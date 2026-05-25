Vyberte si z našich newsletterů

Přihlásit odběr
newstream.cz Názory Lukáš Kovanda: Brigáda jako nový důchodový pilíř? Přivydělávají si studenti i senioři

Lukáš Kovanda: Brigáda jako nový důchodový pilíř? Přivydělávají si studenti i senioři

Lukáš Kovanda: Brigáda jako nový důchodový pilíř? Přivydělávají si studenti i senioři
iStock
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Letní brigády už nejsou jen studentskou cestou k penězům na festivaly a prázdniny. Stále častěji se z nich stává nástroj, kterým si Češi včetně seniorů, rodičů na rodičovské nebo nezaměstnaných dorovnávají příjmy. Vedlejšák má podle ekonoma Lukáše Kovandy už každý třetí zaměstnanec.

Slunečné dny jasně naznačují příchod sezony letních brigád, avšak tuzemský trh práce už dávno nevypadá jako dřív. Brigáda dnes není jen vítaným přilepšením pro studenty, ale stále častěji slouží jako způsob dorovnání příjmů domácností.

Denně přibývají tisíce míst

S příchodem léta, kdy zaměstnavatelé potřebují posílit provozy, se tak na trhu denně objevuje kolem dvou tisíc volných pozic. Podle dat ManpowerGroup se hodinové sazby v Praze nejčastěji pohybují mezi 150 a 170 korunami, přičemž u náročnějších nebo urgentních směn mohou vyšplhat až na 250 korun za hodinu. V regionech jsou odměny nižší a pohybují se nejčastěji mezi 135 a 160 korunami za hodinu. Výjimkou však nejsou ani nabídky, kde se hodinová odměna pohybuje nad hranicí 400 korun.

Nabídka pozic roste už od konce dubna a vrcholí během května a června. Nejlépe placená a méně fyzicky náročná místa přitom mizí ještě před začátkem prázdnin, což platí typicky pro administrativu, recepce nebo zákaznický servis. Naopak v logistice, skladech nebo gastronomii bývá volných míst dostatek i během léta.

Chmelové brigády bývaly velmi oblíbené

Brigády 2026: Více peněz, ale i zmatek. Co se skutečně mění

Money

Letní brigády letos lákají na vyšší výdělky, ale kolem změn panuje zmatek. Zatímco některá pravidla se skutečně upravila, řada „novinek“ kolujících na internetu platí už roky. Přinášíme přehled toho, co je v roce 2026 opravdu jinak.

nos

Přečíst článek

Stát přidal hodiny, ale také papírování

Do trhu práce navíc letos promlouvají legislativní změny. Stát na jedné straně vyšel vstříc zemědělcům, když u sezonních prací v ovocnářství a zelinářství zvýšil limit práce na dohodu o provedení práce na 1 280 hodin ročně. Na druhé straně však zvýšil hranici příjmu pro odvody na 12 tisíc korun měsíčně a zavedl povinné měsíční hlášení dohodářů, což firmám sice zvyšuje papírování, ale zájem o rychlý výdělek to netlumí.

Na brigády míří i senioři

Paralelně s tím se proměňuje demografická struktura brigádníků. Tradiční studenty dnes doplňují senioři, rodiče na rodičovské dovolené a nezaměstnaní. Podle BNP Paribas Cardif Indexu jistoty má navíc vedlejší příjem až 34 procent zaměstnanců, což ukazuje, že brigáda přestává být pouze sezonním přivýdělkem a stále častěji slouží jako nástroj k udržení životní úrovně domácností.

Mladší generace navíc mění preference a místo krátkodobých brigád hledá spíše dlouhodobější práci na částečný úvazek, která jí přinese profesní zkušenost a zvýší její hodnotu na budoucím trhu práce.

Tento příliv lidí pod finančním tlakem však generuje i nová rizika. V oborech s vysokou fluktuací přibývá falešných nabídek, práce bez smlouvy i nelegálního zaměstnávání.

Další komentáře ekonoma Lukáše Kovandy

Související

Ceny benzinu - ilustrační foto

Lukáš Kovanda: Vládní fiasko. Benzin atakuje rekordní ceny i přes snížení daní

Názory

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Michal Nosek: Evropa možná típla cigaretu. Nikotin ale zdaleka nekončí

Kouření klasických cigaret je na ústupu
iStock
Michal Nosek
Michal Nosek

Švédsko ukazuje, že kouření cigaret lze dostat na okraj společnosti. Jenže zmizení modrého dýmu ještě neznamená konec závislosti. Nikotin se jen přesouvá do čistší, diskrétnější a společensky přijatelnější podoby nikotinových sáčků a roztoků v elektronických zařízeních.

