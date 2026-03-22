Za průměrnou mzdu si v Praze koupíte půl metru čtverečního staršího bytu. V Ústí téměř třikrát více
Pořízení vlastního staršího bytu bylo koncem loňského roku nejsnazší v Ústeckém kraji. Za průměrnou měsíční mzdu tam bylo možné koupit přibližně 1,25 metru čtverečního ve starším bytě. Naopak nejmenší dostupnost bydlení byla v Praze, kde jsou sice nejvyšší průměrné příjmy, ale také nejdražší nemovitosti v republice. Za průměrný měsíční plat si lidé mohli v hlavním městě pořídit necelý půlmetr čtvereční. Vyplývá to z analýzy sítě realitních kanceláří RE/MAX.
Dostupnost bydlení tak byla v Praze třikrát nižší než v Ústeckém kraji. Nejnižší ceny nemovitostí byly především na severu Čech. Například ve městech Horní Slavkov, Bílina, Habartov nebo Litvínov se ceny pohybovaly okolo 25 tisíc korun za metr čtvereční. Za Ústeckým krajem následovaly v dostupnosti vlastního bytu Karlovarský a Olomoucký kraj, kde bylo také možné za průměrnou měsíční mzdu pořídit alespoň jeden metr čtvereční ve starším bytě.
Realitní trh v Česku se po období vysokých úrokových sazeb znovu rozbíhá. A stále více ho ovládají domácí investoři. Podle investiční skupiny WOOD & Company tvořil loni český kapitál až 85 procent všech transakcí na tuzemském trhu komerčních nemovitostí. Celkový objem investic přitom překročil hranici 100 miliard korun.
„Ústecký kraj si udržuje silnou pozici z hlediska dostupnosti a zároveň roste zájem investorů, kteří zde vidí potenciál do budoucna. Dalším impulzem může být plánovaná vysokorychlostní trať, která propojí Ústí nad Labem s Prahou a zlepší dopravní dostupnost regionu,“ uvedl Jan Hrubý, generální ředitel sítě RE/MAX pro Česko a Slovensko.
V Praze se pak ve čtvrtém čtvrtletí metr čtvereční ve starším bytě prodával v průměru za téměř 136 tisíc korun a průměrná mzda činila 64 980 korun. Za průměrnou hrubou měsíční mzdu si tak v hlavním městě bylo možné pořídit 0,47 metru čtverečního.
Brno se dotáhlo na Prahu
Podobná situace byla v Jihomoravském kraji. Průměrná mzda zde činila 51 922 korun, bylo možné za ni pořídit 0,56 metru čtverečního v bytě z druhé ruky. V samotném Brně byla situace ještě horší a dostupnost bydlení tam byla srovnatelná s Prahou.
Developer Skanska Residential dokončuje výstavbu rezidenční čtvrti Albatros v pražských Kbelích, jejíž celkové náklady dosahují nižších jednotek miliard korun. Společnost nyní zahájila výstavbu poslední etapy se 178 byty, která má být hotová na začátku roku 2028. Náklady na tuto závěrečnou fázi se odhadují přibližně na 917 milionů korun. Projekt patří podle firmy k nejdéle povolovaným rezidenčním záměrům v její historii.
„Praha i Brno dlouhodobě přitahují silnou poptávku díky pracovním příležitostem, vyšším příjmům, kvalitní občanské vybavenosti i rozvinuté infrastruktuře. Ceny nových bytů v loňském roce dosahovaly v Praze průměru 177 tisíc korun za metr čtvereční a v Brně 145 tisíc korun. V nejatraktivnějších částech Prahy ale už dnes nejsou výjimkou ani nabídkové ceny kolem 300 tisíc korun za metr čtvereční,“ dodal Hrubý.
Dostupnost vlastnického bydlení v Česku je podle Hrubého jedna z nejnižších v Evropě. Za deset let se ceny nemovitostí zvýšily v průměru o 120 procent, kdežto průměrná hrubá měsíční mzda vzrostla o 90 procent.
Dostupnost bydlení se pro mnohé v Česku v posledních letech dlouhodobě zhoršila. Studie Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) uvádí, že ceny nemovitostí a výše nájemného v Česku v posledních letech výrazně vzrostly, mnoho domácností tak čelí stále většímu tlaku na rozpočet. Nedostatek dostupného bydlení se týká zejména mladých rodin, seniorů a zranitelných skupin.
Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.
A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.
