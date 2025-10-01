Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Zprávy z firem SMART INDUSTRY 2025 - Budoucnost výroby je tady. Připravte se na ni

SMART INDUSTRY 2025 - Budoucnost výroby je tady. Připravte se na ni

SMART INDUSTRY
Smart Industry, užito se svolením
nst
nst

Technologie jsou k dispozici. Přesto se mnohé firmy pořád drží „toho, co funguje“. Co brání větší adopci digitalizace v českém průmyslu? A jak překonat odpor ke změnám a přesvědčit management i pracovníky výroby o smyslu těchto inovací? Nejen o tom budou diskutovat profesionálové z oboru ve dnech 23. a 24. října 2025 v Pardubicích na konferenci SMART INDUSTRY 2025.

Akci pořádá společnost Pocket Virtuality, jež je součástí skupiny CSG a její divize Aerospace.

Výroba 4.0, automatizace, robotizace, umělá inteligence, průmyslové inovace. To nejsou jen bezobsažná hesla, ale klíčové trendy, které mají obrovský vliv na průmysl v Evropě, Česka nevyjímaje.

Rychlý postup technologických inovací spolu s rostoucími požadavky zákazníků v průmyslu zvyšuje tlak na schopnost firem adaptovat se – optimalizovat náklady, inovovat procesy a chytře využívat digitální nástroje. 

Ale kdo o adopci těchto inovací vlastně rozhoduje? Kdo nese odpovědnost? A proč lidé zůstávají tím nejdůležitějším prvkem digitalizace průmyslu? I to bude tématem podzimní konference, na které se setká více než 300 profesionálů z oblasti výroby, servisu a údržby.

O aktuálních výzvách českého průmyslu v úvodním bloku pohovoří bývalý guvernér ČNB Jiří Rusnok.

O zkušenosti se podělí například Vlastimil Cech z firmy Wienerberger, Lukáš Kousal ze Škody Auto nebo Jiří Rach z VESKOMu a mnozí další. Jejich výčet je na webu konference. Probírat se budou aktuální témata z oblasti AI, moderních technologií a zavádění změn ve firmách.

Účastníci konference budou mít příležitost nahlédnut do zákulisí i dalších velkých firem, jako jsou ON Semiconductor, IAC Group nebo Mondelēz. A v neposlední řadě se budou moci zúčastnit také exkurzí do výrobních závodů firem Wienerberger, Retia či Eldis Pardubice.

Více o konferenci ZDE.

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Propad burzy v Londýně. V objemu nových úpisů ji předběhl i Omán

Propad burzy v Londýně. V objemu nových IPO ji předběhl i Omán
ČTK
nst
nst

Londýnská burza utrpěla ránu své pověsti globálního finančního centra. Agentura Bloomberg uvedla, že se tamní trh s primárními emisemi akcií (IPO) ve Velké Británii propadl na 23. místo mezi nejaktivnějšími destinacemi světa – tedy za Mexiko, Singapur či dokonce Omán. Objem letos klesl o 69 procent na 248 milionů dolarů, což je nejslabší výsledek za více než 35 let.

Největší londýnské IPO roku představovala dubnová emise účetní firmy MHA, která získala 98 milionů liber. Ani jedna z letošních emisí se neobešla o podporu velkých bank z Wall Street; zajišťovaly je menší domácí společnosti jako Cavendish nebo Singer Capital Markets. Třetí čtvrtletí ukázalo ještě horší obrázek: objem nových emisí dosáhl pouhých 42 milionů dolarů, což je o 85 procent méně než před rokem.

Londýn přitom ještě před dvěma desetiletími patřil mezi nejsilnější světové hráče, píše agentura Bloomberg. V roce 2006 se zde vybralo rekordních 51 miliard dolarů, například díky vstupu Standard Life, Debenhams nebo ruské ropné společnosti Rosněfť. Dnes IPO ve Velké Británii tvoří jen 3 procenta evropského objemu, zatímco v roce 2013 to byla více než polovina.

