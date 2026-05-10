Liberec se promění v centrum kryptoměn: CryptoByte 2026 láká na elitu kryptoscény i lety helikoptérou

bitcoin (ilustrační foto)
Už pátý ročník konference CryptoByte 2026 přiveze 16. května na Technickou univerzitu v Liberci špičkové experty na bitcoin i umělou inteligenci a nabídne návštěvníkům praktické ukázky krypto-ekonomiky.

Technická univerzita v Liberci se v polovině května opět stane centrem digitálních inovací. V sobotu 16. května 2026 zde proběhne výroční pátý ročník konference CryptoByte, která je největší akcí svého druhu v České republice. Letošní svátek příznivců bitcoinu a finanční svobody se poprvé ve velkém zaměří také na fenomén umělé inteligence a nabídne návštěvníkům možnost zažít technologickou budoucnost v praxi, sdělil newstream.cz organizátor akce Dušan Kmetyo. Newstream.cz je mediálním partnerem akce. 

Konference za pět let existence vybudovala pověst události, kde se setkávají všichni klíčoví hráči českého a slovenského krypto-prostoru. Akce je určena nejen pro experty, kteří hledají nové unikátní projekty, ale i pro laickou veřejnost, která se chce v problematice digitálních peněz zorientovat. Program letos láká na zvučná jména, jako je přední světový odborník na kryptoaktiva Ladislav Krištoufek nebo ekonomové Lukáš Kovanda a Dominik Stroukal. Sestavu doplní populární youtuber Jakub „Kicom“ Vejmola, který je známý svou schopností nadchnout pro technologie i úplné začátečník a řada dalších. 

Z Liberce na měsíc

CryptoByte 2026 však nebude pouze o teoretických přednáškách. Celý areál univerzity se promění v živou bitcoinovou ekonomiku, kde si návštěvníci budou moci vyzkoušet instantní platby přes síť Lightning Network. Touto technologií bude možné zaplatit vše od šatny až po občerstvení, přičemž nováčkům budou s instalací peněženek pomáhat dobrovolníci z komunity Jednadvacet. Významnou novinkou jsou také interaktivní ukázky propojení blockchainu s robotikou a umělou inteligencí.

Pro nejnáročnější hosty si organizátoři připravili adrenalinový doprovodný program v podobě letů helikoptérou nad Ještědem a Jizerskými horami. Tento zážitek má symbolizovat dynamiku kryptoměnového trhu a komunitní heslo „to the moon.“ Kromě technologií se budou řečníci věnovat také aktuálním otázkám kybernetické bezpečnosti, daním a nové legislativě. Podrobné informace o programu a vstupenkách jsou pro zájemce dostupné na oficiálním webu.

Benešův most visel o 20 centimetrů výš. Teď se historický oblouk vrací na nové pilíře

Benešův most v Ústí usazují stavbaři na pilíře, rok prací přinesl komplikace
ČTK
ČTK
ČTK

Rekonstrukce Benešova mostu v Ústí nad Labem vstupuje do klíčové fáze. Stavbaři usazují historický ocelový oblouk na nové pilíře poté, co konstrukci kvůli opravě zvedli zhruba o 20 centimetrů, informoval mluvčí Skupiny Metrostav Radim Mana. Náročná stavba za stovky milionů korun se od začátku potýká s komplikovanou geologií, povodní, odhalenou poškozenou klenbou i rozdíly mezi původními plány a realitou. Hotovo má být do konce roku.

Oblouk začali spouštět dělníci v pondělí. „Je to mimořádně citlivá operace, která vyžaduje přesnost a sehranost všech týmů,“ uvedl Pavel Kuděj, vedoucí projektu ze společnosti Metrostav TBR. V tuto chvíli je už na nových pilířích na ústecké straně a pomalu si sedá na střekovské straně. Pomocí obřího jeřábu budou následně instalovat stavbaři poslední příčníky. Kvůli postavení jeřábu bude v polovině měsíce uzavřena silnice pod mostem.

Každodenní práce

Most Dr. Edvarda Beneše od roku 1936 spojuje centrum Ústí nad Labem se Střekovem. Tvoří ho spřažená ocelobetonová konstrukce s charakteristickým ocelovým obloukem. Právě spodní stavba mostu byla podle zhotovitele v nejhorším technickém stavu, betonová výplň pilířů byla potrhaná a nevyhovující, přestože kamenný plášť působil zachovale. Stavbaři se proto rozhodli celou konstrukci oblouku nadzvednout a uložit na provizorní pilíře, původní odbourali a nahradili novými, které dostanou kamenný obklad zachovávající historický vzhled.

Dělníci pracují na mostě každý den včetně víkendů a svátků. Investorem je Ústecký kraj, který má na stavbu za zhruba 630 milionů korun přislíbenou půlmiliardovou dotaci, pokud bude dodržen termín zprovoznění. Uzavření mostu se přitom posouvalo kvůli tomu, že nejprve museli silničáři postavit provizorní most na objízdné trase. Současně se stavěla provizorní lávka pro pěší a cyklisty. Doplňkový geologický průzkum odhalil v místě pilířů lávky umístěných v Labi problematické tektonické zlomy i výskyt znělce, který nebylo možné provrtat. Proto bylo nutné zvolit jiný způsob jejího založení. U pilířů samotného mostu se zase objevily vrstvy měkkého vápence a jílovce, což si vyžádalo prodloužení mikropilot a průběžný dohled geologa přímo na stavbě.

