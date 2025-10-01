SMART INDUSTRY 2025 - Budoucnost výroby je tady. Připravte se na ni
Technologie jsou k dispozici. Přesto se mnohé firmy pořád drží „toho, co funguje“. Co brání větší adopci digitalizace v českém průmyslu? A jak překonat odpor ke změnám a přesvědčit management i pracovníky výroby o smyslu těchto inovací? Nejen o tom budou diskutovat profesionálové z oboru ve dnech 23. a 24. října 2025 v Pardubicích na konferenci SMART INDUSTRY 2025.
Akci pořádá společnost Pocket Virtuality, jež je součástí skupiny CSG a její divize Aerospace.
Výroba 4.0, automatizace, robotizace, umělá inteligence, průmyslové inovace. To nejsou jen bezobsažná hesla, ale klíčové trendy, které mají obrovský vliv na průmysl v Evropě, Česka nevyjímaje.
Rychlý postup technologických inovací spolu s rostoucími požadavky zákazníků v průmyslu zvyšuje tlak na schopnost firem adaptovat se – optimalizovat náklady, inovovat procesy a chytře využívat digitální nástroje.
Ale kdo o adopci těchto inovací vlastně rozhoduje? Kdo nese odpovědnost? A proč lidé zůstávají tím nejdůležitějším prvkem digitalizace průmyslu? I to bude tématem podzimní konference, na které se setká více než 300 profesionálů z oblasti výroby, servisu a údržby.
O aktuálních výzvách českého průmyslu v úvodním bloku pohovoří bývalý guvernér ČNB Jiří Rusnok.
O zkušenosti se podělí například Vlastimil Cech z firmy Wienerberger, Lukáš Kousal ze Škody Auto nebo Jiří Rach z VESKOMu a mnozí další. Jejich výčet je na webu konference. Probírat se budou aktuální témata z oblasti AI, moderních technologií a zavádění změn ve firmách.
Účastníci konference budou mít příležitost nahlédnut do zákulisí i dalších velkých firem, jako jsou ON Semiconductor, IAC Group nebo Mondelēz. A v neposlední řadě se budou moci zúčastnit také exkurzí do výrobních závodů firem Wienerberger, Retia či Eldis Pardubice.
Více o konferenci ZDE.
PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.
Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.
Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.
Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.