Akce hnutí ANO: Tým pro váš lepší život jede za Vámi

Česká ekonomika v ohrožení? Spojení Babiše, Konečné a Okamury vyvolává obavy

Money

Hnutí ANO zatím vede ve všech průzkumech. Otazníkem ovšem zůstává, kdo s Andrejem Babišem usedne do vlády, pokud hnutí nakonec bude i sestavovat novou českou vlády, upozorňuje společnost Oxford Economics. A právě na tom bude podle ní záviset směřování české ekonomiky v příštích čtyřech letech.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Posilují jiní

Mezitím posilují jiná centra. Singapur letos vyskočil na devátou příčku díky realitním fondům a získal 1,44 miliardy dolarů. Mexiko obsadilo 19. místo s objemem 460 milionů dolarů – téměř dvojnásobkem londýnského výsledku. Oba trhy přitom v loňském roce vykázaly minimální aktivitu.

Analytici upozorňují, že slabé valuace londýnských firem odrazují majitele od vstupu na burzu a zároveň lákají zahraniční private equity fondy k převzetím. Letos například KKR koupila výrobce testovací techniky Spectris za 4,2 miliardy liber, což bylo více než dvojnásobek jeho tržní hodnoty před akvizicí. Firmy jako Bain Capital, Blackstone či Permira v posledních měsících rovněž posílily aktivity v Londýně.

Oslabení IPO trhu má i širší dopady. Podle šéfa fintechu Cleo AI Barneyho Hussey-Yea povede menší počet emisí k odlivu talentů, snížení daňových příjmů a oslabení tvorby bohatství ve Spojeném království. Řada britských firem se navíc rozhoduje pro přesun hlavního listingového místa do USA. Wise míří na Newyorskou burzu, AstraZeneca bude přímo obchodována na NYSE místo dosavadních depozitních certifikátů.

Evropské akcie letos ukazují Wall Street záda. A pražská burza je mezi šampiony

Trhy

Rok 2025 zatím patří evropským akciím. Zatímco americké akcie rostou ani ne o deset procent, burzy na starém kontinentu předvádějí růst o desítky procent. A překvapivým šampionem je v tomto ohledu pražská burza.

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

Britské úřady se snaží reagovat reformami – například uvolněním pravidel pro duální akcie, rychlejším vstupem do indexů nebo větší flexibilitou při odměňování manažerů. Šéfka London Stock Exchange Julia Hoggett plánuje také rozvoj alternativního trhu AIM a přípravu nové platformy pro obchodování akcií soukromých firem.

I když se do konce roku čekají menší emise, jako například Beauty Tech Group či producent konzervovaných ryb Princes, hlavní naděje Londýna se upínají k příštím letům. Softwareová firma Visma, oceněná na 19 miliard eur, předběžně zvolila Londýn pro svou plánovanou emisi v roce 2026.

Navzdory dramatickému poklesu objemů někteří britští investoři stále věří, že reformy a hluboké kapitálové zázemí mohou Londýn vrátit mezi špičku. „Je tu obrovská energie pro změny v regulaci. Londýn je stále významný – nesmíme ztrácet naději,“ uzavírá Rupert Soames z britské podnikatelské konfederace CBI.

Donald Trump s Karlem III.

Čím se Trump Britům odvděčil za královské přijetí? „Drobky ze stolu v Silicon Valley“, říká bývalý vicepremiér a insider z Mety

Politika

Donaldu Trumpovi se v Británii dostalo královského přijetí. Premiér Keir Starmer se snaží pomocí dobrých vztahů získat pro Brity co nejlepší podmínky. Druhá státní návštěva, kterou kromě Trumpa žádný prezident nedostal, dala premiérovi do ruky hmatatelné výsledky. Přísloví, že není zlatem všechno, co se třpytí, však platí i v tomto případě.

