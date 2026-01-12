Konec dojení pacientů. Co už si lékaři nesmějí naúčtovat
Co bylo roky tolerováno, je od letoška zakázané. Lékaři už nesmí vybírat poplatky za registraci ani další příplatky za hrazenou péči. Stát nově hrozí tvrdými sankcemi.
Pacienti vstoupili do roku 2026 s výrazně silnějšími právy. Lékaři nově nesmí vybírat registrační poplatky ani jiné příplatky za péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění. Nemocnice zároveň musí zřídit ombudsmana a mění se i organizace pohotovostí. Novela zákona má podle ministerstva i právníků zvýšit transparentnost systému a omezit šedé praktiky.
Zákon zároveň zavádí citelně přísnější sankce, které mohou v krajních případech dosáhnout až jednoho milionu korun.
Konec registračních poplatků
Ministerstvo zdravotnictví k novele přistoupilo po opakovaných stížnostech pacientů. Ti se podle úřadu nejčastěji setkávali s požadavky na registrační poplatky u nedostatkových specialistů, typicky u gynekologů.
„Přestože už dříve nebylo vybírání registračních poplatků přípustné, postihnutelnost této praxe byla nízká. Nová úprava je jednoznačnější a vymahatelnější,“ vysvětluje Dominika Novotná, advokátka a expertka na zdravotnické právo z poradenské společnosti RÖDL.
Zákaz se vztahuje nejen na samotnou registraci, ale také na jakýkoli příplatek za péči v rozsahu, v jakém je hrazená z veřejného zdravotního pojištění. Lékaři tak nově nesmí požadovat ani poplatky za „pokračování v péči“ nebo za dřívější termín vyšetření.
Strava je jedním z hlavních signálů, kterým má organismus možnost vyhodnocovat své prostředí. Sděluje totiž informace o dostupnosti zdrojů, bezpečí prostředí, celkové stabilitě a dlouhodobé udržitelnosti. A z hlediska longevity se sčítá, jaký signál tělo dostává opakovaně, den za dnem, v průběhu let.
Biohacking: Největší fígl longevity? Přestat jíst věci z továrny
Enjoy
Strava je jedním z hlavních signálů, kterým má organismus možnost vyhodnocovat své prostředí. Sděluje totiž informace o dostupnosti zdrojů, bezpečí prostředí, celkové stabilitě a dlouhodobé udržitelnosti. A z hlediska longevity se sčítá, jaký signál tělo dostává opakovaně, den za dnem, v průběhu let.
Pokuty až milion korun
Zákon pamatuje i na sankce. Pokud by lékař požadoval úhradu za standardně hrazený úkon, hrozí mu pokuta až jeden milion korun. Menší, ale stále citelné sankce se týkají i netransparentního účtování cen.
„Bude-li poskytovatel žádat úhradu ceny služby, aniž by pacientovi předem zpřístupnil ceník, hrozí mu pokuta až 50 tisíc korun. Pokud by navíc podmiňoval přijetí pacienta do péče platbou, může dostat pokutu až 300 tisíc korun,“ doplňuje Novotná.
Doplňkové služby, které se netýkají samotné zdravotní péče – například nadstandardní pokoj v nemocnici –, zůstávají povolené. I zde ale musí být ceny jasně a veřejně uvedené.
Leden bývá pro fitness centra tím, čím je prosinec pro maloobchod. Vrcholem sezóny. Po svátcích se lidé snaží napravit to, co kapr, cukroví a svařák pokazily. Posilovny se plní, permanentky mizí a běžecké pásy jedou naplno. Letos má ale tento tradiční lednový nápor nový rozměr. Vedle činek a rotopedů se do hry stále výrazněji zapojují i léky na hubnutí.
Tradiční „ledňáčky“ z posiloven doplňují léky na hubnutí. Loni se v Česku prodalo téměř milion balení antiobezitik
Enjoy
Leden bývá pro fitness centra tím, čím je prosinec pro maloobchod. Vrcholem sezóny. Po svátcích se lidé snaží napravit to, co kapr, cukroví a svařák pokazily. Posilovny se plní, permanentky mizí a běžecké pásy jedou naplno. Letos má ale tento tradiční lednový nápor nový rozměr. Vedle činek a rotopedů se do hry stále výrazněji zapojují i léky na hubnutí.
Nemocnice musí mít ombudsmana
Další významnou novinkou je povinnost nemocnic zřídit funkci nemocničního ombudsmana. Ten má sloužit jako prostředník mezi pacientem a zdravotnickým zařízením v případě stížností či sporů.
„Ombudsman může pomoci problémy řešit včas, dříve než přerostou v právní nebo reputační problém. Výhodu z toho mají i samotné nemocnice,“ upozorňuje Novotná.
Podle Ministerstva zdravotnictví ČR má tato změna posílit důvěru pacientů v systém a zároveň snížit počet eskalovaných sporů.
Změny u pohotovostí
Novela také přesouvá odpovědnost za organizaci lékařské pohotovostní služby z krajů na zdravotní pojišťovny. Ty mají nově zajistit lepší dostupnost i přehlednost systému.
„Cílem je, aby se pacienti snadno dozvěděli, kam se v daném regionu obrátit, a aby pohotovosti fungovaly efektivněji v návaznosti na urgentní příjmy,“ uvedlo ministerstvo zdravotnictví ve svém vysvětlení změn.
Zákon dále zavádí centra komplexní péče pro děti s dlouhodobými zdravotními obtížemi a posiluje práva pacientů ohrožených domácím či sexuálním násilím, včetně možnosti změny lékaře.
„Novela celkově posiluje postavení pacientů a dává jim větší jistotu, že se mohou bránit, pokud se setkají s nefér jednáním,“ uzavírá Novotná.
Milan Kubek se 8. listopadu stal už popáté prezidentem České lékařské komory. Šéfem organizace, v níž musí být registrován každý český lékař, je od roku 2006. S nastupující vládou bude opět bojovat o více peněz pro zdravotnictví. Chce zvýšit zdravotní pojištění. „Pokud vám chybějí velké peníze, je třeba hledat opatření, která se asi nebude nikomu líbit,“ říká Kubek.
V IKEM vám transplantují cokoliv kamkoliv, ale padesát kilometrů od Prahy neseženete pediatra, říká Milan Kubek
Leaders
Milan Kubek se 8. listopadu stal už popáté prezidentem České lékařské komory. Šéfem organizace, v níž musí být registrován každý český lékař, je od roku 2006. S nastupující vládou bude opět bojovat o více peněz pro zdravotnictví. Chce zvýšit zdravotní pojištění. „Pokud vám chybějí velké peníze, je třeba hledat opatření, která se asi nebude nikomu líbit,“ říká Kubek.
ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofa Tomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.