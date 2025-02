Ocenění Visa Czech Top Shop 2025 za leden zná své vítěze. Kdo uspěl tentokrát?

Soutěž pravidelně oceňuje výjimečné kamenné prodejny v Česku, které zákazníkům nabízejí jedinečný nákupní zážitek.

Ocenění za nejlepší lednové prodejny soutěže Visa Czech Top Shop 2025 si odnášejí tři jedinečné koncepty, které dokazují, že retail může být nejen funkční, ale i inspirativní. První místo získala výstavní síň českého skla Crystalex na pražské Masaryčce, která okouzluje minimalistickým designem a uměleckou instalací evokující skleněné bubliny. Druhé místo obsadil FAnn Beauty Atelier na Chodově, který propojuje parfumerii s kosmetickým salonem a přináší zákazníkům luxusní zážitek v péči o krásu. Třetí příčku si vysloužil samoobslužný COOP KONZUM na Dolní Moravě – inovativní non-stop prodejna, která dokazuje, že moderní technologie mohou zpříjemnit nakupování v jakoukoli denní i noční dobu.

Crystalex na Masaryčce: skleněná elegance na prvním místě

Pražská vlajková prodejna společnosti Crystalex, předního českého výrobce skla, si právem vysloužila první místo. Nachází se v nově revitalizované lokalitě Masaryčka a její minimalistický interiér, navržený renomovaným architektem Petrem Deylem, dokonale propojuje moderní architekturu s nadčasovou elegancí českého sklářství.

Hlavním vizuálním prvkem obchodu je působivá dynamická stěna evokující vlny skleněných bublin, která prostoru dodává jedinečný umělecký charakter. Inspektoři ocenili nejen estetickou čistotu prodejny, ale i precizně uspořádaný sortiment, který umožňuje zákazníkům snadný výběr a pohodlný nákup. Prodejna však není jen o designu, pravidelně totiž láká i na speciální akce a sezónní kolekce, které přitahují širokou klientelu. Celkový dojem završuje odborně školený personál, který dokáže zákazníkům nabídnout nejen informace o produktech, ale i osobní přístup a skvělý servis.

FAnn Beauty Atelier na Chodově: luxusní péče na druhém místě

FAnn Beauty Atelier v obchodním centru Chodov si vysloužil druhé místo díky jedinečnému propojení parfumerie a kosmetického salonu. Zákazníci zde nezažijí jen běžný nákup, ale komplexní zážitek péče o krásu. Už při vstupu je obklopí příjemná vůně luxusních parfémů a elegantní, pečlivě uspořádaný interiér, kde jsou produkty přehledně seřazené podle značek.

Díky kompaktní velikosti prodejny je orientace snadná a zákazníci si mohou nerušeně prohlédnout širokou nabídku. Zóna s testery navíc umožňuje vyzkoušet oblíbené produkty ještě před nákupem, což zvyšuje komfort nakupování. Skvělý dojem z návštěvy podtrhuje ochotný a odborně školený personál, který dokáže poradit s výběrem vůní i kosmetiky na míru. FAnn Beauty Atelier tak nabízí nejen kvalitní sortiment, ale i exkluzivní zákaznický servis, který dělá z běžného nakupování výjimečný zážitek.

COOP KONZUM Dolní Morava: non-stop pohodlí na třetím místě

Bronzovou příčku si vysloužila samoobslužná prodejna COOP KONZUM na Dolní Moravě, která přináší revoluci v nakupování. Díky automatizovanému provozu je otevřena 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, což ocení jak místní obyvatele, tak turisté navštěvující tuto oblíbenou horskou oblast. Inspektoři vyzdvihli nejen inovativní koncept, ale také čistotu, moderní vzhled prodejny a pohodlné parkování přímo před vchodem. Přehledné uspořádání regálů umožňuje snadnou orientaci i rychlý nákup. Přestože se jedná o menší prodejnu, sortiment je dobře doplněn a akční nabídky jsou jasně označeny, takže, takže zákazníci vždy vědí, kde najít nejlepší ceny. COOP KONZUM na Dolní Moravě dokazuje, že moderní technologie mohou zpříjemnit nakupování a nabídnout maximální flexibilitu – ať už si zákazníci chtějí nakoupit brzy ráno, pozdě večer nebo třeba v průběhu noci.

Kdo bude další?

Soutěž Visa Czech Top Shop pravidelně oceňuje výjimečné kamenné prodejny v Česku, které zákazníkům nabízejí jedinečný nákupní zážitek. Každý měsíc inspektoři hodnotí nominované prodejny na základě několika kritérií. Titulárním partnerem je společnost Visa, která projekt podporuje od jeho vzniku.

Máte rádi prodejnu, do které se rádi vracíte? Kde najdete ochotný personál, skvělé zboží a jedinečnou atmosféru? Nebo znáte prodejnu, která se vymyká svým designem, konceptem nebo zákaznickým servisem? Dejte o ní vědět! Nominujte ji do soutěže Visa Czech Top Shop 2025 a dejte jí šanci získat prestižní ocenění. Je to jednoduché! Stačí ji nominovat na webových stránkách www.mistoprodeje.cz/registrace-visa-czech-top-shop.