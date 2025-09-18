Vyberte si z našich newsletterů

Kolik stojí řemeslný chléb či med? Češi dostali šanci určit cenu sami

Kolik stojí řemeslný chléb či med? Češi dostali šanci určit cenu sami

Kolik stojí řemeslný chléb či med? Češi dostali šanci určit cenu sami
poskytnuto Hero&Outlaw
Výsledky originálního experimentu ukázaly, že osobní kontakt s výrobci a možnost ochutnávky mění pohled lidí na hodnotu jídla. A někdy pořádně překvapí.

Jaká je férová cena za řemeslný chléb, sklenici medu nebo dezert? Návštěvníci Dožínkových slavností na pražském Výstavišti v Holešovicích měli v září možnost sami rozhodnout, kolik by za výrobek zaplatili. A výsledky ukázaly, že osobní kontakt s výrobci řemeslných produktů oceněných značkou Regionální potravina, možnost tyto produkty ochutnat a vyslechnout si příběh, který za nimi stojí, dokážou změnit pohled spotřebitelů na hodnotu potravin.

Do průzkumu se zapojilo celkem 356 respondentů, kteří, aniž by znali cenu ochutnávaneho produktu, napsali do dotazníku částku, kterou považovali za férovou. A výsledek? Tak i tak. Češi dokážou ocenit tradici a práci malých producentů, někdy jsou ochotni zaplatit i více, jindy ale zůstávají při zemi.

Přesto jejich odpovědi ukázaly, že setkání s producentem a ochutnávka dokážou změnit optiku spotřebitele. Meruňkový nektar lidé nacenili téměř stejně jako je jeho prodejní cena. Stejně tak svatojánské ořechy, i cenu této tradiční speciality dokázali vystihnout velmi přesně.

Za měchenický pecen chleba ale byli ochotni zaplatit dokonce o 12 procent víc, než kolik reálně stojí. I sladký dezert Pavlova v očích návštěvníků expozice překonal svou reálnou cenu.

poskytnuto Hero&Outlaw

„Osobní kontakt s producentem a možnost ochutnat jeho výrobek dokáží ovlivnit vnímání hodnoty potraviny. Lidé si uvědomí, že cena není jen číslo na etiketě, ale odráží poctivou práci a kvalitu. Tyto výsledky potvrzují závěry výzkumu STEM/MARK ze srpna 2025, podle nichž jsou dva ze tří Čechů ochotni si za kvalitní regionální výrobek připlatit,“ uvedla ředitelka Odboru administrace podpory kvalitních potravin Státního zemědělského intervenčního fondu Kateřina Ratajová.

mléko

Nová „hračka” Billa Gatese: Klimaticky neutrální mléko

Money

Americká firma Neutral začala nabízet mléko, jež má být klimaticky neutrální. Její ambicí je prodávat i další potraviny, které budou mít minimální uhlíkovou stopu. Firmu podpořil fond Billa Gatese.

Hrot

Přečíst článek

Citlivost na cenu

U jiných kategorií se však projevila cenová citlivost. Vepřovku, ovčí sýr v oleji i květový med respondenti nacenili pod jejich skutečnou hodnotu. 

Značka Regionální potravina, udělovaná Ministerstvem zemědělství od roku 2010, oceňuje nejkvalitnější zemědělské a potravinářské výrobky z jednotlivých krajů a podporuje domácí producenty i tradice. Každoročně jsou oceňovány nejlepší výrobky z jednotlivých krajů v devíti kategoriích od masných a mléčných výrobků, přes pečivo po nápoje nebo ovoce a zeleninu.

Výrobky s tímto logem díky krátkým distribučním cestám vynikají čerstvostí a splňují nejpřísnější evropské i národní požadavky. Jsou výjimečné tradičními recepturami či originálními postupy. To, co mají ale vždy výrobky společné je využití regionálních surovin. Nákupem těchto potravin zákazník získává záruku kvality a zároveň podporuje místní producenty, pracovní místa, péči o krajinu i uchování lidových zvyků.

REPORTÁŽ: Nepotřebuje trendy, má vizi. Michelinská šéfkuchařka ví, jak chutná opravdové jídlo

Enjoy

Enjoy

Gabriela Filca, mladá šéfkuchařka michelinské restaurace Nebo v hotelu Hilton v chorvatské Rijece, letos získala prestižní ocenění Michelin Young Chef Award 2025. Ve své kuchyni propojuje sezónní suroviny, osobní příběh a zero-waste filozofii. Výsledkem je gastronomie plná emocí, která oslovuje nejen chuťové buňky.

