Jak se v nejisté době starat o své finanční a duševní zdraví?

Živnostníci, finanční a duševní zdraví, to byly tematické bloky odborné debaty, kterou uspořádala ve čtvrtek 18. dubna BNP Paribas Cardif Pojišťovna. Přítomní se shodli, že lidé by neměli situaci podceňovat a měli by se pojistit proti případné neschopnosti splácet své závazky.

Akce se konala v PressCentru ČTK v Praze, pořad odvysílala ČTK v přímém přenosu na YouTube, webu ceskenoviny.cz, na FB ČTK Protext a dále na portálech iDNES.cz, HN.cz, novinky.cz a Reflex.cz.

VIDEO: Podívejte se na záznam z akce

Diskuse reagovala na stav, kdy v důsledku pandemie covidu-19 a dalších nepříznivých faktorů, jako jsou inflace, zdražování či růst geopolitického napětí, trápí obyvatelstvo nejistota v oblasti financí. Lidé si kladou otázky, jak se o své finanční zdraví starat a jak ho posílit. Zároveň platí, že by neměli podceňovat ani duševní zdraví.

Vyplývá to z výsledků BNP Paribas Cardif indexu jistoty, se kterými přítomné a diváky u obrazovek seznámil obchodní ředitel této pojišťovny Martin Steiner.„Jsme globálním lídrem v oblasti pojištění schopnosti splácet. Je pro nás důležité být po boku našich zákazníků, když to nejvíce potřebují. Musíme rozumět tomu, co ovlivňuje jejich vnímání světa. Potřebujeme chápat, co je bude ovlivňovat do budoucna,“ vysvětlil Martin Steiner.

Spolu s ním přišli diskutovat ředitelka úvěrů a pojištění Air Bank a Zonky Veronika Benešová, regionální obchodní ředitelka České spořitelny Michaela Perman a ředitel segmentu pro živnostníky a malé firmy MONETA Money Bank Marek Dvořák. Moderovala Štěpánka Duchková.

„Živnostníci jdou do všeho hodně po hlavě, pracují v zásadě pořád a mnohdy nemyslí na zadní kolečka. To má za následek, že neočekávají pomoc od institucí. Proto musí existovat velká důvěra mezi zástupcem banky a živnostníkem, tedy mezi představitelem oboru, v němž není živnostník kovaný,“ nastínil důvod, proč jsou podnikatelé jak zranitelnou, tak zároveň perspektivní skupinou, Marek Dvořák. Z BNP Paribas Cardif indexu jistoty vzešlo, že se 40 procent malých podnikatelů obává o své zakázky. „Na druhou stranu mají větší očekávání od pojištění, a tuto podporu jim nabízíme,“ doplnil Martin Steiner.

Péči o finanční zdraví přirovnala Veronika Benešová k péči o své vlastní zdraví. „Doporučuji pravidlo 50, 20 a 30… Polovina příjmů by měla jít na běžný chod domácnosti, včetně hypotéky, energií, potravin. Pětina je dobrá pro vytváření rezerv, a zbytek by měl být pro radost, třeba večeři nebo kino. Řídit se tímto pravidlem vede k větší spokojenosti a posílení sebevědomí.“ V tomto směru je hodně důležitá finanční gramotnost. „Že vzít si úvěr je závazek na dlouhou dobu, což si lidé často neuvědomují,“ podtrhla Michaela Perman.

V reakcích na nové a nepředvídané jevy, které se projevují na náladách obyvatel, přibyl v posledním roce i nový prvek. „Vzrostl strach ze sociální nerovnosti, z chudoby,“ uvedla Michaela Perman. K existenčním starostem se takto přidávají potíže psychické rázu. „Lidé často sahají ke krátkodobým řešením, jako je například rušení pojištění,“ připomněla Veronika Benešová. Potenciál zkratového jednání s sebou nese, že zhruba 40 procent obyvatel svou situaci neřeší a snaží se před ní pomyslně schovávat. To může problémy ještě zhoršit.

Hrozbu vidí Benešová v sociálních sítích. „Nabízejí srovnání, jak si kdo žije, které je často iluzorní, ale také zdrojem dalších nejistot“. Celkovou finanční odpovědnost Čechů hodnotí přesto Martin Steiner vysoko. „Pojištění schopnosti splácet si bere k hypotékám více než polovina zákazníků, u spotřebitelských úvěrů je to ještě více,“ řekl.