Švédsko právě ukázalo Evropě, že kouření cigaret lze prakticky porazit. Ne jen krabičkami s varovnými obrázky, moralizováním ve školácch nebo nekonečnými debatami. Ale kombinací změny návyků, cen, regulací a dostupných alternativ. Počet lidí, kteří denně kouří cigarety, ve Švédsku mezi lety 2003 a 2025 klesl z 16 procent na 4,8 procenta, uvedla Rada pro informace o alkoholu a dalších drogách. V zemi, kde méně než pět procent obyvatel každodenně sahá po cigaretě, je kouření považované za vymýcené. Jenže švédský úspěch má háček. Cigareta mizí z ruky, nikotin zůstává v těle.

Převlečená závislost

Evropská politika se dlouho tvářila, že hlavní nepřítel má filtr, popel a odporný zápach. A částečně měla pravdu. Cigarety jsou zdravotní katastrofa, ekonomická zátěž a jeden z nejhloupějších způsobů, jak si zkrátit život a ještě za to platit. Pokud se Švédsku podařilo stlačit denní kouření ke zhruba pěti procentům populace, je to obrovský úspěch. Většina Evropy se na něj může dívat s rozpaky. Jenže to je jen první polovina příběhu.

Zhruba čtvrtina dospělých Švédů denně užívá nějaký nikotinový produkt. Nikotinové sáčky, e-cigarety. Starý kouřový rituál nahradil nový. Čistší, diskrétnější a společensky snesitelnější. Už žádný popelník na stole, žádný zápach v kabátu, žádný žlutý filtr mezi prsty. Stačí sáček pod rtem, elegantní krabička v kapse a pocit, že problém je vyřešen. Není. Závislost žije dál.

Závislost bez konce

Evropa se musí rozhodnout, zda jí jde o konec kouření, nebo o konec nikotinové závislosti. To jsou dvě různé věci. Pokud bylo cílem zbavit lidi dehtu, kouře a karcinogenních zplodin spalování, Švédsko nabízí jasný model. Pokud bylo cílem osvobodit společnost od návykového průmyslu, pak je na oslavy ještě velice brzy.

Tabákové a nikotinové firmy totiž neprohrály. Adaptovaly se. Pochopily, že cigareta je špinavá minulost, a začaly prodávat čistší budoucnost. Bílé sáčky, sladké příchutě, tekutiny do vapů, nenápadný design a jazyk životního stylu. Závislost se tak přestala tvářit jako zlozvyk a získala tvář moderní volby. A právě tady leží evropské riziko.

Philip Morris zdvojnásobí investici do závodu v Kutné Hoře

Philip Morris rozjel v Kutné Hoře výrobu nikotinových sáčků. Investice přesáhla dvě miliardy korun

Zprávy z firem

Tabáková společnost Philip Morris ČR zahájila ve svém kutnohorském závodě výrobu nikotinových sáčků ZYN. Do rozšíření produkce a modernizace továrny investovala více než dvě miliardy korun, tedy dvojnásobek původně avizované částky. Firma zároveň očekává vznik nových pracovních míst a posílení role Kutné Hory v evropské výrobě bezdýmných produktů.

nst

Přečíst článek

Dospělý kuřák, který přejde z cigaret na méně škodlivou alternativu, může udělat rozumný krok. Z hlediska veřejného zdraví má smysl rozlišovat mezi spalovaným tabákem a produkty, které neprodukují kouř. Jenže mladý člověk, který by si klasickou cigaretu možná nikdy nezapálil, může začít s nikotinem právě proto, že už nesmrdí, nepálí v krku a nevypadá jako pomalá sebevražda. Zdravotní politika tak sice slaví pád cigaret, zatímco na druhé straně vyrůstá nová generace závislých.

Švédsko tedy není důkazem, že nikotinový problém je vyřešený. Je důkazem, že cigareta jako dominantní forma užívání nikotinu může skončit. A to je zásadní rozdíl.

Co dál s nikotinem?

Evropa by si z toho měla vzít dvě lekce. První je jednoduchá. Cigarety patří co nejrychleji do zapomnění. Vyšší daně, zákaz reklamy, omezení kouření ve veřejném prostoru a tvrdá prevence fungují. Žádné nostalgické řeči o svobodě kuřáka nemohou zakrýt fakt, že kouření zabíjí ve velkém.

Druhá lekce je složitější. Náhražky nesmějí dostat neomezenou šanci jen proto, že nejsou cigaretou. Nikotinové sáčky a e-cigarety nemají být barevná hračka u pokladny ani módní doplněk pro teenagery. Mají být přísně regulované, jasně označené a zbavené marketingu, který dělá ze závislosti trend.

