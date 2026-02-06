Nový magazín právě vychází!

Konec výhod. Elektromobily mají začít platit za dálnice stejně jako spalovací vozy, navrhuje ministr

Konec výhod. Elektromobily mají začít platit za dálnice stejně jako spalovací vozy, navrhuje ministr

Elektromobily budou potřebovat dálniční známky
Majitelé elektromobilů by v budoucnu mohli přijít o výjimku z placení dálniční známky. Ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD) navrhuje, aby vozidla na elektřinu hradila stejný poplatek jako automobily se spalovacími motory. Argumentuje především spravedlivým financováním dopravní infrastruktury a rostoucím zatížením silnic těžšími vozy.

Elektromobily a vodíková vozidla dnes mohou české dálnice využívat bez poplatku. To by se však podle ministra dopravy mohlo změnit. Bednárik uvedl, že chce „srovnat podmínky pro všechny, kdo využívají dálnici“, a zavést pro elektromobily stejnou cenu dálniční známky, jakou platí řidiči benzinových a dieselových aut. Základní sazba roční elektronické dálniční známky od letošního ledna činí 2570 korun.

Podle ministra není návrh motivován ideologicky ani snahou brzdit rozvoj elektromobility. „Dálniční známka není ekologická daň, ale příspěvek na údržbu dálnic. Elektromobily infrastrukturu opotřebovávají stejně — a kvůli vyšší hmotnosti často i více,“ uvedl.

Součást vládního programu

Záměr sjednotit poplatky vychází z programového prohlášení vlády složené z ANO, SPD a Motoristů. Dokument počítá se srovnáním podmínek mezi elektromobily a konvenčními vozidly, a to nejen u dálničních známek, ale i u dalších poplatků spojených s osobní dopravou. Kabinet zároveň deklaruje, že chce ceny známek i souvisejících poplatků zmrazit.

Dříve se mluvilo o slevě

Ministr Bednárik přitom ještě v prosinci připouštěl mírnější variantu. V rozhovoru pro server Zdopravy tehdy uvedl, že by elektromobily mohly mít výraznou slevu oproti základní sazbě. Aktuální vyjádření tak naznačuje posun směrem k úplnému zrušení zvýhodnění. Není zatím jasné, kdy by případná změna měla vstoupit v platnost ani zda projde legislativním procesem v nezměněné podobě.

Diferencované sazby zůstávají

Systém dálničních poplatků už dnes rozlišuje podle typu pohonu. Vozidla na stlačený či zkapalněný zemní plyn a biometan platí přibližně polovinu základní sazby. Plug‑in hybridy, tedy kombinace spalovacího motoru a dobíjitelného elektrického pohonu, hradí zhruba čtvrtinu ceny. Bez poplatku zůstávají vedle elektromobilů také vozy na vodík.

Významný příjem pro dopravní infrastrukturu

Dálniční známky fungují v Česku od roku 1995, přičemž v roce 2021 papírové kupony nahradil plně elektronický systém. Vozidla nad 3,5 tuny místo známky platí mýtné podle počtu ujetých kilometrů. Výnosy ze známek směřují do Státního fondu dopravní infrastruktury, který z nich financuje výstavbu, modernizaci i údržbu silniční a dálniční sítě.

Ekonomické dopady

Případné zpoplatnění elektromobilů by znamenalo nové příjmy pro dopravní rozpočet, zejména s rostoucím počtem registrovaných vozů na elektřinu. Zároveň by ale šlo o omezení jednoho z finančních benefitů, který má podporovat přechod k nízkoemisní dopravě.

Čerstvá dávka statistických údajů tento fakt potvrzuje. Za rok 2025 vykázala obchodní bilance přebytek 216,5 miliard korun. To je jedno z nejlepších čísel v historii vůbec. České podniky se dokáží se svou produkcí uplatnit na mezinárodních trzích.

Například tahoun českého průmyslu, automobilka Škoda Auto, loni celosvětově vyrobila přes 925 tisíc vozů, meziročně o 4,2 procenta víc. Škoda není jenom montovna, je lídrem v nových technologiích. Loni například vyrobila v Mladé Boleslavi 227 tisíc akumulátorů pro elektromobily, které využívají i další značky koncernu.

Průmyslová produkce v prosinci v zemi meziročně vzrostla o silných 3,8 procenta, podobně jako v listopadu. „Konec roku 2025 byl v průmyslu ve znamení růstu,“ uvedl Radek Matějka ze statistického úřadu. Například v listopadu rostl průmyslu v Evropě o 2,2 procenta, v Česku o 5,7 procenta. Německý o pouhé jedno procento.

A do třetice stavebnictví. Přestože se v Česku kvůli notoricky známým problémům se stavebním řízením staví nedostatečné množství nových bytů, celkově celý segment stavebnictví také solidně roste. V prosinci o 5,3 procenta. Produkce v pozemním stavitelství se zvýšila o 2,3 procenta a inženýrské stavitelství vzrostlo o téměř jedenáct procent.

Celkově loni česká ekonomika vzrostla o 2,5 procenta, hospodářský růst byl nejrychlejší od roku 2022. Podobný vývoj se očekává i letos. Platy a mzdy rostou o sedm až deset procent. Lidé mají na účtech asi čtyři biliony korun, hypoteční trh loni rekordně rostl, i přes neustálé zdražování nových bytů.

Čísla říkají, že Češi se mají ve skutečnosti stále lépe. Není jasné, kde se v zemi neustále bere „blbá nálada.“ Která na podzim znamenala pád vlády, hledání nového směru. Andrej Babiš nyní prohlašuje, že jeho jediným zájmem je, aby se v Česku dobře žilo. Je to pouhý marketing, Češi se totiž i bez úsilí nového premiéra mají čím dál lépe. Jen si to nechtějí přiznat.

Související