Přečíst článek

Přečíst článek

Výzkum agentury STEM/MARK dále ukázal, že důvěra ve značku Regionální potravina je vysoká. Osm z deseti lidí věří kvalitě oceněných výrobků a sedm z deseti považuje jejich poměr ceny a výkonu za odpovídající. Hlavním důvodem, proč spotřebitelé značku vyhledávají, je podpora menších producentů, ale důležitá je i čerstvost, autenticita a možnost ochutnat typické regionální speciality. 

O rostoucí prestiži značky svědčí i letošní rekordní čísla. O ocenění se ucházelo téměř 500 výrobců s více než 1900 produkty, což je nejvyšší účast v šestnáctileté historii projektu. Regionální potravina tak ukazuje, že hodnota potravin není jen v čísle na etiketě, ale i v příběhu, poctivé práci a místním původu.

Gastronomická událost roku se blíží. Co všechno budete moci ochutnat na MAKRO CZECH GASTRO FESTU 2

Enjoy

Komerční spolupráce

Enjoy

Komerční spolupráce

Strany slibují levnější potraviny, ale chybí plány k naplnění slibů

Neparlamentní strany slibují levnější potraviny, ale má to háček. Vychází z populistických a neověřených dat, uvádí odborníci

Volby 2025

ČTK

Peter Jackson investuje do firmy, která oživuje pravěkou DNA

Peter Jackson investuje do firmy, která oživuje pravěkou DNA
Profimedia
ČTK
ČTK

Biotechnologický start-up Colossal Biosciences, který se specializuje na oživování vyhynulých zvířat, získal od investorů dalších 120 milionů dolarů (2,5 miliardy korun). Mezi investory je i režisér Peter Jackson.

Celková hodnota firmy se díky nejnovějšímu investičnímu kolu vyšplhala na 10,3 miliardy dolarů, uvedla ve středu agentura Bloomberg. Generální ředitel Ben Lamm dodal, že firma chce do sedmi let oživit nelétavého ptáka dodo.

Firma oznámila, že se jí podařilo dosáhnout velkého pokroku v ornitologii, když v laboratoři vypěstovala nový typ buněk holuba. Tento krok podle společnosti otevírá cestu k novým metodám ochrany ohrožených ptáků a potenciálně i k návratu vyhynulých druhů, včetně doda, který se oficiálně nazývá dronte mauricijský a je známý také jako blboun nejapný.

Nová finanční injekce, která zvyšuje celkovou částku získanou od investorů na 555 milionů dolarů, bude částečně použita na výstavbu ptačího výzkumného zařízení v Texasu. Kromě Jacksona, který například režíroval filmy Pán prstenů, jsou mezi investory investiční společnost US Innovative Technology Fund a spoluzakladatel firmy rizikového kapitálu ARCH Venture Partners Robert Nelsen.

Peter Jackson se letos v červnu zúčastnil festivalu Cannes Lions International Festival Of Creativity Profimedia

Dodo, mamut, pravlk. Kam až to zajde? 

Práce společnosti Colossal upoutala pozornost celebrit i tradičních investorů, i když její ambice některé ochránce přírody překvapily či dokonce znepokojily. Společnost nedávno oznámila, že vytvořila srstnatou myš, která je součástí jejího úsilí o oživení mamuta srstnatého. Podařilo se jí také přivést na svět tři mláďata pravlka obrovského, což je druh, který se proslavil díky seriálu Hra o trůny, ale na Zemi nebyl spatřen už více než 12 tisíc let.

Firma rovněž uvedla, že při výzkumu zaměřeném na návrat vyhynulého doda dosáhla pokroku s buňkami holubů, kteří jsou jeho blízkými příbuznými. Vědcům se podařilo v laboratoři vypěstovat prapůvodní pohlavní buňky holubů. Na rozdíl od savců nelze u ptáků využít klonování, místo toho je potřeba vytvořit pohlavní buňky, které se pak mohou stát spermiemi a vajíčky potřebnými pro další generace ptáků. Lamm uvedl, že díky tomu společnost Colossal poprvé vidí jasný časový horizont a věří, že prvního doda by mohla přivést na svět v příštích pěti až sedmi letech.

Colossal se v rámci svého úsilí o oživení vyhynulých druhů zaměřuje na vytváření nové použitelné vědy. Firma už odštěpila dva samostatné start-upy - jeden se zabývá rozkladem plastového odpadu a loni získal 10,5 milionu dolarů, druhý je softwarový projekt, který přilákal zhruba 40 milionů dolarů.

