druhé ruky. V samotném Brně byla situace ještě horší a dostupnost bydlení tam byla srovnatelná s Prahou.

„Praha i Brno dlouhodobě přitahují silnou poptávku díky pracovním příležitostem, vyšším příjmům, kvalitní občanské vybavenosti i rozvinuté infrastruktuře. Ceny nových bytů v loňském roce dosahovaly v Praze průměru 177 tisíc korun za metr čtvereční a v Brně 145 tisíc korun. V nejatraktivnějších částech Prahy ale už dnes nejsou výjimkou ani nabídkové ceny kolem 300 tisíc korun za metr čtvereční,“ dodal Hrubý.

Dostupnost vlastnického bydlení v Česku je podle Hrubého jedna z nejnižších v Evropě. Za deset let se ceny nemovitostí zvýšily v průměru o 120 procent, kdežto průměrná hrubá měsíční mzda vzrostla o 90 procent.

Dostupnost bydlení se pro mnohé v Česku v posledních letech dlouhodobě zhoršila. Studie Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) uvádí, že ceny nemovitostí a výše nájemného v Česku v posledních letech výrazně vzrostly, mnoho domácností tak čelí stále většímu tlaku na rozpočet. Nedostatek dostupného bydlení se týká zejména mladých rodin, seniorů a zranitelných skupin.

Zdražení hypoték je nevyhnutelné. A už se děje

Zdražení hypoték je nevyhnutelné. A už se děje
iStock
ČTK
ČTK

Na válku v Íránu už doplácejí i české domácnosti. Zdražují jim hypotéky. Podle expertů je zvýšení úrokových sazeb hypoték v řádu desetin procentního bodu nevyhnutelné.

První banky zareagovaly na růst tržních úrokových sazeb v důsledku války v Íránu zdražením hypoték, další o tomto kroku uvažují. Vyplývá to z odpovědí mluvčích bank.

„První banky již zvedají úrokové sazby o 0,5 procentního bodu a předpokládáme, že k navýšení přistoupí postupně celý bankovní sektor,“ uvedl hypoteční expert společnosti Broker Trust Libor Vojta Ostatek.

„Rostou sazby, v Raiffeisenbank jsme tedy zdražili od pondělí 16. března o 0,5 procentního bodu,“ řekla ve středu mluvčí banky Tereza Kaiseršotová.

„Aktuální situaci velmi pečlivě monitorujeme a pokud nedojde v případě ceny úrokových swapů k významné změně trendu, zvýšení sazeb u hypotečních úvěrů se pravděpodobně nevyhneme,“ uvedl manažer hypoték Komerční banky Ondřej Šuchman.

Minulý týden zvedla sazby o půl bodu také Partners Banka.

Další banky vyčkávají

„S ohledem na aktuální růst ceny peněz na finančních trzích, a to zejména tzv. tříletých swapů, který v důsledku prohlubujících se ekonomických dopadů blízkovýchodního konfliktu akceleruje, není vyloučené, že budeme nuceni promítnout rostoucí cenu peněz na finančních trzích do cen hypoték,“ uvedl mluvčí České spořitelny Filip Hrubý.

Moneta situaci rovněž sleduje. „V tuto chvíli však ponecháváme úrokové sazby hypoték beze změny,“ dodala mluvčí banky Tereza Ryšanová.

Také Air Bank podle mluvčí Alžběty Honsové situaci sleduje a nevylučuje žádnou variantu.

Jarní tání hypoték může překazit zdražující ropa

Money

Průměrná nabídková sazba hypoték podle Swiss Life Hypoindexu v březnu klesla na 4,89 procenta. Jde o drobný sezónní pokles typický pro začátek jara. Další vývoj však bude záviset na inflaci a vývoji cen energií, které mohou sazby hypoték znovu ovlivnit směrem nahoru.

nst

Přečíst článek

Zdražení hypoték je nevyhnutelné

„Pozorujeme skokový výkyv úrokových sazeb u tříletých swapů, které tentokrát vystřelily až k 4,3 procenta,“ uvedl Ostatek.

Tuzemské banky nyní poskytují každý měsíc hypotéky za 35 miliard korun a přibližně stejný objem hypoték s končící fixací je měsíčně přeceňován. Místopředseda představenstva Gepard Finance David Eim rovněž pokládá za velmi pravděpodobné, že banky brzy přistoupí ke zvyšování úrokových sazeb hypotečních úvěrů. „Nyní se domnívám, že budeme svědky zdražení hypoték o 0,5 procentního bodu,“ odhadl.

Kolik zaplatí domácnosti navíc

Ostatek připomněl, že měsíční splátka hypotéky se splatností 30 let vzroste při zvýšení úrokové sazby o každou 0,1 procentního bodu přibližně o 60 korun na každý milion korun úvěru.

U hypotéky na pět milionů korun to znamená zhruba 300 korun měsíčně navíc. Pokud by tedy byla sazba vyšší například o 0,5 procentního bodu, zaplatí domácnost přibližně 1500 korun měsíčně navíc, což je asi 18 tisíc korun ročně.

Úrokové sazby v únoru podle dat České bankovní asociace v průměru nepatrně klesly na 4,46 procenta z lednových 4,48 procenta.

