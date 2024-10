Inovace jako motor růstu podnikových služeb. Čím může tento obor inspirovat ostatní sektory

Obor IT a podnikových služeb patří mezi nejrychleji rostoucí segmenty české ekonomiky a stává se jedním z jejích hlavních pilířů. V České republice se v tomto oboru dnes pohybuje zhruba 175 tisíc zaměstnanců, přičemž tento počet každý rok roste – za poslední rok přibylo 10 tisíc nových pracovních míst. Jeho přínos narůstá nejen počtem zaměstnanců, ale i ekonomickým významem a technologickými inovacemi, které se z Česka šíří dál do světa. Právě inovace budou tématem listopadové konference asociace ABSL, která každoročně láká a inspiruje několik stovek odborníků z celého světa.

Organizátoři letos dali konferenci, která proběhne ve dnech 5. a 6. listopadu, téměř festivalovou podobu. Účastníky nechají nahlédnout „pod pokličku“, ti tak naživo budou moci ochutnat atmosféru a dynamiku oboru IT služeb. I proto pořadatelé setkání lídrů v oblasti podnikových služeb zasadili do pražského Karlína. Více o akci prozradil v rozhovoru prezident pořadatelské asociace ABSL Jaromír Staroba.

Asi všechny jako první otázka napadne Proč právě Karlín?

Je to jednoduché. Karlín je vlastně téměř synonymem našeho oboru, je symbolem transformace a úspěchu českého sektoru podnikových služeb. Díky tomu, že zde postupně vyrostly jedny z nejmodernějších kancelářských budov v ČR, přilákal celou řadu center, ať už z oblasti IT, výzkumu a vývoje nebo podnikových služeb. I proto je Karlín často označován jako pražské Silicon Valley. Celkem v karlínských centrech pracuje přibližně 4 000 zaměstnanců, což odpovídá třetině obyvatel této městské čtvrti. A není to zdaleka vše, míří sem stále další investoři. Jak s humorem často říká ředitel centra Edwards Lifesciences Ondřej Hlavička, Karlín je skvělým místem pro podnikání, nabízí totiž nejen moderní kancelářské prostory, které splňují nejvyšší standardy, ale zároveň i nejpestřejší nabídku obědů v Praze. Mám radost, že během naší konference celá řada center otevře účastníkům své dveře a nechá je zažít podnikové služby LIVE.

Váš obor je relativně mladý a prakticky každý rok roste dvojciferným tempem. V čem je tajemství toho růstu?

V každém případě v jeho odolnosti a inovativnosti. Obojí je pak dáno vysokou mírou digitalizace a adopce moderních technologií, které umožňují centrům vytvářet vysokou přidanou hodnotu. Dnes v našem oboru pracuje zhruba 175 tisíc zaměstnanců a do roku 2025 se očekává, že toto číslo vzroste na 200 tisíc. Centra přitom už dávno nejsou jen poskytovatelé podpůrných firemních funkcí, ale inovativní jednotky, které rozvíjejí globální byznys. Dle našich odhadů generují podnikové služby českému HDP přes 20 miliard dolarů ročně a hrají klíčovou roli ve zvyšování digitální konkurenceschopnosti České republiky.

V rozmachu pokračujeme i dále, a to navzdory vyprahlosti trhu práce, krizím, inflaci či geopolitickým otřesům. Považujeme to za velký úspěch, protože za uplynulých deset let neprokázal žádný jiný obor české ekonomiky takovou odolnost a konzistentní růst jako ten náš.

Zmiňujete technologie, hraje v rozvoji vašeho odvětví nějakou roli i umělá inteligence?

Ano, technologie jsou hlavním motorem našeho růstu. A je jich celá řada. Nástroje jako umělá inteligence (AI) a robotická automatizace procesů (RPA) umožňují centrům zvyšovat efektivitu, produktivitu a také poskytovat inovativní služby s vysokou přidanou hodnotou. Tím rozhodně přispívají k rozvoji. Ale zároveň mění i způsob, jakým musíme přistupovat k řízení lidí. Jak se technologie stále více integrují do každodenní práce, je klíčové, aby firmy přizpůsobily svůj styl vedení a podporovaly flexibilní pracovní kulturu. Lidé nejsou nahrazováni stroji, ale jejich práce se mění – a to vyžaduje nové přístupy k vedení týmů.

