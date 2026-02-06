Konec výhod. Elektromobily mají začít platit za dálnice stejně jako spalovací vozy, navrhuje ministr
Majitelé elektromobilů by v budoucnu mohli přijít o výjimku z placení dálniční známky. Ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD) navrhuje, aby vozidla na elektřinu hradila stejný poplatek jako automobily se spalovacími motory. Argumentuje především spravedlivým financováním dopravní infrastruktury a rostoucím zatížením silnic těžšími vozy.
Elektromobily a vodíková vozidla dnes mohou české dálnice využívat bez poplatku. To by se však podle ministra dopravy mohlo změnit. Bednárik uvedl, že chce „srovnat podmínky pro všechny, kdo využívají dálnici“, a zavést pro elektromobily stejnou cenu dálniční známky, jakou platí řidiči benzinových a dieselových aut. Základní sazba roční elektronické dálniční známky od letošního ledna činí 2570 korun.
Podle ministra není návrh motivován ideologicky ani snahou brzdit rozvoj elektromobility. „Dálniční známka není ekologická daň, ale příspěvek na údržbu dálnic. Elektromobily infrastrukturu opotřebovávají stejně — a kvůli vyšší hmotnosti často i více,“ uvedl.
Součást vládního programu
Záměr sjednotit poplatky vychází z programového prohlášení vlády složené z ANO, SPD a Motoristů. Dokument počítá se srovnáním podmínek mezi elektromobily a konvenčními vozidly, a to nejen u dálničních známek, ale i u dalších poplatků spojených s osobní dopravou. Kabinet zároveň deklaruje, že chce ceny známek i souvisejících poplatků zmrazit.
Dříve se mluvilo o slevě
Ministr Bednárik přitom ještě v prosinci připouštěl mírnější variantu. V rozhovoru pro server Zdopravy tehdy uvedl, že by elektromobily mohly mít výraznou slevu oproti základní sazbě. Aktuální vyjádření tak naznačuje posun směrem k úplnému zrušení zvýhodnění. Není zatím jasné, kdy by případná změna měla vstoupit v platnost ani zda projde legislativním procesem v nezměněné podobě.
Diferencované sazby zůstávají
Systém dálničních poplatků už dnes rozlišuje podle typu pohonu. Vozidla na stlačený či zkapalněný zemní plyn a biometan platí přibližně polovinu základní sazby. Plug‑in hybridy, tedy kombinace spalovacího motoru a dobíjitelného elektrického pohonu, hradí zhruba čtvrtinu ceny. Bez poplatku zůstávají vedle elektromobilů také vozy na vodík.
Významný příjem pro dopravní infrastrukturu
Dálniční známky fungují v Česku od roku 1995, přičemž v roce 2021 papírové kupony nahradil plně elektronický systém. Vozidla nad 3,5 tuny místo známky platí mýtné podle počtu ujetých kilometrů. Výnosy ze známek směřují do Státního fondu dopravní infrastruktury, který z nich financuje výstavbu, modernizaci i údržbu silniční a dálniční sítě.
Ekonomické dopady
Případné zpoplatnění elektromobilů by znamenalo nové příjmy pro dopravní rozpočet, zejména s rostoucím počtem registrovaných vozů na elektřinu. Zároveň by ale šlo o omezení jednoho z finančních benefitů, který má podporovat přechod k nízkoemisní dopravě.
Minulá vláda prohrály volby také proto, že nedokázala prodat své úspěchy. Naopak si nechala nasadit punc vlády bez ekonomické expertizy. Čísla za ekonomiku přitom paradoxně vypovídají o velmi dobré kondici země.
Dalibor Martínek: Češi se mají čím dál lépe. Přesto si přiživují svou blbou náladu
Názory
Minulá vláda prohrály volby také proto, že nedokázala prodat své úspěchy. Naopak si nechala nasadit punc vlády bez ekonomické expertizy. Čísla za ekonomiku přitom paradoxně vypovídají o velmi dobré kondici země.