Vyberte si z našich newsletterů

Přihlásit odběr
newstream.cz Politika Nikotin užívá už téměř 40 procent mladých Čechů. Nejčastěji sahají po e-cigaretách

Nikotin užívá už téměř 40 procent mladých Čechů. Nejčastěji sahají po e-cigaretách

Mladí užívají e-cigarety
iStock
nst
nst

Téměř čtyři z deseti Čechů ve věku 15 až 24 let užívají nikotin, čtvrtina z nich denně. Nejčastěji volí elektronické cigarety, jejichž užívání se v posledních letech výrazně zvýšilo. Vyplývá to z nového průzkumu Státního zdravotního ústavu, podle něhož v celé populaci podíl kuřáků i uživatelů alternativních nikotinových výrobků mírně klesá, stejně jako spotřeba alkoholu.

Téměř 40 procent Čechů ve věku 15 až 24 let užívá nějakou formu nikotinu, čtvrtina denně. Nejčastěji mladí lidé sahají po elektronických cigaretách. V celé populaci kuřáků i uživatelů alternativních výrobků postupně ubývá, celkem jich je 29,5 procenta.

Vyplývá to z Národního výzkumu o užívání tabáku a alkoholu v České republice, který zveřejnil Státní zdravotní ústav (SZÚ). Podle něj zároveň dlouhodobě klesá spotřeba alkoholu i podíl lidí, kteří pijí ve škodlivé míře.

Závislost vzniká rychle, varuje SZÚ

Závislost na tabáku a alternativních výrobcích vzniká velmi rychle, což způsobují především účinky nikotinu. Hlavním důkazem její síly je fakt, že většina uživatelů uvádí, že by si přála přestat, ale často už nejsou schopni,“ uvedla v tiskové zprávě vedoucí Centra podpory veřejného zdraví SZÚ Anna Niklová.

Kouření klasických cigaret je na ústupu

Michal Nosek: Evropa možná típla cigaretu. Nikotin ale zdaleka nekončí

Názory

Švédsko ukazuje, že kouření cigaret lze dostat na okraj společnosti. Jenže zmizení modrého dýmu ještě neznamená konec závislosti. Nikotin se jen přesouvá do čistší, diskrétnější a společensky přijatelnější podoby nikotinových sáčků a roztoků v elektronických zařízeních.

Michal Nosek

Přečíst článek

Lékaři vedle samotné závislosti upozorňují také na zdravotní rizika nikotinu. Varují například před jeho dopady na srdce a cévy nebo na vyvíjející se mozek dospívajících. U alternativních výrobků může být podle odborníků závislost kvůli rozdílnému dávkování nikotinu v některých případech silnější než u klasických cigaret.

Hygienici chtějí omezit příchutě i reklamu

Podle hlavní hygieničky a ředitelky SZÚ Barbory Mackové je potřeba více chránit mladé lidi před výrobky, které pro ně mohou být atraktivní vzhledem, reklamou nebo příchutěmi.

Naší snahou je prosadit důraznější opatření na ochranu mládeže, včetně regulace příchutí, reklamy a designu výrobků, které zvyšují jejich atraktivitu,“ uvedla Macková.

Kuřáků mírně ubývá, e-cigarety rostou

V české populaci starší 15 let užívalo loni nikotin 29,5 procenta lidí, více než pětina denně. Kuřáků bylo 22,1 procenta. Elektronickou cigaretu alespoň jednou měsíčně použilo 11,6 procenta respondentů.

Zahřívaný tabák užívá zhruba pět procent lidí, nikotinové sáčky 2,6 procenta. Za posledních pět let se podíl kuřáků snížil o jeden procentní bod, zatímco podíl uživatelů elektronických cigaret se více než zdvojnásobil.

Spotřeba alkoholu dál klesá

Průzkum se věnoval také alkoholu. Spotřeba na osobu včetně abstinentů dlouhodobě klesá, loni činila 5,8 litru. V mezinárodním srovnání je ale podle SZÚ stále vysoká.

Snižuje se také podíl respondentů, kteří přiznávají pití ve škodlivé míře. U mužů to loni bylo 7,7 procenta a u žen 3,2 procenta. Před šesti lety byl tento podíl u obou pohlaví výrazně vyšší.