Vypořádat se museli stavbaři i s povodní. „Setkáváme se také s vandalismem a už jsme zachraňovali člověka, který skočil ze sousedního železničního mostu,“ řekl stavbyvedoucí Martin Rochovanský. Původní německé plány mostu se od reality lišily, projektanti museli upravovat dokumentaci. Podmínkou pokračování prací byla také detailní diagnostika ocelové konstrukce. Při demolici opěry na ústecké straně stavbaři navíc odhalili povodněmi poškozenou kamennou klenbu Stříbrnického potoka, která se začala propadat. „Nové zatrubnění v podstatě představuje sice menší, ale v zásadě další paralelní stavbu, kterou je nutné dokončit, aby bylo možné pokračovat v rekonstrukci mostu. Původně se s těmito pracemi vůbec nepočítalo, mají vliv na postup prací,“ uvedl Kuděj. Po dokončení získá most nový ochranný nátěr v odstínu tzv. tele šedé.

Po dobu rekonstrukce Benešova mostu slouží motoristům Mariánský most. Přes obavy místních doprava kolabuje pouze v případě nehod nebo havárií, hustší je provoz pouze v ranních špičkách. „Celý projekt opravy Benešova mostu je mimořádně náročná stavba, která kombinuje historickou konstrukci, složitou geologii i nutnost zachovat původní oblouk. V polovině května je plánována krátká dopravní uzavírka, další harmonogram je nyní v jednání, ale předpokládáme, že práce by mohly být dokončeny do konce roku 2026. Aby se most mohl otevřít do plného provozu, klíčové budou hlavně faktory, jako je například počasí během betonáží a izolací, které nelze provádět v nepříznivých klimatických podmínkách,“ uvedl krajský radní Jiří Fedoriška (ANO).

Koupit byt nestačí. Flet řeší za investory výběr, výnos i správu

Investiční byt dnes neznamená jen koupit a pronajmout. O tom, zda bude skutečně vydělávat, rozhodují data, lokalita i kvalitní správa. Společnost Flet proto investory provází od výběru nemovitosti přes pronájem až po dlouhodobou optimalizaci portfolia.

Pro řadu investorů je dnes nejcennější komoditou čas. Nechtějí týdny porovnávat projekty, řešit hypotéku, přebírání bytu, kuchyň, nájemníky, vyúčtování nebo reklamace. Chtějí, aby jejich investice ekonomicky dávala smysl a fungovala bez větších starostí.

Ne každý byt je investiční

O úspěchu investice často rozhodne už první krok, výběr bytu: „Samotný výběr stojí na čtyřech hlavních pilířích. Prvním je mikrolokalita, zajímá nás jen 25 % území Prahy. Druhým je více než 30 parametrů, které při hodnocení nemovitosti sledujeme. Třetím jsou ekonomické kalkulace, kde je klíčový především výnos vlastního kapitálu. Posledním pilířem je kvalita developera a právní dokumentace,“ přibližuje David Bureš, zakladatel a ceo Flet. Velká část bytů se vybírá ještě v neveřejné části prodeje u developerů. A právě kombinace těchto faktorů rozhoduje, zda má pro investora smysl.

Potřeby investorů

Samotná spolupráce začíná detailní analýzou investora. Základní otázka nezní, jaký byt se klientovi líbí, ale jaký má investiční cíl. „Nejčastější příchozí investor má dva až pět milionů korun s hypotečním rámcem šest až 15 milionů korun. Na začátku si účtujeme 50 tisíc korun plus DPH a při vyhledání vhodné nemovitosti se to započte do první faktury,“ popisuje Bureš. Vedle toho se hodnotí finanční možnosti investora, jeho bonita, případné další zdroje financování nebo možnost využití zástav na stávajících nemovitostech. Důležitá je i dosavadní zkušenost klienta a jeho představa o budoucím portfoliu.

Od hypotéky po převzetí bytu

Jakmile je byt vybraný, přichází na řadu financování, zhotovení hypotéky, převzetí bytu na plnou moc a příprava pronájmu. U developerských bytů se typicky jedná o kuchyň, spotřebiče a další vybavení. U nemovitostí z druhé ruky je proces širší: nejprve detailní analýza stavu, pak návrh nutných úprav a rekonstrukcí tak, aby byt odpovídal investiční logice. Flet koordinuje prověřené dodavatele, schvaluje rozpočet a zajišťuje celý průběh přípravy bytu včetně virtuálních prohlídek, které pomáhají s marketingem nájmu.

Jak se investicím daří v číslech?

Průměr růstu hodnoty všech nemovitostí v Praze od roku 2000 přesahuje podle statistického úřadu osm procent ročně, zatímco nájemné roste o více než pět procent ročně. A to jde o průměr celého trhu. „Nyní spravujeme kolem 1 400 bytů s celkovou hodnotou zhruba 11 miliard korun, přičemž jsme druhý největší správce bytů v Praze, takže těch příběhů je celá řada. Například byt ve Waltrovce koupený na počátku 2017 za cca 3,3 milionu korun má dnes hodnotu přes 8,5 milionu korun. Při 80procentní hypotéce je výnos vlastního kapitálu po odečtení úroků a přičtení nájemného na úrovni 19,5 procenta ročně,“ uzavírá Bureš.

