newstream.cz Money Lukáš Kovanda: Letní tábory letos zdražují nad inflaci, stojí tisíce korun

Lukáš Kovanda: Letní tábory letos zdražují nad inflaci, stojí tisíce korun

Letní tábor
ČTK
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Letní tábory patří v Česku k tradicím, které přetrvaly generace. Každý rok na ně vyráží zhruba čtvrt milionu dětí a zájem rodičů o ně zůstává vysoký. Organizátoři táborů začali přijímat přihlášky už na začátku roku a některé turnusy jsou v řadě míst už téměř vyprodané.

Většina organizátorů ceny zvýšila, podle Asociace dětské rekreace nejčastěji o pět procent, tedy nad úroveň obecné inflace, což v praxi znamená zdražení o několik stovek korun. Důvodem jsou rostoucí náklady na stravu a personál. U menších nebo specializovaných táborů může být zdražení ještě výraznější.

Ceny táborů zvyšuje i další faktor – proměna očekávání rodičů. Zatímco dříve se často počítalo s jednodušším zázemím a dobrovolnickým vedením, dnes rodiče častěji požadují vyšší komfort, kvalitnější stravu nebo specializované programy.

Trump pohrozil zničením íránských elektráren včetně té největší. „největší íránskou elektrárnu". Tou je jediná jaderná elektrárna v zemi, v Búšehru.

Lukáš Kovanda: Trumpova nejnovější hrozba se jeví být projevem zoufalství

Názory

Americký prezident Donald Trump hrozí, že „srovná se zemí“ íránskou jadernou elektrárnu v Búšehru (na hlavním snímku). Teherán slibuje tuhou odvetu. Cesta k ceně ropy nad 150 dolary za barel se otevírá, nafta v ČR může v nadcházejícím týdnu vyskočit nad 50 korun za litr.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Fenomén příměstských táborů

To je patrné zejména u příměstských táborů ve velkých městech. Ty se zaměřují například na technologie, sport nebo kreativitu a jejich termíny bývají vyprodané velmi rychle. Příměstské tábory se přitom v posledních letech staly výrazným fenoménem. Pro rodiče představují kompromis – děti mají program přes den, ale večer zůstávají doma.

Rozdíly v cenách jsou přitom poměrně výrazné a závisí hlavně na délce pobytu, lokalitě nebo zaměření programu. Pobytové tábory se dnes nejčastěji pohybují zhruba mezi 5 a 10 tisíci korunami za turnus. Příměstské tábory, které děti navštěvují jen přes den, vycházejí zpravidla na 3 až 4 tisíce korun za týden.

Pro některé domácnosti ale může být platba za tábor citelným zásahem do rodinného rozpočtu, zvlášť pokud posílají na tábor více dětí.

Eva Prokešová, JTI

Prokešová: Pomáhat druhým jsem se naučila už jako dítě. Teď díky tomu vymýšlím projekty pro celou společnost

Filantropie

S dobročinností se Eva Prokešová z JTI potkala už jako malé dítě a silně ji to formovalo. Ovlivnilo ji to natolik, že dnes vymýšlí jeden dobročinný projekt za druhým a v posledních dvou letech stojí i za zrodem největší tuzemské konference Good Company Circle, která propojuje firmy i neziskovky.  V současnosti už totiž firmám podle ní nestačí jen zasadit pár stromů nebo přispět na charitu, musí se snažit pomáhat společnosti mnohem více a to podle všech tří principů společenské odpovědnosti ESG.

Věra Tůmová

Přečíst článek

Pomoc od pojišťoven

Část nákladů proto mohou rodiče pokrýt z různých příspěvků. Pomoc nabízejí například zdravotní pojišťovny nebo některé organizace. Například některé pojišťovny poskytují na dětské tábory příspěvky v řádu stovek až tisíců korun. Vedle toho mohou rodiny využít i podporu zaměstnavatelů nebo sociální programy některých nadací.

Navzdory růstu cen se zatím nezdá, že by poptávka po letních táborech výrazně slábla. Řada rodičů navíc přihlašuje děti stále dříve, aby měli jistotu místa.