Právě tomu se bude věnovat i naše letošní konference. Bude se diskutovat o tom, jak správně nastavit firemní kulturu, aby byla inovativní a adaptivní na změny, a jak využít nové technologie k růstu. A co je zásadní – centra, která už AI nasadila, rostou co do počtu lidí dvojnásobně rychleji, než je oborový průměr. Proto je nutné si uvědomit, že úspěšná transformace není jen o technologiích, ale především o lidech a jejich schopnostech přijmout nové způsoby práce.

Podnikové služby jsou tedy výraznou součástí úspěšné transformace české ekonomiky na služby s vysokou přidanou hodnotou. Prezentujete jeho úspěchy i mimo ČR?

Ano, právě například naší každoroční konferencí, která představuje jedinečnou příležitost pro zviditelnění českého úspěchu v oblasti podnikových služeb na mezinárodní scéně. Akce se několik set účastníků z celého světa, kteří budou mít možnost poslechnout si osmdesátku špičkových řečníků. Ti bude zodpovídat nejdůležitější otázky a prezentovat příležitosti, kterým dnes sektor podnikových služeb čelí. Ať už jste personalista, člen managementu, IT specialista, pracovník v zákaznické podpoře, expert na automatizaci procesů nebo třeba datový analytik, získáte cenné poznatky a příklady, které vám pomohou posunout vaši společnost vstříc digitální transformaci.

Jaké tematické okruhy konference pokryje?

Zaměří se na tři hlavní tematické okruhy: Big Idea, AI & Innovation a HR Transformation. Každý z nich bude reflektovat aktuální otázky a příležitosti v sektoru. V rámci prvního okruhu, Big Idea, se účastníci setkají s předními českými lídry a prozkoumají nové trendy, které pomohou posunout sektor podnikových služeb kupředu. Zaměří se na posílení České republiky jako centra udržitelného investování a budoucnost práce v kontextu dat, s cílem proměnit centra na motory růstu. V rámci druhého okruhu, AI & Innovation, budou řešena témata využití umělé inteligence v podnikových službách a digitální transformace. Třetí okruh, HR Transformation, se zaměří na změny v oblasti lidských zdrojů, diverzitu a inkluzi a efektivní strategie pro přilákání a udržení talentů.

Mohou účastníci očekávat i praktické ukázky, jak si v těchto oblastech poradit s digitální transformací?

Na konkrétních příkladech a řešeních je konference postavená. V rámci jednotlivých okruhů budou prezentovány různé strategie a nástroje zaměřené na efektivní implementaci změn v podnikových službách. Účastníkům nabídneme odpovědi na otázky typu: Jak mohou české firmy využít generativní AI pro zefektivnění pracovních procesů? Jaké osvědčené postupy vedou k úspěšné transformaci obchodních modelů na udržitelné strategie? A jakým způsobem lze zlepšit angažovanost zaměstnanců a úspěšně relokovat zahraniční pracovníky? A mnoho dalších. Celkově konference nabízí široké spektrum příkladů a praktických řešení v rámci workshopů a diskuzních panelů, které účastníkům umožní aplikovat získané znalosti ve svých organizacích a efektivně řídit digitální transformaci.

Jak kromě konference ABSL své členy podporuje v adaptaci na digitální transformaci?

ABSL hraje klíčovou roli v procesu adaptace firem na digitální transformaci tím, že poskytuje platformu pro sdílení znalostí a osvědčených postupů v oblasti podnikových služeb. Právě organizací různých akcí, jako jsou konference, workshopy a networkingové události, přinášíme praktické příklady od lídrů v oboru, které pomáhají firmám lépe porozumět aktuálním trendům a technologiím. Pomocí vzdělávacího programu Fusion Digital, který se zaměřuje na rozvoj vůdčích schopností v oblasti umělé inteligence, pak také nabízíme unikátní a zároveň jedinou digitální akademii pro vedoucí pracovníky a experty. Tento program vybavuje účastníky potřebnými znalostmi a dovednostmi pro úspěšnou implementaci digitálních strategií.