Související

Karel Pučelík: U republikánů není pro protitrumpovskou opozici místo. Na podzim to však může stranu potopit

V USA budou podzimní volby
Profimedia.cz
Karel Pučelík
Karel Pučelík

V republikánských primárkách před podzimními volbami do Kongresu vítězí jeden trumpovský kandidát za druhým. Odnáší to i dlouholeté tváře a vlivní politici. Podpora Donalda Trumpa je dnes klíčem k vnitrostranickému vzestupu. Pro Trumpovy odpůrce to ale nakonec nemusí být špatná zpráva. Pokud situaci dokážou využít konkurenční demokraté, otevírá se šance k Trumpově velké porážce.

Američtí demokraté i republikáni se připravují na podzimní volby do Kongresu. S jen malou nadsázkou by se dalo říci, že budou vypadat jako souboj Donalda Trumpa proti zbytku Spojených států. Nejenže budou do značné míry referendem o jeho politice, ale také proto, že barvy republikánů budou hájit takřka výhradně jeho lidé, které do voleb dosazuje jako figurky.

Marco Rubio

Rubio: Chceme dát šanci diplomacii. Pokud selže, s Íránem se vypořádáme jinak

Politika

Washington dál sází na diplomacii, ale Íránu zároveň posílá tvrdé varování. Americký ministr zahraničí Marco Rubio řekl, že USA chtějí dát jednáním šanci, pokud ale dohoda s Teheránem nevyjde, přijdou podle něj na řadu jiné možnosti. Izrael má mít mezitím podle Rubia právo bránit se bez ohledu na výsledek rozhovorů.

ČTK

Přečíst článek

Události posledních týdnů ukazují, v jakém stavu vládní strana je. V Republikánské straně dnes prakticky nelze uspět, pokud daný politik není zastáncem MAGA a k tomu ideálně nemá výslovnou podporu prezidenta. Trump za deset let v čele stranu absolutně ovládl.

Americký dvoustranický systém po desetiletí vedl k velké vnitřní rozmanitosti republikánů i demokratů. O první jmenované partaji to však dnes už dnes příliš neplatí. Mezi vrcholovými republikánskými politiky se tradičně objevovala škála názorů – od přísných konzervativců přes libertariány po umírněné neokonzervativce Bushova střihu. V podzimních volbách se ale počet jiných než MAGA kandidátů povážlivě ztenčuje.

Trumpova podpora znamená vše

Aktuálně mezi republikány i demokraty vrcholí primárky, v rámci kterých si strany podobně jako před prezidentskými volbami vybírají kandidáty do Senátu a Sněmovny reprezentantů. Ačkoli je výběr často regionální záležitostí, Donald Trump do procesu zasahuje velmi aktivně a hlasitě prosazuje své lidi. Mnohdy to přitom nejsou jen ti, kteří sdílejí jeho politické směřování, ale kteří jsou mu vysloveně podřízeni. Skvělým příkladem jsou primárky v Texasu, kde se už o páté zvolení pokoušel republikán John Cormyn. Čtyřiasedmdesátiletý senátor to přitom není jen dlouholetý, ale i vlivný, ještě před několika měsíci bylo jeho jméno skloňováno jako potenciálním lídrovi republikánské senátní většiny. Dřív platilo, že pokud se někdo takový uchází o opětovnou nominaci, měl ji prakticky jistou.

Donald Trump

Trump není schopen pustit prohrané volby z hlavy. Za půl roku je zmínil nejméně 107krát

Politika

Donald Trump se ani po letech nedokáže odpoutat od porážky v prezidentských volbách v roce 2020. Podle analýzy agentury Reuters za posledního půl roku nejméně 107krát zopakoval nepravdivé tvrzení, že mu vítězství ukradli. Téměř dvě třetiny republikánů mu přitom věří.

ČTK

Přečíst článek

Dnes je ale všechno jinak. Postavil se mu totiž regionální texaský politik Ken Paxton, který bývá označován za ultrakonzervativce a zástupce krajní pravice. Čím se ale zapsal do historie, je pokus o zvrácení výsledků prezidentských voleb z roku 2020. Trump se za něj v primárkách nepřekvapivě postavil, což mu stačilo, aby Cormyna porazil.

Kdo získá střed?

