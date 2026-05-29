Nikotin užívá už téměř 40 procent mladých Čechů. Nejčastěji sahají po e-cigaretách
Téměř čtyři z deseti Čechů ve věku 15 až 24 let užívají nikotin, čtvrtina z nich denně. Nejčastěji volí elektronické cigarety, jejichž užívání se v posledních letech výrazně zvýšilo. Vyplývá to z nového průzkumu Státního zdravotního ústavu, podle něhož v celé populaci podíl kuřáků i uživatelů alternativních nikotinových výrobků mírně klesá, stejně jako spotřeba alkoholu.
Vyplývá to z Národního výzkumu o užívání tabáku a alkoholu v České republice, který zveřejnil Státní zdravotní ústav (SZÚ). Podle něj zároveň dlouhodobě klesá spotřeba alkoholu i podíl lidí, kteří pijí ve škodlivé míře.
Závislost vzniká rychle, varuje SZÚ
„Závislost na tabáku a alternativních výrobcích vzniká velmi rychle, což způsobují především účinky nikotinu. Hlavním důkazem její síly je fakt, že většina uživatelů uvádí, že by si přála přestat, ale často už nejsou schopni,“ uvedla v tiskové zprávě vedoucí Centra podpory veřejného zdraví SZÚ Anna Niklová.
Švédsko ukazuje, že kouření cigaret lze dostat na okraj společnosti. Jenže zmizení modrého dýmu ještě neznamená konec závislosti. Nikotin se jen přesouvá do čistší, diskrétnější a společensky přijatelnější podoby nikotinových sáčků a roztoků v elektronických zařízeních.
Lékaři vedle samotné závislosti upozorňují také na zdravotní rizika nikotinu. Varují například před jeho dopady na srdce a cévy nebo na vyvíjející se mozek dospívajících. U alternativních výrobků může být podle odborníků závislost kvůli rozdílnému dávkování nikotinu v některých případech silnější než u klasických cigaret.
Hygienici chtějí omezit příchutě i reklamu
Podle hlavní hygieničky a ředitelky SZÚ Barbory Mackové je potřeba více chránit mladé lidi před výrobky, které pro ně mohou být atraktivní vzhledem, reklamou nebo příchutěmi.
„Naší snahou je prosadit důraznější opatření na ochranu mládeže, včetně regulace příchutí, reklamy a designu výrobků, které zvyšují jejich atraktivitu,“ uvedla Macková.
Kuřáků mírně ubývá, e-cigarety rostou
V české populaci starší 15 let užívalo loni nikotin 29,5 procenta lidí, více než pětina denně. Kuřáků bylo 22,1 procenta. Elektronickou cigaretu alespoň jednou měsíčně použilo 11,6 procenta respondentů.
Zahřívaný tabák užívá zhruba pět procent lidí, nikotinové sáčky 2,6 procenta. Za posledních pět let se podíl kuřáků snížil o jeden procentní bod, zatímco podíl uživatelů elektronických cigaret se více než zdvojnásobil.
Spotřeba alkoholu dál klesá
Průzkum se věnoval také alkoholu. Spotřeba na osobu včetně abstinentů dlouhodobě klesá, loni činila 5,8 litru. V mezinárodním srovnání je ale podle SZÚ stále vysoká.
Snižuje se také podíl respondentů, kteří přiznávají pití ve škodlivé míře. U mužů to loni bylo 7,7 procenta a u žen 3,2 procenta. Před šesti lety byl tento podíl u obou pohlaví výrazně vyšší.