Spoluzakladatel Colossalu a hlavní poradce pro genetiku, harvardský genetik George Church, spolu s Lammem připravují další start-up s názvem Astromech, který však není přímo propojen s Colossalem. I když firma ještě nebyla oficiálně představena, už získala 30 milionů dolarů, uvedl Lamm. Astromech bude využívat umělou inteligenci (AI) a robotiku k zodpovězení otázek, proč a jak se vyvíjejí různé druhy, a bude se zabývat například tím, proč si některá zvířata vyvinula lepší mechanismy proti rakovině než jiná.

Klonování zvířat je velký byznys i budoucnost medicíny

Klonování zvířat je obří byznys, pro medicínu má ale mnohem zásadnější význam

Enjoy

Možnost klonování zvířat přinesla obrovské obavy i nadšená očekávání. Hrozby se nenaplnily. Ovšem také očekávání se zatím splnila jen z malé části. Což se však ještě může změnit, tato kapitola moderní biologie zdaleka není uzavřena. Taková zvířata by mohla sloužit jako inkubátory pro lidské orgány.

Josef Tuček

Věda a byznys Josefa Tučka: Peníze na mamuta

Money

Věda a byznys Josefa Tučka: Peníze na mamuta

Money

Americká genetická firma Colossal získala od investorů 15 milionů dolarů na to, aby vrátila na svět vyhynulého mamuta. Prý z ekologických důvodů, ale možná by od věci nebylo ani zřízení nějakého mamutího safari parku pro turisty.

Josef Tuček

Stálá expozice O původu člověka a vzniku kultury v pavilonu Anthropos Moravského zemského muzea Brno. Snímek pořízen 11. února 2023.

Jeden steak z „pravého” mamuta nebo křepelky, prosím. Firma vyrábí laboratorní náhražky za kuře či hovězí

Enjoy

Masovou kouli z laboratorně vypěstovaného mamutího masa vyrobila australská firma, která zkoumá potenciál uměle vytvořených masných produktů. Informoval o tom list The Guardian.

ČTK

kočka ilustrační foto

Připravuje se kočka, která nevyvolá u lidí alergie a otevře genovému inženýrství cestu na trh se zvířaty

Enjoy

Josef Tuček

Čeští genetici šlechtí v Saúdské Arábii superodolné plodiny. Využití najdou i u nás

Leaders

Čeští genetici šlechtí v Saúdské Arábii superodolné plodiny. Využití najdou i u nás

Leaders

Josef Tuček

Kosmetické firmy zpozorněly. Genetičtí inženýři našli cestu od pleše k bujné kštici

Money

Kosmetické firmy zpozorněly. Genetičtí inženýři našli cestu od pleše k bujné kštici

Money

Josef Tuček

Karel Pučelík: Elon Musk je nejbohatší extremista na světě. Proč si ho všímá i papež?

Demonstrant drží transparent zobrazující Farage, Muska a Zuckerberga během pochodu proti rasismu a fašismu a na podporu migrantů na Russell Square. Zatímco krajně pravicoví demonstranti v čele s Tommym Robinsonem pořádají vlastní shromáždění před Downing Street pod názvem „Unite The Kingdom".
Profimedia
Karel Pučelík
Karel Pučelík

Elon Musk krátkodobě přišel o post nejbohatšího muže světa. Pokud byste ale hledali nejbohatšího extremistu, nemá majitel Tesly konkurenci. Jeho slova z víkendové demonstrace potvrzují, že se usídlil mezi krajní pravicí. Zároveň je vidět, jak toxické může být hromadění ekonomického a politického vlivu.

Když Elon Musk opouštěl prezidentskou administrativu Donalda Trumpa, v žádném případě to neznamenalo, že by ho politika přestala zajímat. Od té doby se na orbitě americké politiky pohybuje prakticky neustále, a to ve většině případů jako ještě extrémnější alternativa k tomu, co představuje Trump a jeho MAGA nohsledové.

Musk navíc nezůstal u toho, aby si své názory nechal pro svou americkou domovinu, ale snaží se míchat do politiky i v zahraničí. V Německu podporuje krajně-pravicovou Alternativu, nejvíce se ale pokládá do dění v Británii, kde se v podstatě zařadil mezi tamější extremistické vůdce. To, co se stalo o uplynulém víkendu v Londýně, je něco nevídaného.

