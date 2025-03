Bankovní versus nebankovní půjčka: Rozdíly mezi úvěry zvolna mizí

V minulosti byly bankovní a nebankovní půjčky vnímány jako dva odlišné světy. Banky byly považovány za důvěryhodné instituce s přísnými podmínkami, zatímco nebankovní společnosti měly pověst trochu neférových a rizikových institucí s rizikem vysokých úroků. Díky legislativním změnám a regulacím se však tyto rozdíly postupně stírají.

Legislativní změny a dohled ČNB

Klíčovým momentem byla novela zákona o spotřebitelském úvěru č. 257/2016 Sb., která vstoupila v platnost v prosinci 2016. Tato legislativa zavedla přísnější pravidla pro všechny poskytovatele úvěrů, ať už bankovní či nebankovní. Hlavním cílem bylo zvýšit ochranu spotřebitelů a zajistit lepší přehlednost trhu s úvěry. Od té doby musí všechny nebankovní společnosti vlastnit licenci od České národní banky (ČNB). To vyžaduje splnění náročných kritérií, včetně prokázání kapitálové vybavenosti a bezúhonnosti. Díky tomu odpadlo mnoho neférových poskytovatelů a trh se výrazným způsobem pročistil.

Sbližování podmínek a nabídek

Nebankovním půjčkám bylo často vytýkáno, že jsou drahé a mají nepřehledné podmínky a často dost na hraně se zákonem. Dnes už ale mnoho těchto společností nabízí produkty srovnatelné s bankovními úvěry, a to jak v oblasti úrokových sazeb, tak i podmínek. Některé instituce dokonce přichází s novými a zajímavými produkty, které banky nenabízí, čímž rozšiřují možnosti pro klienty. Na druhou stranu i banky se snaží jít tímto směrem a řadu svým produktů zrychlily a zjednodušily.

Tip: Stále to neznamená, že by už neexistovaly neférové nebo nevýhodné půjčky. Pořád je tu řada produktů, o kterých lze říci, že jsou minimálně rizikové. Je proto vždy důležité si zdánlivě skvělé a výhodné nabídky řádně promyslet.

Podmínky nejsou vždy stejné

Ačkoliv musí být dnes podmínky jednoznačné, stále platí, že levnější půjčky obvykle nabízí banky. Nebankovní společnosti zase mívají trochu méně tvrdé podmínky a i ti, kteří v bance neuspějí, mají tady větší možnosti. Nelze s jistotou říct, jaká možnost je pro vás nejvýhodnější. Vždy je nutné posuzovat podmínky úvěrů individuálně od všech poskytovatelů. Řešte úrokovou sazbu, dobu splatnosti, výši půjčky i RPSN.

Hlavní rozdíly mezi bankovními a nebankovními půjčkami

Ačkoli se podmínky sbližují, určité rozdíly mezi bankovními a nebankovními půjčkami stále existují.

Regulace a dohled: Banky podléhají přísnějším regulacím dohledu ze strany ČNB, zatímco nebankovní společnosti mají o něco volnější rámec, avšak stále podléhají licencování a dohledu.

Banky podléhají přísnějším regulacím dohledu ze strany ČNB, zatímco nebankovní společnosti mají o něco volnější rámec, avšak stále podléhají licencování a dohledu. Rychlost a flexibilita: Nebankovní společnosti mívají rychlejší proces schvalování a vyplacení půjček s méně náročnou administrativou. Banky si obvykle klienty více kontrolují, zejména u vyšších částek.

Nebankovní společnosti mívají rychlejší proces schvalování a vyplacení půjček s méně náročnou administrativou. Banky si obvykle klienty více kontrolují, zejména u vyšších částek. Úrokové sazby a poplatky: Historicky měly banky nižší úrokové sazby, avšak dnes mohou nebankovní společnosti stejně srovnatelné podmínky. Je však důležité pečlivě porovnávat mezi sebou.

Historicky měly banky nižší úrokové sazby, avšak dnes mohou nebankovní společnosti stejně srovnatelné podmínky. Je však důležité pečlivě porovnávat mezi sebou. Dostupnost pro klienty: Klienti s nižší bonitou nebo s negativní historií v registru dlužníků, zatímco banky jsou při schvalování úvěrů přísnější.

Vhodnou půjčku vybírejte pečlivě

Při výběru mezi bankovní a nebankovní půjčkou je důležité zvážit několik faktorů. Neomezujte se pouze na jednu instituci. Prozkoumejte nabídky různých bank i nebankovních společností, porovnejte sazby, RPSN, poplatky a podmínky splácení. Ověřte si, že daný subjekt má licenci ČNB. Seznam licencovaných subjektů je veřejně dostupný na webových stránkách ČNB. Pečlivě prostudujte smlouvu a zaměřte se na všechny podmínky, včetně sankcí za pozdní splátky či možnosti předčasného splacení. Realisticky zhodnoťte své finanční možnosti a spočítejte si, že budete moci řádně splácet.

Díky legislativním změnám se rozdíly mezi bankovními a nebankovními půjčkami výrazně změnily. Spotřebitelé mají širší výběr a mohou si vybrat produkt, který nejlépe vyhovuje jejich potřebám a finanční situaci. Klíčem je pečlivé porovnání podmínek a důkladné prostudování smlouvy ještě před jejím podpisem.

Jak poznat nejhorší nebankovní půjčky a vyhnout se jim? Více k tématu na Bezvamoney.cz. O rozdílech v úvěrech od banky nebo nebankovní společnosti píše také redakce Finex.cz nebo Moneta.cz. Dluhovou problematikou se v České republice také dlouhodobě zabývá Clovekvtisni.cz.

