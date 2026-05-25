Lukáš Kovanda: Brigáda jako nový důchodový pilíř? Přivydělávají si studenti i senioři
Letní brigády už nejsou jen studentskou cestou k penězům na festivaly a prázdniny. Stále častěji se z nich stává nástroj, kterým si Češi včetně seniorů, rodičů na rodičovské nebo nezaměstnaných dorovnávají příjmy. Vedlejšák má podle ekonoma Lukáše Kovandy už každý třetí zaměstnanec.
Slunečné dny jasně naznačují příchod sezony letních brigád, avšak tuzemský trh práce už dávno nevypadá jako dřív. Brigáda dnes není jen vítaným přilepšením pro studenty, ale stále častěji slouží jako způsob dorovnání příjmů domácností.
Denně přibývají tisíce míst
S příchodem léta, kdy zaměstnavatelé potřebují posílit provozy, se tak na trhu denně objevuje kolem dvou tisíc volných pozic. Podle dat ManpowerGroup se hodinové sazby v Praze nejčastěji pohybují mezi 150 a 170 korunami, přičemž u náročnějších nebo urgentních směn mohou vyšplhat až na 250 korun za hodinu. V regionech jsou odměny nižší a pohybují se nejčastěji mezi 135 a 160 korunami za hodinu. Výjimkou však nejsou ani nabídky, kde se hodinová odměna pohybuje nad hranicí 400 korun.
Nabídka pozic roste už od konce dubna a vrcholí během května a června. Nejlépe placená a méně fyzicky náročná místa přitom mizí ještě před začátkem prázdnin, což platí typicky pro administrativu, recepce nebo zákaznický servis. Naopak v logistice, skladech nebo gastronomii bývá volných míst dostatek i během léta.
Letní brigády letos lákají na vyšší výdělky, ale kolem změn panuje zmatek. Zatímco některá pravidla se skutečně upravila, řada „novinek“ kolujících na internetu platí už roky. Přinášíme přehled toho, co je v roce 2026 opravdu jinak.
Brigády 2026: Více peněz, ale i zmatek. Co se skutečně mění
Money
Letní brigády letos lákají na vyšší výdělky, ale kolem změn panuje zmatek. Zatímco některá pravidla se skutečně upravila, řada „novinek“ kolujících na internetu platí už roky. Přinášíme přehled toho, co je v roce 2026 opravdu jinak.
Stát přidal hodiny, ale také papírování
Do trhu práce navíc letos promlouvají legislativní změny. Stát na jedné straně vyšel vstříc zemědělcům, když u sezonních prací v ovocnářství a zelinářství zvýšil limit práce na dohodu o provedení práce na 1 280 hodin ročně. Na druhé straně však zvýšil hranici příjmu pro odvody na 12 tisíc korun měsíčně a zavedl povinné měsíční hlášení dohodářů, což firmám sice zvyšuje papírování, ale zájem o rychlý výdělek to netlumí.
Na brigády míří i senioři
Paralelně s tím se proměňuje demografická struktura brigádníků. Tradiční studenty dnes doplňují senioři, rodiče na rodičovské dovolené a nezaměstnaní. Podle BNP Paribas Cardif Indexu jistoty má navíc vedlejší příjem až 34 procent zaměstnanců, což ukazuje, že brigáda přestává být pouze sezonním přivýdělkem a stále častěji slouží jako nástroj k udržení životní úrovně domácností.
Mladší generace navíc mění preference a místo krátkodobých brigád hledá spíše dlouhodobější práci na částečný úvazek, která jí přinese profesní zkušenost a zvýší její hodnotu na budoucím trhu práce.
Tento příliv lidí pod finančním tlakem však generuje i nová rizika. V oborech s vysokou fluktuací přibývá falešných nabídek, práce bez smlouvy i nelegálního zaměstnávání.