Konec kouření v Evropě je na dosah. Nesmí se z něj ale stát jen pouhá výměna kulis, v níž zmizí kouř Marlboro Mana, zatímco závislost zůstává, byť nenápadná. Vítězství se může slavit až ve chvíli, kdy se na nikotinové závislosti přestane stavět byznys.

Související

Kuřáci utratí 90 miliard ročně

Lukáš Kovanda: Krabička cigaret je za hodinu práce. Kuřáci platí, nekuřáci snídají

Názory

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Byznys se dává do pohybu. Českých akvizic je pětinásobek

Byznys se dává do pohybu. Českých akvizic je pětinásobek
CSG, užito se svolením
ČTK
ČTK

Fúze a akvizice v Česku nabraly tempo. V prvním čtvrtletí bylo oznámeno pětkrát více transakcí s českou stopou než před rokem. Zároveň roste aktivita domácích firem na kapitálových trzích, informuje Deloitte.

V letošním prvním čtvrtletí bylo na trhu fúzí a akvizic oznámeno 85 transakcí s českou stopou, což je pětinásobek oproti stejnému období loňského roku. Celkem 52 českých společností letos změnilo majitele. V 41 případech je koupila jiná společnost z ČR, u dalších 11 pochází nový majitel ze zahraničí. Vyplývá to z údajů M&A Indexu společnosti Deloitte.

„Na trhu fúzí a akvizic sledujeme rostoucí důraz na strategickou kvalitu transakcí. Úspěšní investoři kombinují disciplinovaný přístup k ocenění firem s robustní dlouhodobou vizí transformace podniků,“ uvedl partner v oddělení finančního poradenství Deloitte ČR Petr Dědeček.

Češi nakupují v zahraničí

Čeští investoři zůstali mimořádně aktivní v zahraničí. Během čtvrtletí získali významné podíly v 31 zahraničních společnostech, zatímco prodej zahraničních aktiv proběhl pouze ve dvou případech. Z hlediska sektorů směřovaly investice zejména do softwaru, služeb a logistiky.

„V posledních několika čtvrtletích sledujeme, jak se snižuje ochota zúčastněných stran komentovat hodnoty transakcí. V prvním čtvrtletí byla alespoň orientační hodnota transakce zveřejněna jen v pěti případech, což nadále omezuje možnost komplexnějšího vyhodnocení tržních ocenění,“ dodal Dědeček.

Roste i chuť jít na burzu

Současně roste aktivita českých společností na kapitálových trzích. Obranně-průmyslový holding Czechoslovak Group uskutečnil rekordní český veřejný úpis akcií, když na burze v Amsterdamu nabídl 15,2 procenta svých akcií a získal přibližně 3,8 miliardy eur.

velkorážová munice

CSG po propadech: přehnaná panika, nebo prozření trhu?

Názory

Akcie zbrojařské skupiny Czechoslovak Group se obchodují na polovině své hodnoty z doby úpisu, přestože tržby loni vzrostly o 72 procent na 165 miliard korun. Rekordní výsledky však zastiňuje nedůvěra investorů k reálným výrobním kapacitám i ostré spory s menšinovými akcionáři. Skupina nyní stojí na rozcestí mezi modelem postaveným na přeprodeji a přechodem k náročné vlastní výrobě.

Timur Barotov

Přečíst článek

Na pražské burze cenných papírů přestoupila společnost KARO Leather na hlavní trh, další společnosti pak zvažují sekundární umístění akcií na zahraničních burzách, což podle Deloitte potvrzuje rostoucí ambice domácích emitentů.

Evropa zaostává, Česko vyčnívá

Evropský trh fúzí a akvizic zaznamenal v prvním čtvrtletí 2 679 transakcí, což je meziroční pokles o šest procent. Podle nového vydání Deloitte M&A Indexu by se ve druhém čtvrtletí měl projevit mírný nárůst oznámených transakcí v EU a Británii na 2 847. To znamená mezikvartální zvýšení o šest procent, v meziročním srovnání však jde o jedenáctiprocentní pokles.

Celková hodnota transakcí uskutečněných v posledních 12 měsících v Evropě mezikvartálně vzrostla o 22,7 procenta na 708 miliard dolarů.

Další růst mohou táhnout technologie a energetika

„Uprostřed dynamického vývoje fúzí a akvizic se rýsuje několik katalyzátorů, které by mohly ve zbytku roku dále stimulovat trh. Společnosti s robustní kapitálovou strukturou aktivně sledují akviziční příležitosti v klíčových oblastech svého podnikání. Slibný potenciál se projevuje ve stavebnictví, e-commerce, telekomunikacích, technologiích a energetice,“ upozornil partner v oddělení transakčních služeb Deloitte ČR Jan Vomáčka.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

Související

Doporučujeme