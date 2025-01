Čupr s J&T spustil nový fond pro majetnější investory

Podnikatel Tomáš Čupr prostřednictvím Rohlik Investment společně s J&T otevírá nový investiční fond Rohlik Growth. Investoři mají možnost vstoupit do fondu ode dneška. Fond bude investovat exkluzivně do akcií společnosti Rohlik Group, minimální investice je jeden milion korun. Fond se bude prodávat do 31. března nebo vyprodání akcií.

Hodnota fondu bude činit přes 120 milionů euro, tedy přes tři miliardy korun, a cílí na očekávaný výnos mezi 15 až 20 procenty v horizontu až sedmi let. Čupr bude ve fondu držet 50,01 procenta a J&T 49,99 procenta.

Čupr je zakladatelem společnosti Rohlik Group, která je jedním z předních evropských doručovatelů potravin objednaných on-line. Rohlik Group je také prvním českým podnikem, který dosáhl takzvaného statusu jednorožce, tedy firmou s hodnotou přes miliardu amerických dolarů.

Tržní hodnota Rohlik Group dosáhla 1,92 miliardy eur, tedy 48 miliard korun. Na německém trhu uzavřel partnerství se společností Amazon, kdy Rohlik Group převezme zajištění nabídky a distribuce čerstvých potravin dostupných na platformě Amazonu.

Skupina Rohlík v posledních dvou letech investovala přes 130 milionů eur, 3,25 miliardy korun, do plně automatizovaných robotických skladů. Každou hodinu z nich odesílá až tisíc položek. Jejich vkládání do nákupních košíků a směrování kurýrních vozů ke spotřebitelům řídí umělá inteligence.

„Tržní postavení a tržby skupiny strmě rostou už v pěti zemích, několik let v řadě,“ uvedl manažer fondu Rohlik Growth Antonín Pfleger. V loňském roce skupina dosáhla tržeb 830 milionů eur, tedy 20,8 miliardy korun.

Fond bude držet až 12 procent akcií Rohlik Group. Čupr a investiční skupina J&T vložili do fondu shodně po čtyřech procentech akcií Rohlik Group, další čtyři procenta akcií nakoupí fond za peníze investované kvalifikovanými investory. Vstupní poplatek pro fyzické osoby činí maximálně procenta, poplatek za správu fondu bude za kvalifikované investory hradit Čupr.