Příběh z Texasu není nijak zvlášť ojedinělý, ba naopak. V Kentucky třeba končí dlouholetý kongresman Thomas Massie. Mnoho kandidátů taj v podstatě nebude reprezentovat republikánskou stranu ale jen její MAGA frakci. Pro Trumpa to znamená, že by mohl na podzim mít v Kongresu mnoho nových nohsledů. Aktuální složení republikánských členek a členů představuje poslušnou kohortu, ale rebelové se přesto tu a tam najdou.

Jediné, co stojí Trumpovi a MAGA v cestě, jsou podzimní volby. A tam se může plejáda trumpovských kandidátů ukázat jako slabina. Tím, že se kandidáti rekrutují hlavně z tohoto kroužku, se strana posouvá stále více doprava – a zároveň uvolňuje prostor v centru.

MAGA tábor je mezi republikánskými členy i voliči největší a nejvíce určující, nicméně nepokrývá celé názorové spektrum. Mezi voliči, kteří obvykle volí republikány, stále zůstává relativně velká skupina nepodporující Trumpovy kandidáty. Je otázkou, zda tito příznivci poražených umírněných politiků na podzim odevzdají hlas republikánům. Demokraté si to uvědomují a cílí kampaň i na ně. O složení Kongresu (a potažmo budoucnosti Trumpovy politiky) tak může rozhodnout to, komu se podaří získat střed.

Související

Prezidentské volby v USA se blíží

Stanislav Šulc: Protitrumpovský film? The Apprentice Trumpovi ublížit nijak nemůže, ale je to dost povedený film

Názory

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Dřevo už není jen na chaty. V Česku se z něj staví obchody, kanceláře i bytové domy

Nově otevřená dřevostavba řetězce Billa v Senohrabech
Billa
Michal Nosek
nos

Dřevostavby v Česku pomalu opouštějí škatulku rodinných domů. Stále častěji se objevují u obchodů, kanceláří, škol nebo bytových projektů. Nová prodejna Billa v Senohrabech je jedním z příkladů, jak se dřevo dostává i do běžného komerčního provozu. Skutečný rozmach ale bude záviset na cenách, zkušenostech projektantů, odvaze investorů i nové legislativě.

Dřevostavby v Česku příliš rychle nepřibývají. U rodinných domů si drží relativně stabilní podíl. V roce 2024 bylo podle Asociace dodavatelů montovaných domů dokončeno 14 013 rodinných domů, z toho 1 906 jako dřevostavby. To odpovídá podílu 13,6 procenta, zatímco v roce 2023 šlo o 14,6 procenta.

Zajímavější změna se ale odehrává mimo klasické rodinné bydlení. Dřevo se začíná prosazovat v projektech, kde dříve dominoval beton, ocel nebo zděné konstrukce. Vznikají dřevěné administrativní budovy, bytové domy, školy, školky i maloobchodní objekty.

Nová pravidla pomohla vyšším dřevostavbám

Jednou z hlavních brzd byly dlouho požární předpisy. Již téměř rok platí úprava normy ČSN 73 0802, která podle ministerstva průmyslu a obchodu umožňuje navrhovat vícepodlažní dřevostavby až do požární výšky 22,5 metru. Změna má zjednodušit přípravu projektů z CLT panelů a dalších moderních dřevěných konstrukcí.

Soutěžní návrh - Pavilon Štvanice – Šimon Procházka, ČVUT

OBRAZEM: Neotřelé nápady na dřevostavby, o jejichž autorech ještě uslyšíte

Reality

Mezi českými a slovenskými studenty architektury se rodí nová esa. Letošní návrhy některých z nich pro 12.ročník studentské soutěže dřevostaveb jsou odvážné, dynamické i důmyslné. Podívejte, které projekty, a především jména budoucích architektů, stojí za zapamatování. Určitě totiž o nich brzo uslyšíte, a to nejen v souvislosti se soutěží DŘEVO&stavby vyhlašovanou Fakultou lesnickou a dřevařskou České zemědělské univerzity v Praze.

Věra Tůmová

Přečíst článek

Neznamená to, že se ze dřeva začne automaticky stavět ve velkém. Investoři i úřady budou dál řešit požární bezpečnost, akustiku, statiku, ochranu proti vlhkosti i dlouhodobou údržbu. Nová norma ale odstraňuje část nejistoty, která u větších dřevostaveb dosud komplikovala přípravu.

