OBRAZEM: Dvorecký most obstál v zatěžovací zkoušce
Na Dvoreckém mostě mezi Prahou 4 a Prahou 5 to ve středu vypadalo spíše jako na stavbě dálnice než na nové městské lávce. Na rozestavěnou konstrukci najely těžké nákladní vozy a inženýři sledovali, co to s mostem udělá. Proběhla totiž klíčová zatěžovací zkouška, která má potvrdit, že je stavba připravená na běžný provoz.
Na Dvorecký most ve středu najely těžké kamiony a geodeti sledovali pohyb konstrukce. Podle náměstka primátora pro dopravu Jaromíra Beránka (Piráti) klíčová zatěžovací zkouška ukázala, že se stavba blíží do finále. „Otevření plánujeme na duben,“ řekl novinářům. Stavba, která začala na podzim roku 2022, vyjde město zhruba na 1,5 miliardy korun bez DPH.
Kamiony místo tramvají
Zkoušku měla na starosti firma Pontex, která most také navrhla. Smyslem bylo ověřit, jestli se konstrukce chová přesně tak, jak projektanti spočítali. „Zatěžovací zkouška je symbol toho, že se blížíme do finále,“ popsal ředitel společnosti Petr Souček.
Nejprve na most najelo osm nákladních aut, každé o hmotnosti 32 tun, později dalších šest vozů na části blíže Podolí. Geodeti přitom měřili, o kolik se most při zátěži prohne. Podle výpočtů měl jít průhyb lehce přes jeden centimetr. Naměřená data teď odborníci detailně vyhodnotí.
Ještě asfalt a koleje
Na mostě zbývá dokončit finální vrstvy asfaltu. Práce ale momentálně stojí kvůli počasí a znovu se rozběhnou v březnu. Už v pondělí se zároveň pustí dopravní podnik do napojení mostu na tramvajové koleje na zlíchovské straně. V Podolí je připojení hotové.
Kvůli pracím ale cestující čeká omezení. Od pondělí do 2. února nepojedou tramvaje mezi zastávkami Na Knížecí a Slivenec.
Most bez aut, ale s MHD
Dvorecký most bude sloužit městské hromadné dopravě, pěším a cyklistům. „Povedou tudy tramvajové linky 20 a 21, denní autobusy 118, 124, 196 a 197 i noční spoje,“ vyjmenoval Beránek. Podle starosty Prahy 4 Ondřeje Kubína (ODS) most výrazně zrychlí MHD a uleví dopravě v okolí.
Starosta Prahy 5 Lukáš Herold (ODS) sice lituje, že most nebude otevřený i pro auta, i tak ho ale považuje za jednu z nejvýznamnějších dopravních staveb posledních let.
Jak se bude most jmenovat?
„Dvorecký“ je zatím jen pracovní název. Město chce přes Portál občana vyhlásit anketu mezi dvěma návrhy: Dvorecký most a most Anežky České. Hlasování ale nebude závazné, což část politiků kritizuje.
„Já bych to už dál nerozmazával a nechal název Dvorecký most,“ uvedl Herold. Stejný názor má i starosta Kubín.
Most měl být původně hotový už loni. Stavbu ale zbrzdily komplikace v korytě Vltavy a cena se zvedla z původních 1,08 miliardy na zhruba 1,5 miliardy korun bez DPH.
Na smíchovské straně vznikne ještě letos pod novým mostem světelná zahrada od výtvarníka Krištofa Kintery, ve které bude 120 různých lamp veřejného osvětlení z celého světa. V Podolí pak bude u stavby multifunkční prostor pro pořádání kulturních akcí s amfiteátrem, skateparkem, občerstvením, lezeckou stěnou, toaletami či Kinterovými sochami.
