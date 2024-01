Muži chtějí vydělat, ženy románek. Kyberpodvodníci jsou stále rafinovanější, říká policejní expert

Kyberpodvodům nyní kralují „výhodné investice“ s vidinou rychlého a bezpracného zbohatnutí. Častěji se podle policejních statistik na takové lákadlo chytí muži, kteří jsou ochotni přesvědčivým podvodníkům poslat i stovky tisíc korun. Ženy zase naletí na „záchranné mise" vojáků, lékařů nebo podlehnou „zamilovaným“ cizincům, kteří se údajně ocitli v nesnázích a potřebují poslat peníze na záchranu. Vloni se tak počet útoků meziročně už ztrojnásobil a celkové škody z kyberpodvodů se v Česku vyšplhaly na částku 1,3 miliardy korun. Jediným lékem, který proti kyberpodvodům pomáhá, je vzdělávání a informovanost klientů, řekla výkonná ředitelka České bankovní asociace (ČBA) Monika Zahálková.

Osloví-li někoho na ulici neznámý člověk, aby mu dal svou platební kartu s PIN či přihlašovací údaje k bankovnímu účtu nebo stotisíc korun ke zázračnému zhodnocení do druhého dne, většina lidí to šmahem vyhodnotí jako nesmysl a bezpečnostní riziko. Téměř každý si je i jist, že by na takovéto „pohádky“ nikdy a nikomu neskočil. V obdobné situaci v kyberprostoru a ze svého obývacího pokoje už to podle expertů pro řadu lidí ale neplatí. Stává se, že pak někteří lidé bez problémů poskytnou kyberpodvodníkovi své přihlašovací údaje do bankovnictví anebo mu obratem převádějí velké sumy peněz s vidinou velkého, rychlého a bezpracného zbohatnutí nebo kvůli záchranné misi či lovestory na dálku.

Takto přesvědčené lidi od jejich rozhodnutí zpravidla už poté nic neodradí a nedají ani na varování své banky ani od policie a peníze posílají z účtu či přes bitcoin vkladomaty všem navzdory. Svůj fatální omyl přitom nemusí objevit hned. O vybíleném účtu nebo nenávratně ztracených sumách se mnohdy dozví až třeba za několik týdnů či ještě déle, kdy už je na jakoukoliv záchranu jejich peněz pozdě.

Rafinovanost kyberpodvodníků se zvyšuje a nezná mezí

V posledních letech jsme tak podle Ondřeje Pence z odboru Prevence Policie České republiky svědky bezprecedentního nárůstu on-line kriminality. Kyberpodvodníci jsou navíc stále sofistikovanější a využívají i nové technologie či Al tak, že je stále obtížnější kyberútoky identifikovat.

„Lidé často s kyberpodvodníky telefonují i dlouhé hodiny a nechávají se od nich zmanipulovat natolik, že pod vidinou skvělé investice, která jim má rychle přinést vysoký zisk, nevěří už nikomu jinému a sami dobrovolně usilují o odeslání peněz podvodníkovi,“ popisuje Ondřej Penc z odboru Prevence Policie České republiky. Tito lidé mají podle něj pocit, že ve svém domácím bezpečném prostoru se jim přece nemůže vůbec nic stát. Navíc bývají i přesvědčeni, že tomu díky dlouhým diskusím o investování nyní rozumí více jak ostatní a jsou zcela pohlceni ve své hamižnosti.

Kyberpodvodníci jsou tak dnes nejen velmi důmyslní, ale bývají podle Pence často i součástí organizovaných zločineckých skupin. Zakládají si velká call centra s operátory komunikující dobrou češtinou a své zaměstnance v nich proškolují v manipulaci a v nejnovějších marketingových akcích bank. „Umí zfalšovat i telefonní číslo (to je takzvaný spoofing), ze kterého lidem volají. Vypadá to třeba, že volají přímo z bankovní pobočky klienta. Své oběti už také předem varují, že jim může banka volat, aby je odradila od jejich výhodné investice a že si chce banka ukrojit z těch jejich „výhodně“ investovaných peněz,“ líčí Penc a dodává, že „v okamžiku, kdy pak takovému klientovi jako banka zavoláme, abychom ho varovali, skutečně nám už nevěří. A to ani v případě, že s nimi telefonujeme desítky minut. Oni už mají totiž za sebou mnohahodinové telefonáty s kyberpodvodníky. Jsou zmanipulovaní a chtějí investovat či poslat svou transakci za každou cenu. Jsou dokonce schopni nás osočovat, že je poškodíme, když nebudou investovat a vyhrožují, že tuto škodu budou na nás vymáhat.“

Ještě smutnější potom podle Pence je, když se zoufalé oběti, která už ví, že přišla o své peníze, podvodníci za čas znovu ozvou a sdělí jí, že mají pro ni její peníze zachráněné. Přesvědčí ji, že aby své peníze získala, musí jen odeslat další sumu. Zoufalost takto napálených lidí vede k tomu, že ti znovu podlehnou tomu samému podvodu a pod vidinou záchrany svých ztracených peněz je podvodníkům znovu pošlou.

Pár čísel ke kyberpodvodům

Podle ČBA banky v Česku vloni zaznamenaly 69 685 klientů, které napadli kyberpodvodníci. Je to trojnásobek proti roku 2022. Tato čísla zahrnují jak případy, kdy klienti přišli o peníze, tak i o neúspěšné pokusy. Celková škoda byla 1,35 miliardy korun. Průměrná škoda na jednoho klienta banky v roce 2023 dosáhla 19 357 korun. Zatímco v první polovině roku byla téměř 22 tisíc korun, ve druhém pololetí to bylo už jen 19 tisíc korun. Tento pokles je podle Zahálkové výsledkem kontrolních procesů bank. Policie ČR v loňském roce evidovala 19 592 nahlášených případů. Rozdíl mezi počty škod vyčíslených ČBA a policejními čísly je podle Pence v tom, že řada podvedených klientů na policii už nejde a nepodá tak ani trestní oznámení.

ČBA vloni pokračovala ve vzdělávací kampani #nePINdej!, která má upozorňovat na sílící nebezpečí podvodů na internetu. Formou testu na www.kybertest.cz se zájemci mohou rychle a snadno naučit, jak rozpoznat kybernetické útoky a jak jim nenaletět. „Kybertest si k dnešnímu dni vyzkoušelo přes 315 tisíc lidí, průměrné skóre bylo 74 procent. Nejnižší skóre měli mladiství ve věku 12 až 17 let a lidé nad 56 let, kteří dosáhli stejného skóre, tedy 71 procent,“ poznamenala Zahálková a dodala, že ČBA bude v kampani pokračovat i v roce 2024.