Senohraby: supermarket jako dřevostavba

Do tohoto trendu zapadá i nová prodejna Billa v Senohrabech. Stavba využívá CLT panely, fasádu z tepelně upraveného dřeva, fotovoltaiku s bateriovým úložištěm, odpadní teplo a retenční nádrže na dešťovou vodu.

Z technického hlediska je zajímavé hlavně to, že nejde o solitérní architektonický experiment, ale o běžný maloobchodní provoz. Právě retail je segment, kde se obvykle staví rychle, úsporně a typizovaně. Pokud se dřevo začne uplatňovat i zde, může se postupně stát běžnější součástí komerční výstavby.

„Dřevostavba nám umožnila snížit energetickou náročnost budovy, zlepšit vnitřní klima a zároveň efektivněji pracovat s prostorem,“ říká Lukáš Cerman, vedoucí technického oddělení Billa Česká republika.

Obchod není jen o prodejně

Senohrabská Billa je součástí menšího retailového parku. Vedle supermarketu zde funguje také lékárna, bankomat, restaurace, trafika a květinářství. Pro obec tak projekt znamená rozšíření služeb, ne pouze další obchodní plochu.

„Nová dřevostavba Billa společně s dalšími prodejnami výrazně rozšiřuje nabídku služeb pro naše občany,“ uvedla starostka Senohrab Helena Pechlátová. Podle ní stavba zároveň citlivěji zapadá do krajinného rázu obce.

BILLA prezentuje senohrabský projekt také jako součást širší expanze. Letos chce v Česku otevřít 15 nových prodejen a zrekonstruovat zhruba 40 stávajících. „Zaměřujeme se na lokality, které mají dlouhodobý rezidenční potenciál a přirozenou spádovost,“ říká provozní ředitel BILLA Česká republika Andreas Jüterbock.

Viditelné příklady už stojí

Jedním z nejznámějších projektů je Timber Praha v Řeporyjích. Developer UBM Development ho představuje jako první vícepodlažní bytové domy ze dřeva v Praze. Projekt je součástí areálu Arcus City, má energetickou třídu A a certifikaci BREEAM Excellent.

Dalším výrazným příkladem je administrativní budova společnosti Kloboucká lesní v Brumově-Bylnici od studia Mjölk architekti. Dokončena byla v roce 2022 a často se uvádí jako jeden z nejviditelnějších příkladů moderní dřevěné architektury v Česku.

Tyto realizace ukazují, že dřevo už není omezené jen na nízké rodinné domy. Zároveň ale platí, že podobných projektů je zatím málo a stále působí spíš jako ukázky možností než jako běžný standard českého stavebnictví.

Proč se o dřevu mluví víc

Dřevostavby lákají investory hlavně rychlostí výstavby, možností prefabrikace a nižší uhlíkovou stopou oproti některým tradičním stavebním materiálům. Dřevo také zapadá do debaty o využívání obnovitelných surovin a o snižování emisí ve stavebnictví.

Ministerstvo průmyslu a obchodu dlouhodobě mluví o potřebě zvýšit podíl dřevostaveb. Připomíná ale také, že tempo výstavby v posledních dvou dekádách spíše stagnovalo a že u bytových domů jde zatím o velmi malý segment trhu.

Limity: cena, know-how i opatrnost trhu

Dřevostavby nejsou automaticky levnější ani jednodušší. U větších projektů vyžadují kvalitní návrh, zkušené dodavatele a pečlivé řešení detailů. Problémem může být i nedostatek firem, které mají s většími dřevěnými konstrukcemi zkušenost.

Část investorů navíc zůstává opatrná. Beton a cihla jsou v Česku stále považované za jistotu, zatímco dřevostavby musí často přesvědčovat nejen úřady, ale i budoucí uživatele nebo kupující.

Vychází jarní Realitní CLUB

Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.

Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.

Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.

Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.

Související

Samotná kuchyň měří zhruba 14 metrů a zabírá přibližně 100 metrů čtverečních. Spolu s navazujícím pavilonem a zázemím přesahuje celková plocha 170 metrů čtverečních

Když je kuchyně větší než byt. V Počernicích vznikl unikát z českého pískovce

Enjoy

nos

Přečíst článek