Kolik stojí řemeslný chléb či med? Češi dostali šanci určit cenu sami
Výsledky originálního experimentu ukázaly, že osobní kontakt s výrobci a možnost ochutnávky mění pohled lidí na hodnotu jídla. A někdy pořádně překvapí.
Jaká je férová cena za řemeslný chléb, sklenici medu nebo dezert? Návštěvníci Dožínkových slavností na pražském Výstavišti v Holešovicích měli v září možnost sami rozhodnout, kolik by za výrobek zaplatili. A výsledky ukázaly, že osobní kontakt s výrobci řemeslných produktů oceněných značkou Regionální potravina, možnost tyto produkty ochutnat a vyslechnout si příběh, který za nimi stojí, dokážou změnit pohled spotřebitelů na hodnotu potravin.
Do průzkumu se zapojilo celkem 356 respondentů, kteří, aniž by znali cenu ochutnávaneho produktu, napsali do dotazníku částku, kterou považovali za férovou. A výsledek? Tak i tak. Češi dokážou ocenit tradici a práci malých producentů, někdy jsou ochotni zaplatit i více, jindy ale zůstávají při zemi.
Přesto jejich odpovědi ukázaly, že setkání s producentem a ochutnávka dokážou změnit optiku spotřebitele. Meruňkový nektar lidé nacenili téměř stejně jako je jeho prodejní cena. Stejně tak svatojánské ořechy, i cenu této tradiční speciality dokázali vystihnout velmi přesně.
Za měchenický pecen chleba ale byli ochotni zaplatit dokonce o 12 procent víc, než kolik reálně stojí. I sladký dezert Pavlova v očích návštěvníků expozice překonal svou reálnou cenu.
„Osobní kontakt s producentem a možnost ochutnat jeho výrobek dokáží ovlivnit vnímání hodnoty potraviny. Lidé si uvědomí, že cena není jen číslo na etiketě, ale odráží poctivou práci a kvalitu. Tyto výsledky potvrzují závěry výzkumu STEM/MARK ze srpna 2025, podle nichž jsou dva ze tří Čechů ochotni si za kvalitní regionální výrobek připlatit,“ uvedla ředitelka Odboru administrace podpory kvalitních potravin Státního zemědělského intervenčního fondu Kateřina Ratajová.
Citlivost na cenu
U jiných kategorií se však projevila cenová citlivost. Vepřovku, ovčí sýr v oleji i květový med respondenti nacenili pod jejich skutečnou hodnotu.
Značka Regionální potravina, udělovaná Ministerstvem zemědělství od roku 2010, oceňuje nejkvalitnější zemědělské a potravinářské výrobky z jednotlivých krajů a podporuje domácí producenty i tradice. Každoročně jsou oceňovány nejlepší výrobky z jednotlivých krajů v devíti kategoriích od masných a mléčných výrobků, přes pečivo po nápoje nebo ovoce a zeleninu.
Výrobky s tímto logem díky krátkým distribučním cestám vynikají čerstvostí a splňují nejpřísnější evropské i národní požadavky. Jsou výjimečné tradičními recepturami či originálními postupy. To, co mají ale vždy výrobky společné je využití regionálních surovin. Nákupem těchto potravin zákazník získává záruku kvality a zároveň podporuje místní producenty, pracovní místa, péči o krajinu i uchování lidových zvyků.
Výzkum agentury STEM/MARK dále ukázal, že důvěra ve značku Regionální potravina je vysoká. Osm z deseti lidí věří kvalitě oceněných výrobků a sedm z deseti považuje jejich poměr ceny a výkonu za odpovídající. Hlavním důvodem, proč spotřebitelé značku vyhledávají, je podpora menších producentů, ale důležitá je i čerstvost, autenticita a možnost ochutnat typické regionální speciality.
O rostoucí prestiži značky svědčí i letošní rekordní čísla. O ocenění se ucházelo téměř 500 výrobců s více než 1900 produkty, což je nejvyšší účast v šestnáctileté historii projektu. Regionální potravina tak ukazuje, že hodnota potravin není jen v čísle na etiketě, ale i v příběhu, poctivé práci a místním původu.
