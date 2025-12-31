Wall Street si pohrála s bitcoinem. Je to špinavá hra?
Investiční banky a velké fondy si pohráli s bitcoinem. "Že se rozhodnutí velkých hráčů stala v tak krátkém časovém úseku, nahrává ke spekulacím ze strany milovníků konspiračních teorií, kteří usoudili, že Wall Street provedl nejkoordinovanější finanční manévr, jaký jsme kdy od vzniku bitcoinu viděli," píše v komentáři kryptoměnový odborník Dušan Kmetyo. Co to pro bitcoin tedy znamená?
Na přelomu listopadu a prosince, došlo k zajímavým událostem, které mohou ovlivnit celkový fundament a nahlížení velkých institucionálních investorů na bitcoin. Že se rozhodnutí velkých hráčů stala v tak krátkém časovém úseku, nahrává ke spekulacím ze strany milovníků konspiračních teorií, kteří usoudili, že Wall Street provedl nejkoordinovanější finanční manévr, jaký jsme kdy od vzniku bitcoinu viděli.
K čemu tedy došlo v období od 24. listopadu do 2. prosince 2025? Za prvé, JP Morgan spustil produkt Leverage Bitcoin Notes, který nabízí 1,5násobný růst s ochranou proti poklesu.
Za druhé, Vanguard, po desetiletí odmítající kryptoměny, najednou změnil směr a otevřel svou platformu v hodnotě 11 biliard dolarů padesáti milionům svých klientů. Největší antikrypto instituce nyní nabízí expozici k bitcoinu. Za třetí, Bank of America povolila svým 15 tisícům poradců doporučovat klientům k nákupu bitcoin až do výše 4 procent jejich investičních portfolií. Nejen investičně zkušenějším movitým klientům, ale všem. A nakonec, Goldman Sachs tiše získal Innovator Capital investiční společnost specializující se na ETF (exchange-traded funds) za 2 miliardy dolarů, čímž získal hlubší kontrolu nad strukturou ETF.
To jsou nyní čtyři instituce během devíti dnů s více než 20 biliony dolarů spravovaných aktiv. Milovníci konspiračních teorií mluví o tom, že souběh těchto událostí nemůže být náhoda. Faktem ovšem zůstává, že (nejen) tyto události jsou důkazem postupující adopce bitcoinu ve světě institucí a dokonce států.
Manipulace s trhem ?
Od začátku října letošního roku, kdy bitcoin dosáhl svých historických maxim, až do 21. listopadu, jsme byli svědky jednoho poklesu za druhým a výsledkem byl propad ceny v tomto období o přibližně 35 procent. To samozřejmě vyvolalo paniku u investorů a drobní držitelé realizovali prodeje ve výši 3,5 miliardy dolarů. Jen největší bitcoinový ETF od Black Rock IBIT zaznamenal v listopadu odliv ve výši 2,34 miliardy dolarů.
Mezitím státní investiční fond Abú Dhabí trojnásobně zvýšil své držení bitcoinu. Je tento propad a následné přesouvání vlastnictví od emocionálních obchodníků k strategickým subjektům jen důsledkem realizování zisků investovaných retailem nebo již samotný pokles ceny bitcoinu byl součástí této hry? Pro někoho možná příliš divoká spekulace, ale pokud velcí hráči jsou schopni manipulovat například s cenou zlata, které má přibližně 10krát větší tržní kapitalizaci než bitcoin, proč by se něco podobného nemohlo na bitcoinu dít také? Ukázkou může být banka JPMorgan Chase, která v roce 2020 uzavřela dohodu s americkým ministerstvem spravedlnosti a zaplatila více než 920 milionů dolarů za urovnání soudních obvinění z dlouholeté manipulace trhů s futures kontrakty na drahé kovy, včetně zlata a stříbra.
Kdo to vyhraje
Všechny zmíněné události potvrzují, že velcí hráči objevili aktivum 21. století a nechtějí tento investiční „svatý grál“ ponechat těm, kteří na něm za posledních pár let vyrostli. Nemyslím si, že bychom sledovali nějakou předem synchronizovanou tajnou akci iluminátů. Prostě už je jen bitcoin moc úspěšný, než aby si ho institucionální investoři nevšimli a chtějí se dostat do hry a vydělat na něm. Jeden z možných scénářů, který možná právě probíhá je: vystrašit retail a srazit cenu, naakumulovat toto aktivum, vzbudit zájem retailu a tím „napumpovat“ cenu a prodávat na značně vyšších úrovních. Kdo ovládne emoce a bude se chovat jako institucionální investoři, bude na straně vítězů.
Po říjnovém maximu přišla tvrdá rána. Bitcoin padá nejprudším tempem za roky a trh přepíná do režimu strachu.
Bitcoin znovu padá pod 90 tisíc dolarů
Trhy
Po říjnovém maximu přišla tvrdá rána. Bitcoin padá nejprudším tempem za roky a trh přepíná do režimu strachu.