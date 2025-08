Letní brigády a daně: Co si pohlídat, ať neplatíte víc, než musíte

Léto, slunce, brigáda… a nenápadná daňová past. Studenti, senioři i sezónní pracovníci si během prázdnin přivydělávají na brigádách, aniž by tušili, že kvůli špatně zvolenému typu smlouvy nebo zapomenutému podpisu mohou přijít o stovky až tisíce korun měsíčně. Přitom stačí znát pár základních pravidel, jak se zbytečně nepřipravit o část výdělku. Která to jsou?

„Zdanění příjmu z brigády se může významně lišit. V některých případech mohou celkové odvody představovat téměř polovinu výdělku, ale za určitých podmínek může být daňové zatížení nulové,“ vysvětluje daňový poradce Jan Bonaventura ze společnosti Bredford Consulting.

Brigády mají zpravidla charakter závislé činnosti. Co to znamená pro váš výdělek? „Obecně patří pod závislou činnost vztahy, kdy poplatník osobně vykonává práci, při které je povinen dbát příkazů plátce příjmu, to je i případ většiny brigád,“ uvádí Bonaventura.

Příjmy ze závislé činnosti podléhají kromě daně i odvodům na zdravotní a sociální pojištění. To může být pro váš výdělek významnou zátěží, která se v součtu s odvody na straně zaměstnavatele může blížit až 50 procentům vašeho příjmu.

Jak fungují DPP a DPČ. A kdy neplatíte odvody

Existují výjimky např. pro dohody o provedení práce (DPP) a pro dohody o pracovní činnosti (DPČ) – pokud je příjem z nich nižší než stanovený limit, tak se z nich pojistné neplatí.

U DPP je limit aktuálně 11 500 korun, tento limit se posuzuje za kalendářní měsíc a započítávají se do něho příjmy ze všech dohod o provedení práce u téhož zaměstnavatele. Podobně to funguje u DPČ, kde je ale limit nižší, a sice 4500 korun.

Pokud budete mít v daném měsíci více dohod v limitu, vyhnete se odvodům pojistnému, ale daň z jedné zaplatíte - prohlášení poplatníka je možné podepsat jen u jednoho zaměstnavatele. „Po skončení roku Vám ale stát daně vrátí, pokud si podáte daňové přiznání”, upozorňuje Bonaventura.

Nepodepsané prohlášení může vyjít draho

Málokdo si uvědomuje, že i při měsíčním výdělku do 11 500 korun nemusí automaticky vznikat povinnost platit daň či pojištění. Klíčové jsou typ smlouvy a podepsání „růžového formuláře“, tedy prohlášení poplatníka k dani. Tento formulář je platný vždy pro aktuální rok a lze jej uplatnit pouze u jednoho zaměstnavatele v měsíci.

Praktický příklad

Kolik vás může stát „brigáda bez podepsaného prohlášení”?

Student pracuje na DPP za 150 Kč/hod, odpracuje 60 hodin měsíčně = výdělek 9000 Kč.

▸ Pokud podepíše prohlášení (růžový formulář), neplatí daň ani odvody → čistý výdělek zůstává 9000 Kč.

▸ Pokud nepodepíše, zaměstnavatel mu strhne 15 % → přijde o 1350 Kč měsíčně zbytečně.

Odvodové zvýhodnění pro některé pracovníky

Pro některé kategorie osob platí zvláštní podmínky, které mohou snížit daňové zatížení. Příkladem je sleva na sociálním pojištění pro poživatele starobního důchodu. Do budoucna se navrhuje i sleva na sociálním pojištění pro některé zaměstnance v ovocnářství a při pěstování zeleniny.

Zdanění příjmů ze závislé činnosti zajišťuje zaměstnavatel, přičemž se uplatňuje buď zálohová, nebo srážková daň. Zaměstnanci přesto může vzniknout povinnost podat po skončení kalendářního roku daňové přiznání a příjmy z brigády do něj zahrnout. V některých případech je výhodné daňové přiznání podat dobrovolně. „Základní sleva na poplatníka činí 30 840 korun, což odpovídá ročním příjmům přes 200 tisíc korun, ze kterých se tak ve výsledku žádná daň nezaplatí,“ upozorňuje Bonaventura.

Slevy lze uplatnit pouze u jednoho zaměstnavatele (tam, kde podepíšete prohlášení). Pokud během roku vystřídáte více brigád, může být výhodné si podat daňové přiznání a nechat si přeplatek vrátit.