Související

Úniky z Bruselu? Diplomaté se kvůli Maďarsku scházejí v utajených formátech

Vladimir Putin a Péter Szijjártó
ČTK
nst
nst

Zprávy o tom, že maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó měl informovat Rusko o jednáních Evropské unie, nepřekvapily část diplomatů. Podle serveru Politico se totiž členské státy i jejich partneři už delší dobu scházejí v užších formátech právě kvůli obavám z úniků citlivých informací.

Deník The Washington Post s odvoláním na své zdroje uvedl, že Szijjártó během přestávek na unijních schůzkách telefonicky informoval Moskvu o průběhu jednání. Ruskému ministrovi zahraničí Sergeji Lavrovovi měl sdělovat, co se projednává i jaká řešení jsou ve hře. Maďarský ministr tato tvrzení odmítá.

Polský premiér Donald Tusk uvedl, že podobné informace nejsou žádným překvapením. „Podezření máme už dlouho,“ napsal na síti X a dodal, že i proto sám sdílí jen nezbytné minimum informací.

Nové formáty

Podle Politica představuje riziko zahraničního špehování zásadní problém pro ambice EU být hlavním fórem pro diskuse o bezpečnosti. Jeden z evropských diplomatů potvrdil, že kvůli obavám z „méně loajálních“ států se klíčová jednání přesouvají do menších skupin. Patří mezi ně například formáty E3, E4, Výmarský trojúhelník nebo NB8.

Na možné úniky upozorňovali diplomaté už dříve. Bývalý litevský ministr zahraničí Gabrielius Landsbergis uvedl, že byl v roce 2024 varován před tím, že Maďarsko může předávat informace Rusku. On i další účastníci jednání proto podle něj začali sdílení citlivých informací omezovat, pokud byl Szijjártó přítomen.

Andrej Babiš

Chaos a nekoncepce. Jak politologové hodnotí prvních 100 dní vlády Babiše

Politika

Prvních 100 dní vlády Andreje Babiše (ANO) se podle politologů nevyznačuje koncepčním řízením. Odborníci upozorňují na návrat premiérova stylu založeného na mikromanagementu a obtížně předvídatelném rozhodování. Tento přístup se podle nich projevil i při dosud největší krizi kabinetu – organizaci repatriačních letů po útocích Spojených států a Izraele na Írán a následné íránské odvetě.

nst

Přečíst článek

Maďarská vláda obvinění odmítá. Ministr pro Evropu János Bóka označil informace za lživé a za „zoufalou reakci“ na rostoucí podporu Orbánovy strany Fidesz před volbami.

Evropská unie ale podle diplomatických zdrojů pravděpodobně nepřijme žádnou formální reakci. Jakýkoli krok by totiž mohl být v Maďarsku využit v předvolební kampani. „Nikdo nechce před 12. dubnem přilévat olej do ohně,“ uvedl jeden z diplomatů.

Parlamentní volby v Maďarsku se uskuteční právě 12. dubna. Podle průzkumů by v nich mohla vládní stranu Fidesz porazit opoziční strana Tisza vedená europoslancem Péterem Magyarem.

Související

Maďarský premiér Viktor Orbán a ruský prezident Vladimir Putin

Putin „zavařil“ Orbánovi, jenž před blížícími se volbami čelí závažnému výpadku dodávek ruské ropy

Názory

Lukáš Kovanda

Přečíst článek
Američané se sejdou příští týden s Rusy, aby připravili summit

Kovanda: Za neochotu Ruska ke klidu zbraní na Ukrajině by pykala Čína i Slováci a Maďaři

Trhy

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Radim Fiala pokáral Zůnu: Ve změnách na ministerstvu by měl být razantnější

Radim Fiala (SPD)
ČTK
ČTK
ČTK

Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) by měl být razantnější a rychlejší ve změnách na ministerstvu obrany, míní místopředseda hnutí SPD Radim Fiala. Ve středu má ministerstvo navštívit premiér Andrej Babiš (ANO). Se Zůnou chce jednat o zakázkách a plánech resortu, řešit mají i rozpočet obrany na příští rok.

