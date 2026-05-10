Liberec se promění v centrum kryptoměn: CryptoByte 2026 láká na elitu kryptoscény i lety helikoptérou
Už pátý ročník konference CryptoByte 2026 přiveze 16. května na Technickou univerzitu v Liberci špičkové experty na bitcoin i umělou inteligenci a nabídne návštěvníkům praktické ukázky krypto-ekonomiky.
Technická univerzita v Liberci se v polovině května opět stane centrem digitálních inovací. V sobotu 16. května 2026 zde proběhne výroční pátý ročník konference CryptoByte, která je největší akcí svého druhu v České republice. Letošní svátek příznivců bitcoinu a finanční svobody se poprvé ve velkém zaměří také na fenomén umělé inteligence a nabídne návštěvníkům možnost zažít technologickou budoucnost v praxi, sdělil newstream.cz organizátor akce Dušan Kmetyo. Newstream.cz je mediálním partnerem akce.
Realitní CLUB duben 2026
Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu. Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia…
Konference za pět let existence vybudovala pověst události, kde se setkávají všichni klíčoví hráči českého a slovenského krypto-prostoru. Akce je určena nejen pro experty, kteří hledají nové unikátní projekty, ale i pro laickou veřejnost, která se chce v problematice digitálních peněz zorientovat. Program letos láká na zvučná jména, jako je přední světový odborník na kryptoaktiva Ladislav Krištoufek nebo ekonomové Lukáš Kovanda a Dominik Stroukal. Sestavu doplní populární youtuber Jakub „Kicom“ Vejmola, který je známý svou schopností nadchnout pro technologie i úplné začátečník a řada dalších.
Z Liberce na měsíc
CryptoByte 2026 však nebude pouze o teoretických přednáškách. Celý areál univerzity se promění v živou bitcoinovou ekonomiku, kde si návštěvníci budou moci vyzkoušet instantní platby přes síť Lightning Network. Touto technologií bude možné zaplatit vše od šatny až po občerstvení, přičemž nováčkům budou s instalací peněženek pomáhat dobrovolníci z komunity Jednadvacet. Významnou novinkou jsou také interaktivní ukázky propojení blockchainu s robotikou a umělou inteligencí.
Internet zaplavily spekulace o venezuelských miliardách v bitcoinu. Blockchain však tyto příběhy rychle vrací na zem, píše v komentáři pro Newstream odborník na kryptoměny Dušan Kmetyo.
Držel Maduro bitcoiny? Pravda je méně „sexy“ než spekulace
Názory
Internet zaplavily spekulace o venezuelských miliardách v bitcoinu. Blockchain však tyto příběhy rychle vrací na zem, píše v komentáři pro Newstream odborník na kryptoměny Dušan Kmetyo.
Pro nejnáročnější hosty si organizátoři připravili adrenalinový doprovodný program v podobě letů helikoptérou nad Ještědem a Jizerskými horami. Tento zážitek má symbolizovat dynamiku kryptoměnového trhu a komunitní heslo „to the moon.“ Kromě technologií se budou řečníci věnovat také aktuálním otázkám kybernetické bezpečnosti, daním a nové legislativě. Podrobné informace o programu a vstupenkách jsou pro zájemce dostupné na oficiálním webu.
Investiční banky a velké fondy si pohráli s bitcoinem. "Že se rozhodnutí velkých hráčů stala v tak krátkém časovém úseku, nahrává ke spekulacím ze strany milovníků konspiračních teorií, kteří usoudili, že Wall Street provedl nejkoordinovanější finanční manévr, jaký jsme kdy od vzniku bitcoinu viděli," píše v komentáři kryptoměnový odborník Dušan Kmetyo. Co to pro bitcoin tedy znamená?
Wall Street si pohrála s bitcoinem. Je to špinavá hra?
Názory
Investiční banky a velké fondy si pohráli s bitcoinem. "Že se rozhodnutí velkých hráčů stala v tak krátkém časovém úseku, nahrává ke spekulacím ze strany milovníků konspiračních teorií, kteří usoudili, že Wall Street provedl nejkoordinovanější finanční manévr, jaký jsme kdy od vzniku bitcoinu viděli," píše v komentáři kryptoměnový odborník Dušan Kmetyo. Co to pro bitcoin tedy znamená?
Cena největší kryptoměny bitcoin poprvé po více než třech měsících přesáhla hranici 80 tisíc dolarů. Před 8:00 středoevropského letního času vykazovala nárůst o 1,9 procenta na 80 050 dolarů, tedy 1,66 milionu korun. Trhy vstřebávají smíšené signály ohledně Íránu, uvedla agentura Bloomberg. Bitcoin únoru klesl přibližně na 60 tisíc dolarů.
Bitcoin se vrací do hry: Poprvé za tři měsíce překonal 80 tisíc dolarů
Trhy
Cena největší kryptoměny bitcoin poprvé po více než třech měsících přesáhla hranici 80 tisíc dolarů. Před 8:00 středoevropského letního času vykazovala nárůst o 1,9 procenta na 80 050 dolarů, tedy 1,66 milionu korun. Trhy vstřebávají smíšené signály ohledně Íránu, uvedla agentura Bloomberg. Bitcoin únoru klesl přibližně na 60 tisíc dolarů.
VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB
Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.
Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.
V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.
Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.