Daňové výjimky pro brigádníky

Brigádníci se často domnívají, že na žádné výhody nemají nárok. Ve skutečnosti jim ale zaměstnavatel může nabídnout i řadu daňově výhodných benefitů. Kromě oblíbeného příspěvku na stravování je například možné sjednat nárok na proplácení cest do práce a z práce. Takové náhrady nejsou předmětem daně, ale jedná se přitom o daňově uznatelný náklad, takže je to pro zaměstnavatele velmi výhodné a u některých brigádníků se může jednat o významné částky, které nemusí danit.

„Podobně je to u příspěvku na dlouhodobý investiční produkt, tedy příspěvek na investice do akcií a dalších investičních nástrojů. Mnoho mladých již investuje a toto může být vítaný způsob, jak udělat investice velmi výhodné”, uvádí Bonaventura.

Lze rovněž uvažovat o využití kafeterie, benefitních poukázek nebo např. příspěvku na zájezd, které ale jsou pro zaměstnavatele daňově neuznatelným nákladem, vypočítává některé další příklady Bonaventura.

Příležitostná činnost není závislá činnost

Některé brigády mohou mít charakter příležitostné činnosti – například pokud jde o jednorázovou práci, jako je naštípání dřeva nebo vymalování domu. Důležité je, aby nešlo o závislou činnost. To znamená, že osoba, která práci vykonává, není povinna řídit se pokyny plátce odměny. Typickým znakem je například to, že se obě strany dohodnou, do kdy má být práce hotová, ale samotný způsob provedení a rozvrh práce si pracovník určuje sám.

„Příjmy z příležitostných činností jsou osvobozeny od daně, pokud jejich úhrn nepřesáhne 50 tisíc korun za kalendářní rok. I kdyby ale podmínky pro osvobození od daně nebyly kvůli vyššímu příjmu splněny, bude zdanění výhodnější, kvůli absenci odvodů pojistného a samozřejmě možnosti uplatnit slevy na dani,“ dodává Bonaventura.

S fakturací opatrně

Není vyloučeno, aby byly příležitostné činnosti vykonávány v rámci podnikání. Pozor však na minimální odvody, které mohou ukrojit nemalou část výdělku. S podnikatelskou činností jako takovou je spojena určitá administrativa a také zde není omezení odpovědnosti jako u zaměstnanců, pokud by brigádník například něco poškodil.

„Pokud někdo požaduje od brigádníků získání živnostenského listu, byl bych obezřetný, protože to není běžné a může to být signálem problematického jednání podnikatele – kromě rizika nezaplacení výdělku, vymáhání fiktivních škod můžete riskovat i případné sankce ze strany úřadů,“ varuje Bonaventura.

„Ať už jste student, senior, nebo hledáte přivýdělek – zkontrolujte si typ smlouvy a ptejte se na benefity i možnost uplatnění slev. Může to znamenat stovky až tisíce korun měsíčně navíc,“ uzavírá Bonaventura.

Airbnb není „jen pronájem“. Kdo to nepochopí, může draze zaplatit Money Přivyděláváte si pronájmem přes Airbnb nebo Booking? Pozor! Nejde jen o pasivní příjem. Pokud nemáte živnost nebo nehlásíte příjmy správně, může vás čekat tvrdý zásah od finančáku. Daňoví poradci varují: přístup „nějak to projde“ už dnes nefunguje. nst Přečíst článek

Někdy mě volají k úplným hloupostem, říká mobilní údržbář Zprávy z firem V centru Prahy je mnohdy rychlejší hodit batoh s nářadím na záda a vyrazit za prací na kole než jet autem. Mobilní údržbář Jaroslav Slabý tak zvládne opravit kapající kohoutek, vyměnit žárovku či vodovodní baterii dřív, než by stihl najít místo k zaparkování. Michal Nosek Přečíst článek

Na brigádu již od čtrnácti. Prázdninová novinka bude pro žáky základek platit od června Zprávy z firem Letní brigády budou nově dostupné i pro čtrnáctileté děti, které ještě nemají ukončené základní vzdělání. Změnu přináší novela zákoníku práce, která sníží věkovou hranici pro možnost pracovat. Nová pravidla by měla začít platit od 1. června 2025. Pro mladistvé, stejně jako pro dospělé, v letošním roce činí minimální mzda 124,40 koruny za hodinu. nos Přečíst článek