„Uvidíme, co se tam děje. Já zatím nemám informace o tom, že by tam byly nějaké problémové věci,“ řekl Fiala. Babiš by si podle něj přál, aby byly změny na ministerstvu daleko rychlejší a razantnější. „S tím já souhlasím a to jsme s ministrem konzultovali,“ uvedl. Fiala společně s předsedou SPD Tomiem Okamurou jednali s ministrem minulý týden. „I my jsme mu říkali, že by měl být razantnější v těch změnách, které by na tom ministerstvu měly proběhnout, takže když to uslyší ještě od premiéra, já si myslím, že to není nic proti ničemu,“ dodal.

„Spousta pochybení od minulé vlády“

Ministr má podle něj důvěru SPD, rychlejší by ale měly být změny například v personální oblasti. „Další věc je, že je tam spousta pochybení od minulé vlády, na které přicházíme. Říkáme, že je na to potřeba podávat trestní oznámení, protože jinak to skončí na naší vládě, a to bychom tedy rozhodně nechtěli,“ uvedl Fiala.

Právě kontrola zakázek uzavřených za bývalé vlády Petra Fialy (ODS) bude podle Okamury hlavním tématem schůzky Babiše se Zůnou. Ministr nominovaný za SPD je podle něj odborník. „Postupuje řádně, kontroluje, aby se tam nekradlo, kontroluje, aby bylo všechno se zákonem a to si myslím, že velice dobře postupuje v souladu s vládním prohlášením,“ řekl Okamura.

Andrej Babiš

Chaos a nekoncepce. Jak politologové hodnotí prvních 100 dní vlády Babiše

Politika

Prvních 100 dní vlády Andreje Babiše (ANO) se podle politologů nevyznačuje koncepčním řízením. Odborníci upozorňují na návrat premiérova stylu založeného na mikromanagementu a obtížně předvídatelném rozhodování. Tento přístup se podle nich projevil i při dosud největší krizi kabinetu – organizaci repatriačních letů po útocích Spojených států a Izraele na Írán a následné íránské odvetě.

nst

Přečíst článek

Babiš minulý týden oznámil, že tuto středu navštíví ministerstvo obrany. Od Zůny si vyžádal bilanční zprávu o zakázkách a plánech resortu, řešit mají i rozpočet obrany na příští rok. Zůna v polovině února ve Sněmovně řekl, že podle výhledu by měl rozpočet obrany v roce 2027 dosáhnout 215,3 miliardy korun, v roce 2028 dále růst na 238,2 miliardy. „Nevím, kde pan ministr na to přišel,“ reagoval tehdy Babiš. „Možná četl nějaký výhled, ale rozpočet je koaliční rozhodnutí,“ dodal následně premiér na konci února.

Prezident Petr Pavel upozornil v souvislosti se svým podpisem rozpočtu na letošní rok na nedostatek peněz na obranu a závazky vůči Severoatlantické alianci. Obrana má letos hospodařit se 154,79 miliardy korun, což podle Národní rozpočtové rady odpovídá 1,73 procenta hrubého domácího produktu. K překročení dvouprocentního minima vláda započetla i výdaje z jiných kapitol, mimo jiné zhruba 20 miliard korun na výstavbu dopravní infrastruktury. Hrad uvedl, že pokud výdaje na obranu v příštím rozpočtu nebudou odpovídat závazkům Česka, nevyhne se ČR debatě o odmítnutí rozpočtu prezidentem.

Související

Předseda české Poslanecké sněmovny Tomio Okamura
Aktualizováno

Ultimátum pro Zůnu. Obrana má připravit ukončení své role v muniční iniciativě

Politika

ČTK

Přečíst článek
Zleva premiér Andrej Babiš (ANO), končící ministryně obrany Jana Černochová (ODS) a její nástupce Jaromír Zůna (za SPD)

Dalibor Martínek: Zůna to nepochopil. Vláda není holubník a má jen jednoho dirigenta

Názory

Dalibor Martínek

Přečíst článek
Doporučujeme