Násilná demonstrace

Podle policejních odhadů se v centru britské metropole sešlo něco mezi 110 a 150 tisíci lidí (extremistická scéna mluví o třech milionech, což jsou ale nepodložené fake news), aby demonstrovali proti migraci a labouristické vládě Keira Starmera. Ačkoli toto „setkání“ se mnozí snaží vymalovat jako pokojný protest naštvaných, ale jinak úctyhodných občanů, pravda je někde trochu jinde. Na této „pokojné“ demonstraci docházelo ke střetům s policií (26 příslušníků zranili, z toho čtyři vážně) a někdo dokonce vyzýval k atentátu na premiéra Starmera.

Demonstraci vedl krajně-pravicový aktivista Tommy Robinson (pravým jménem Stephen Yaxley-Lennon), který rozhodně nepatří do společenského mainstreamu. Reform UK je proti němu celkem umírněná strana. Jen pro ilustraci, pokud je Nigel Farage na populistické a rasistické škále od jedné do deseti sedmička, Robinson je na cifře 9,5. Jeho činy už mají kriminální rozměr a nejednou seděl za mřížemi. Pobuřování ho ale dobře živí, dostává peníze i ze zahraničí, i přímo od Muska.

Právě online vystoupení Elona Muska bylo zlatým hřebem programu. A ten se vůbec nerozpakoval a rovnou obecenstvo vyzval k revoluci. „Ať už si násilí vyberete, nebo ne, ono přijde k vám. Buď se budete bránit, nebo zemřete, to je podle mě pravda,“ dodal výhružně. Musk v podstatě  – ani ne tak mezi řádky – vyzývá k násilí. Podle aktuálních informací Muska za jeho slova nečeká žádný právní postih.

Papež a Musk

Starmer jeho slova sice odsoudil, ale jinak byla reakce vlády poměrně vlažná. V Londýně tak dochází k paradoxu, miliardář beztrestně veřejně a hlásá násilí, ale zároveň policie zatýká třiaosmdesátiletou anglikánskou vikářku za slovní podporu Palestine Action.

Kdo si ale Muska výslovně všiml, byl nový papež Lev XIV., který o něm hovořil v prvním veřejném rozhovoru. Pontifik se pro americký server Crux rozpovídal o nebezpečí ekonomické nerovnosti. Nůžky mezi bohatými a chudými se podle něj rozevírají. „Například generální ředitelé, kteří před 60 lety mohli vydělávat čtyřikrát až šestkrát více, než kolik dostávají dělníci, podle posledního údaje, který jsem viděl, je to 600krát více, než kolik dostávají průměrní dělníci. Co to znamená a o čem to vypovídá?“ ptá se Muskův krajan původem z Chicaga.

Nerovnost přitom nepřináší jen ekonomické nebezpečí. Musk ukazuje, že hromadění ekonomické moci ovlivňuje i společnost a politiku. Jeho zmíněné působení, ale i třeba oligarchická síť u nás v Česku, ilustruje, jak bohatí hýbou s veřejným míněním. Ne náhodou často stojí a finančně dotují antisystémová a krajně-pravicová hnutí a strany. Jejich byznysu se to hodí, protože spoléhají na politické vazby. A jednoduše – méně solidární a méně komplikovaný svět jejich podnikání svědčí.

Další komentáře Karla Pučelíka

 

Larry Ellison z Oracle
Aktualizováno

Musk už není nejbohatší. Přeskočil ho Ellison z Oracle

Leaders

Rok 2025 zamíchal s žebříčkem světových miliardářů. Musk už není nejbohatší. Ve středu ho přeskočil spoluzakladatel a předseda správní rady americké softwarové společnosti Oracle Larry Ellison.

nos

Sam Altman a Elon Musk

K OpenAI přichází bývalé Muskovo eso. Spor mezi miliardářem a Altmanem se vyostřuje

Leaders

Souboj dvou AI společností - OpenAI a xAI - je zároveň soubojem dvou předních postav v technologickém světě. Sam Altman, stojící za OpenAI, a Elon Musk, šéf xAI, se vzájemně opravdu nemusí. A spor mezi nimi se nyní ještě vyostřuje, protože Altman pro svou společnost ulovil bývalého Muskova finančního ředitele Mikea Liberatoreho.

fry

Elon Musk a Donald Trump

Karel Pučelík: Muskova nová strana možná uškodí Trumpovi, pak se ale nevyhnutelně odebere do zapomnění

Politika

Karel Pučelík