Karel Pučelík

Přečíst článek

Související

Výrobce baterií pro elektroauta CATL vstoupil na hongkongskou burzu

Akciový hit. Čínský výrobce autobaterií CATL vstoupil na hongkongskou burzu a akcie letí vzhůru

Trhy

sta

Přečíst článek

Plzeňská Škoda JS rozšíří výrobu jaderných reaktorů. Nabere více než stovku lidí

Plzeňská Škoda JS rozšíří výrobu jaderných reaktorů. Nabere více než stovku lidí
Škoda JS, užito se svolením
nst
nst

Škoda JS, člen Skupiny ČEZ a klíčový evropský hráč v oblasti jaderné energetiky, investuje do výrazného rozšíření svých výrobních kapacit. Společnost za tímto účelem koupila budovu někdejší Kalírny v hlavním škodováckém areálu v Plzni. Objekt přímo sousedí s Reaktorovou halou, kde firma vyrábí komponenty pro jaderné bloky a malé modulární reaktory (SMR).

Díky této akvizici rozšíříme naši výrobní plochu o 20 procent. Navíc v přímé návaznosti na Reaktorovou halu, což přinese řadu synergií,“ uvedl generální ředitel František Krček. Podle něj zde firma počítá se vznikem více než stovky nových pracovních míst.

Hala, postavená v 70. letech, nabízí přes 6 tisíc metrů čtverečních výrobní plochy, dva těžké jeřáby s nosností až 250 tun a další speciální technologie pro těžké strojírenství. Díky tomu může firma ušetřit značné investice do nového vybavení.

7 fotografií v galerii

Přesná výše nákladů na rekonstrukci a termín dokončení modernizace zatím nejsou stanoveny. Podle Martina Randy z úseku Správy majetku a investic Škoda JS však jde o jednu z největších staveb v areálu bývalé Škody Plzeň.

Rozšíření kapacit souvisí s očekávaným boomem jaderné energetiky. Škoda JS chce využít příležitosti nejen v Česku – například při výstavbě nového bloku v Dukovanech či budoucích SMR – ale i v zahraničí. Firma už dnes dodává zařízení pro projekty ve Velké Británii a sleduje také připravované zakázky na Slovensku či v poválečné obnově Ukrajiny.

Sílící evropská podpora malým modulárním reaktorům může být šancí také pro český projekt Teplator. Jeho duchovní otec, známý vědec Radek Škoda považuje za hlavní konkurenční výhodu českého reaktoru jeho zaměření výhradně na dodávky tepla. Budovu pro Teplator navrhl architekt Michal Postránecký.

Jan Žižka: O jádru v Česku rádi mluvíme, ale měli bychom už i něco dělat

Zprávy z firem

Svět je na startu nového oboru jaderných modulárních reaktorů, přechod z fáze výzkumu a vývoje do reálné výroby chystají desítky firem. Nad „energetickým odvětvím budoucnosti“ ještě stále visí spousta otazníků, ale vše nasvědčuje tomu, že dříve či později ho čeká významný boom. O vítězích se rozhoduje už dnes. Česko má v jaderné energetice celá desetiletí historických zkušeností a může se stát předním výrobcem i exportérem, pokud dokáže svůj potenciál využít. Nebude to snadné, píše ve své analýze na Export.cz Jan Žižka, editor časopisu Moderní ekonomická diplomacie.

Jan Žižka

Přečíst článek

ŠKODA JS získala od začátku roku zakázky do JE Dukovany za více než 500 milionů

Práce na několik let dopředu. Plzeňská ŠKODA JS získala zakázky v Dukovanech za půl miliardy

Zprávy z firem

Plzeňská ŠKODA JS a.s. získala od začátku roku sedm zakázek na dodávky a servis zařízení pro Jadernou elektrárnu Dukovany. Jejich celková hodnota přesahuje 500 milionů korun. Pro strojírny to znamená kontinuitu dodávek i stabilní pracovní vytížení pro příslušné divize zhruba až do roku 2030, řekl Karel Samec, mluvčí výrobce a dodavatele zařízení pro jadernou energetiku, který patří do skupiny ČEZ. Podnik usiluje o dodávky zařízení pro primární i sekundární části nových bloků českých jaderných elektráren. Chce se také podílet na montáži, koordinaci, spouštění dílčích provozních souborů a projektování.

ČTK

Přečíst článek

Související

Dostavba Dukovan se komplikuje. Antimonopolní úřad zakázal uzavřít smlouvu s Korejci

Money

ČTK

Přečíst článek
Doporučujeme