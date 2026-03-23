Lukáš Kovanda: Letní tábory letos zdražují nad inflaci, stojí tisíce korun
Letní tábory patří v Česku k tradicím, které přetrvaly generace. Každý rok na ně vyráží zhruba čtvrt milionu dětí a zájem rodičů o ně zůstává vysoký. Organizátoři táborů začali přijímat přihlášky už na začátku roku a některé turnusy jsou v řadě míst už téměř vyprodané.
Většina organizátorů ceny zvýšila, podle Asociace dětské rekreace nejčastěji o pět procent, tedy nad úroveň obecné inflace, což v praxi znamená zdražení o několik stovek korun. Důvodem jsou rostoucí náklady na stravu a personál. U menších nebo specializovaných táborů může být zdražení ještě výraznější.
Ceny táborů zvyšuje i další faktor – proměna očekávání rodičů. Zatímco dříve se často počítalo s jednodušším zázemím a dobrovolnickým vedením, dnes rodiče častěji požadují vyšší komfort, kvalitnější stravu nebo specializované programy.
Americký prezident Donald Trump hrozí, že „srovná se zemí“ íránskou jadernou elektrárnu v Búšehru (na hlavním snímku). Teherán slibuje tuhou odvetu. Cesta k ceně ropy nad 150 dolary za barel se otevírá, nafta v ČR může v nadcházejícím týdnu vyskočit nad 50 korun za litr.
Lukáš Kovanda: Trumpova nejnovější hrozba se jeví být projevem zoufalství
Názory
Americký prezident Donald Trump hrozí, že „srovná se zemí“ íránskou jadernou elektrárnu v Búšehru (na hlavním snímku). Teherán slibuje tuhou odvetu. Cesta k ceně ropy nad 150 dolary za barel se otevírá, nafta v ČR může v nadcházejícím týdnu vyskočit nad 50 korun za litr.
Fenomén příměstských táborů
To je patrné zejména u příměstských táborů ve velkých městech. Ty se zaměřují například na technologie, sport nebo kreativitu a jejich termíny bývají vyprodané velmi rychle. Příměstské tábory se přitom v posledních letech staly výrazným fenoménem. Pro rodiče představují kompromis – děti mají program přes den, ale večer zůstávají doma.
Rozdíly v cenách jsou přitom poměrně výrazné a závisí hlavně na délce pobytu, lokalitě nebo zaměření programu. Pobytové tábory se dnes nejčastěji pohybují zhruba mezi 5 a 10 tisíci korunami za turnus. Příměstské tábory, které děti navštěvují jen přes den, vycházejí zpravidla na 3 až 4 tisíce korun za týden.
Pro některé domácnosti ale může být platba za tábor citelným zásahem do rodinného rozpočtu, zvlášť pokud posílají na tábor více dětí.
S dobročinností se Eva Prokešová z JTI potkala už jako malé dítě a silně ji to formovalo. Ovlivnilo ji to natolik, že dnes vymýšlí jeden dobročinný projekt za druhým a v posledních dvou letech stojí i za zrodem největší tuzemské konference Good Company Circle, která propojuje firmy i neziskovky. V současnosti už totiž firmám podle ní nestačí jen zasadit pár stromů nebo přispět na charitu, musí se snažit pomáhat společnosti mnohem více a to podle všech tří principů společenské odpovědnosti ESG.
Prokešová: Pomáhat druhým jsem se naučila už jako dítě. Teď díky tomu vymýšlím projekty pro celou společnost
Filantropie
S dobročinností se Eva Prokešová z JTI potkala už jako malé dítě a silně ji to formovalo. Ovlivnilo ji to natolik, že dnes vymýšlí jeden dobročinný projekt za druhým a v posledních dvou letech stojí i za zrodem největší tuzemské konference Good Company Circle, která propojuje firmy i neziskovky. V současnosti už totiž firmám podle ní nestačí jen zasadit pár stromů nebo přispět na charitu, musí se snažit pomáhat společnosti mnohem více a to podle všech tří principů společenské odpovědnosti ESG.
Pomoc od pojišťoven
Část nákladů proto mohou rodiče pokrýt z různých příspěvků. Pomoc nabízejí například zdravotní pojišťovny nebo některé organizace. Například některé pojišťovny poskytují na dětské tábory příspěvky v řádu stovek až tisíců korun. Vedle toho mohou rodiny využít i podporu zaměstnavatelů nebo sociální programy některých nadací.
Navzdory růstu cen se zatím nezdá, že by poptávka po letních táborech výrazně slábla. Řada rodičů navíc přihlašuje děti stále dříve, aby měli jistotu místa.
